Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
10.03.2026 | 10:02
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
Adecco για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Τα Νέα της Αγοράς 10 Μαρτίου 2026, 12:39

Adecco για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η ισότητα στην εργασία ως στρατηγική προτεραιότητα για τις σύγχρονες επιχειρήσεις

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Adecco τονίζει ότι η ουσιαστική ισότητα στην αγορά εργασίας αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για βιώσιμη ανάπτυξη & επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα. Παράλληλα καλεί τους οργανισμούς να ενσωματώσουν μετρήσιμους στόχους ισότητας στη στρατηγική τους, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο συμπεριληπτικής, παραγωγικής αγοράς εργασίας προσβάσιμης για όλες και όλους.

Το μισθολογικό χάσμα στην Ελλάδα και η «γυάλινη οροφή»

Στην Ελλάδα, τα τελευταία επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένει σημαντικό: οι γυναίκες αμείβονται κατά 13,4% λιγότερο κατά μέσο όρο ανά ώρα εργασίας σε σύγκριση με τους άνδρες, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ*. Τα ευρωπαϊκά στοιχεία επίσης δείχνουν ότι λιγότερο από το 35% των θέσεων διοίκησης σε ελληνικές επιχειρήσεις κατέχονται από γυναίκες, με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για τον πληθυσμό εργαζομένων σε θέσεις ευθύνης (25–64 ετών)**. Αυτή η ανισότητα αντικατοπτρίζει το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής», ενός αόρατου εμποδίου που περιορίζει την επαγγελματική ανέλιξη γυναικών και άλλων υποεκπροσωπούμενων ομάδων παρά τα προσόντα τους σε υψηλότερες θέσεις ευθύνης.

Στις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, μόνο το 6,6% των θέσεων CEO κατέχεται από γυναίκες

Αξίζει να αναφερθεί ότι στις 500 πρώτες επιχειρήσεις του πλανήτη (Fortune Global 500), σύμφωνα με στοιχεία για το 2025, μόνο 33 θέσεις CEO (γενικών διευθυντών, διευθυνόντων συμβούλων και προέδρων διοικητικών συμβουλίων) καλύπτονται από γυναίκες, δηλαδή περίπου το 6,6% του συνόλου. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι πολύ λίγες γυναίκες φτάνουν στην κορυφή της παγκόσμιας επιχειρηματικής ελίτ, παρά τις δεξιότητες και τα προσόντα τους.

Η ισότητα των φύλων γίνεται στρατηγική προτεραιότητα για βιώσιμη ανάπτυξη

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις προωθούν την ισότητα των φύλων μέσα από διαφάνεια στις αμοιβές, εξασφαλίζοντας ότι η αμοιβή βασίζεται σε προσόντα και όχι στο φύλο, ενώ παράλληλα εφαρμόζουν προγράμματα mentoring και coaching για την ενδυνάμωση γυναικών σε ηγετικούς ρόλους. Υιοθετούν ευέλικτα μοντέλα εργασίας και υποστηρίζουν την ισότιμη κατανομή γονικών και φροντιστικών ευθυνών, ενώ παράλληλα εφαρμόζουν πολιτικές κατά των διακρίσεων και της παρενόχλησης. Μέσω στόχων συμμετοχής σε διοικητικά συμβούλια, παρακολούθησης KPIs και δημόσιων δεσμεύσεων που αφορούν τους ESG (Social) στόχους, οι εταιρείες ενισχύουν τη γυναικεία παρουσία σε όλες τις βαθμίδες και ενσωματώνουν την ισότητα φύλων ως στρατηγική προτεραιότητα. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την ίση αμοιβή ως στρατηγική προτεραιότητα, με νέα μέτρα για διαφάνεια μισθών, αναφορά διαφορών ανά φύλο και απαγόρευση ιστορικού μισθού πριν την πρόσληψη, ενισχύοντας τη δίκαιη μεταχείριση γυναικών και ανδρών στην εργασία.

«Αυτά τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι, παρά την πρόοδο της τελευταίας δεκαετίας, οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης που αναφέρονται σε αμοιβές και εκπροσώπηση σε θέσεις λήψης αποφάσεων εξακολουθούν να επηρεάζουν τη γυναικεία επαγγελματική πορεία στην Ελλάδα. Για εμάς στην Adecco, η ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και η υποστήριξη της επαγγελματικής τους εξέλιξης αποτελούν σταθερή προτεραιότητα. Υποστηρίζουμε έμπρακτα προγράμματα και πρωτοβουλίες για τη γυναικεία ηγεσία, όπως mentoring, coaching και ευέλικτα μοντέλα εργασίας, που ενισχύουν την εξέλιξη και την παραμονή των γυναικών στην αγορά εργασίας. Σε ένα περιβάλλον όπου οι οργανισμοί καλούνται να προσαρμόζονται διαρκώς σε τεχνολογικές, γεωπολιτικές και οικονομικές αλλαγές, πιστεύουμε ότι η ισότητα στην εργασία δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση, αλλά αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα ανάπτυξης, καινοτομίας και στρατηγική επιλογή βιωσιμότητας. Οι οργανισμοί που επενδύουν συστηματικά σε ίσες ευκαιρίες, διαφανείς διαδικασίες αξιολόγησης και ουσιαστική πρόσβαση σε εξέλιξη και αναβάθμιση δεξιοτήτων είναι οι οργανισμοί που θέτουν τις σταθερές βάσεις για το μέλλον, ενισχύουν την παραγωγικότητα και την ανθεκτικότητά τους», δήλωσε η Κωνσταντίνα Βαρδάκα, Talent Development Director, της LHH του Ομίλου Adecco.

*πηγή: https://www.statistics.gr/documents/20181/69f0a44c-461d-dd03-8bb1-c4240e49b915

**πηγή: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tqoe1c2/default/table?lang=en

Ιράν: Αναφορά για δυνατή έκρηξη κοντά σε πλοίο στο Άμπου Ντάμπι – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Ιράν: Αναφορά για δυνατή έκρηξη κοντά σε πλοίο στο Άμπου Ντάμπι – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV

Συνδυάζοντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα, αναβαθμισμένη ποιότητα, αυξημένους χώρους και εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από ένα σύγχρονο SUV χωρίς συμβιβασμούς

Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Η TUDOR συνεχίζει δυναμικά στη Formula 1

Η TUDOR συνεχίζει για 3η χρονιά τη συνεργασία της με την ομάδα Visa Cash App Racing Bulls, ενισχύοντας την παρουσία της στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, τη Formula 1, για τη σεζόν του 2026

Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν όλες ίδιες. Ξεκινούν νωρίς, με βιασύνη, με reminders στο κινητό, με σκέψεις που τρέχουν πριν ακόμη φτάσουμε στη δουλειά. Μια καθημερινότητα που μοιράζονται πολλές γυναίκες που ισορροπούν ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους.

Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 06.03.26

Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της Euroleague. Ντέρμπι αιωνίων με τεράστια σημασία τόσο για τη βαθμολογία όσο και για την ψυχολογία των δύο ομάδ

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Die Zeit: Συνελήφθη Λιβανέζος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
Κόσμος 10.03.26

Die Zeit: Συνελήφθη Λιβανέζος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς
Μοναδική βραδιά 10.03.26

Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς

Το βράδυ της Δευτέρας, το κατάμεστο θέατρο Παλλάς γέμισε με τα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη, πέντε χρόνια μετά την απώλεια του μεγάλου ερμηνευτή.

Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 10.03.26

Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή άσκησε για μία ακόμα φορά δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και για τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν.

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
Παρίσι 10.03.26

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος

«Όλες οι κινήσεις τη ΝΔ εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαφθοράς για να ωφεληθούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος από τη Βουλή και επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

«Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται στην Κύπρο. Περιμένουμε τη σαφή καταδίκη της συνθήκης αυτής από τους Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» – Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας
Μεταμόρφωση 10.03.26

«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» - Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας

Για τη δεύτερη συλλογή της κύριας σειράς του o Matthieu Blazy εμπνεύστηκε από μια συνέντευξη που έδωσε η Coco Chanel στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro τη δεκαετία του 1950. «Η μόδα είναι τόσο κάμπια όσο και πεταλούδα», είπε.

Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ
Βουλή 10.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ

«Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις καταθέσεις των μαρτύρων, ούτε τους διαλόγους των επισυνδέσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη, απευθυνόμενη στην κυβέρνηση

Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»
Παρασκήνιο 10.03.26

Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε την Δευτέρα την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη, για τον οποίο τόνισε πως «με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του, έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία»

Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο
Βρυξέλλες 10.03.26

Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «οι επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον των γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει να σταματήσουν»

Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη
Γαλλία 10.03.26

Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη

Στο Παρίσι βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο και πολλών διεθνών οργανισμών

