ΠΑΣΟΚ: Ο αγώνας δρόμου μεταξύ Κέντρου και Αριστεράς

Δύο εβδομάδες πριν το συνέδριό του, το ΠΑΣΟΚ επιταχύνει τις κινήσεις διεύρυνσης προς τα αριστερά του, ενώ παράλληλα, ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση για θεσμικά ζητήματα, επιχειρώντας να προσεγγίσει κεντρώους ψηφοφόρους.

Σε δύο περίπου εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία του Κινήματος δίνει «μάχη» με το χρόνο και τις δημοσκοπήσεις προκειμένου να χτίσει γέφυρες με κρίσιμα εκλογικά ακροατήρια που κινούνται τόσο στο λεγόμενο κέντρο όσο όμως και στην αριστερά.

Ενόψει συνεδρίου πάντως, οι κομματικές «μηχανές» της Χαριλάου Τρικούπη δουλεύουν σε πλήρη ένταση. Χθες, η επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης ανακοίνωσε 35 νέα ονόματα.

Παράλληλα, την Κυριακή ολοκληρώθηκε η κατάθεση υποψηφιοτήτων για το συνέδριο. Συνολικά, σύμφωνα με πληροφορίες, οι υποψηφιότητες των συνέδρων ανέρχονται στις 5.800. Τις επόμενες ημέρες, η Επιτροπή Δεοντολογίας Εφαρμογής Καταστικτού και Πιστοποίησης (ΕΔΕΚΑΠ) πρόκειται να πιστοποιήσει τους υποψήφιους συνέδρους, ελέγχοντας τα βιογραφικά τους αλλά και τυχόν διπλοεγγραφές. Στη συνέχεια, η επιτροπή θα στείλει τα ψηφοδέλτια στους συντονιστές των Νομαρχιακών Επιτροπών Συνεδρίου, προκειμένου να εκτυπωθούν και διανεμηθούν στις κατά τόπους εφορευτικές επιτροπές.

Η «μάχη» της διεύρυνσης

Από την πλειοψηφία των προσώπων που ανακοινώθηκαν από την Επιτροπή Συμπαράταξης και Διεύρυνσης κυρίως ένα πράγμα καθίσταται σαφές. Η Χαριλάου Τρικούπη φαίνεται πως επιδιώκει να «ανοιχτεί» προς τα αριστερά της, εντάσσοντας πρωτίστως στους κόλπους της πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, πολλά από τα οποία προέρχονταν βέβαια από το ΠΑΣΟΚ.

Πέρα από τον πρώην Πρύτανη του ΕΚΠΑ και πρώην υφυπουργό του Αλέξη Τσίπρα, Θεοδώση Πελεγρίνη, μεταξύ άλλων ξεχωρίζουν ο μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος, ο ηθοποιός Νίκος Βερλέκης, συνδικαλιστές αλλά και άνθρωποι του πολιτισμού και των επιστημών. Όσον αφορά τον Βαγγέλη Κορακάκη πάντως, ο ίδιος διέψευσε τη συμμετοχή του στην επιτροπή και δήλωσε πως παραμένει ΚΚΕ. Το όνομά του αντικαταστάθηκε στη σχετική λίστα από τη Βάσω Τσιμπίδα, Πολιτικό Επιστήμονα και πρώην Γ.Γ. του Εθνικού Τυπογραφείου. Στην επιτροπή συμμετέχει επίσης ο πρώην αντιδήμαρχος Πατρέων και πρώην υποψήφιος βουλευτής με τη ΝΔ, Γιώργος Σιγαλός και ο προερχόμενος από το «ΠΟΤΑΜΙ», Αντώνης Μανίκας.

Οι κεντρώοι ψηφοφόροι και η κόντρα για τους θεσμούς

Την ίδια ώρα, η εξίσωση των λεγόμενων κεντρώων ψηφοφόρων παραμένει δυσεπίλυτη. Στελέχη του Κινήματος εξέφραζαν την εκτίμηση ότι το ζήτημα των θεσμών αποτελεί την «αχίλλειο πτέρνα» της κυβέρνησης όσον αφορά τις συγκεκριμένες εκλογικές «δεξαμενές». Γι’ αυτόν τον λόγο, η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιδιώκει να πρεσάρει το Μαξίμου και τον πρωθυπουργό, βάζοντας στο επίκεντρο της κριτικής της τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου, ζητήματα διαφάνειας και λογοδοσίας. Πολλώ δε μάλλον μετά τη «ρελάνς» του Νίκου Ανδρουλάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Υπενθυμίζεται πως αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στο Στρασβούργο, όπου θα συζητηθεί στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου το θέμα του predator.

Σκληρή πάντως αναμένεται και η αντιπαράθεση για την οικονομία με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο mega, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «έχει αποτύχει παταγωδώς στην τιθάσευση της ακρίβειας», ενώ την κάλεσε «να πάρει άμεσα μέτρα για πετρέλαιο και ενέργεια πριν γονατίσει η κοινωνία».

Σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Περίπου στις 11.30 ο Νίκος Ανδρουλάκης θα ανέβει στο Βήμα της Βουλής και σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται να υψώσει εκ νέου τους αντιπολιτευτικούς τόνους με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το κατατεθέν πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής για τον οργανισμό.

Κομματικές πηγές σημείωναν ότι τα όσα εξελίχθηκαν γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στη συνέχεια ειπώθηκαν στην εξεταστική επιτροπή αποτελούν άλλο ένα κομμάτι στον καμβά μίας κυβέρνησης, που όπως σχολίαζαν, παράγει συνεχώς σκάνδαλα και διαφθορά.

Όσον αφορά δε τον οργανισμό και τις παράνομες επιδοτήσεις, από τη Χαριλάου Τρικούπη υπογράμμιζαν ότι αποδείχθηκε πως πρόκειται «για μαγαζί μαύρου χρήματος» με την πολιτική κάλυψη στελεχών της ΝΔ.

Επιπλέον, στελέχη του Κινήματος θεωρούν ότι επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά πως όταν τα σκάνδαλα φτάνουν στην «αυλή» της κυβέρνησης, αυτή δεν διστάζει να εργαλειοποιήσει το άρθρο 86 του Συντάγματος. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι οι περιπτώσεις Βορίδη και Αυγενάκη.

Πάνω σε αυτές τις κατευθύνσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόκειται να εξαπολύσει δριμύ κατηγορώ εναντίον της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Άλλωστε, στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει άμεση αντανάκλαση στην εκλογική επιρροή της ΝΔ, καθώς απογοητεύει πλήθος ψηφοφόρων που ευαισθητοποιούνται γύρω από τη λειτουργία των θεσμών και της διαφάνειας του Κράτους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα αξιοποιήσει και τη σημερινή μέρα με στόχο να προβάλλει το κόμμα του ως τον κύριο εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης απέναντι σε αυτόν της Νέας Δημοκρατίας.