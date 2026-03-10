magazin
Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 14:19
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω έργων
Σημαντική είδηση:
10.03.2026 | 10:02
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τόμι ΝτεΚάρλο: Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στον εγκέφαλο ο τραγουδιστής των Boston
The Journey 10 Μαρτίου 2026, 12:50

Τόμι ΝτεΚάρλο: Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στον εγκέφαλο ο τραγουδιστής των Boston

Ο Τόμι ΝτεΚάρλο του ιστορικού ροκ συγκροτήματος Boston πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 60 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Spotlight

Ο Τόμι ΝτεΚάρλο, που για σχεδόν είκοσι χρόνια τραγούδησε με το ιστορικό ροκ συγκρότημα Boston, πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο.

Η οικογένειά του γνωστοποίησε την είδηση μέσω Facebook, αποκαλύπτοντας ότι είχε διαγνωστεί με την ασθένεια τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Πάλεψε με απίστευτη δύναμη και θάρρος μέχρι το τέλος», ανέφεραν, ζητώντας παράλληλα από φίλους και θαυμαστές να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας κατά τη διάρκεια του πένθους.

Από φανατικός θαυμαστής… μέλος του συγκροτήματος

Πριν βρεθεί στη σκηνή με τους Boston, ο ΝτεΚάρλο ήταν απλώς ένας από τους πολλούς θαυμαστές τους. Αυτοδίδακτος πιανίστας και τραγουδιστής σε χορωδίες, μεγάλωσε ακούγοντας τη μουσική του συγκροτήματος και επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τον αρχικό τραγουδιστή τους, Μπραντ Ντελπ.

Όπως είχε πει ο ίδιος σε βιογραφικό σημείωμα στην ιστοσελίδα των Boston, ως έφηβος λάτρευε να τραγουδά μαζί με τα τραγούδια τους όταν τα άκουγε στο ραδιόφωνο. Δεν προσπαθούσε να μιμηθεί τον Ντελπ, αλλά απλώς απολάμβανε τη μουσική και τη φωνή του.

YouTube thumbnail

Η χρυσή εποχή των Boston

Τη δεκαετία του 1970 οι Boston γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1976 έγινε αμέσως επιτυχία χάρη σε τραγούδια όπως τα «More Than a Feeling» και «Peace of Mind», ενώ αργότερα έλαβε διαμαντένια πιστοποίηση από τη RIAA (Ένωση Μουσικής Βιομηχανίας των ΗΠΑ).

Το δεύτερο άλμπουμ τους, «Don’t Look Back» το 1978, σημείωσε επίσης πολύ μεγάλες πωλήσεις. Το επόμενο, «Third Stage», κυκλοφόρησε το 1986 και περιλάμβανε το μοναδικό τραγούδι των Boston που έφτασε στο Νο.1 των charts, το «Amanda», καθώς και το «We’re Ready», που μπήκε στο Top 10.

Από το Home Depot στη σκηνή

Παρότι τραγουδούσε σε τοπικά ροκ συγκροτήματα, ο ΝτεΚάρλο εργαζόταν για χρόνια σε κατάστημα με οικιακά είδη στην Αμερική.

Η ζωή του άλλαξε το 2007, μετά τον θάνατο του Μπραντ Ντελπ. Ο ΝτεΚάρλο ηχογράφησε ένα τραγούδι αφιερωμένο στον τραγουδιστή και το ανέβασε στο MySpace, μαζί με διασκευές τραγουδιών των Boston όπως τα «Smokin’» και «Don’t Look Back». Με παρότρυνση της οικογένειάς του έστειλε τον σύνδεσμο στη σελίδα του στο συγκρότημα, εκφράζοντας την επιθυμία να συμμετάσχει σε μια συναυλία αφιερωμένη στον Ντελπ.

Αρχικά η απάντηση ήταν αρνητική, αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα ο κιθαρίστας και ηγέτης των Boston, Τομ Σολτς, επικοινώνησε μαζί του. Εντυπωσιασμένος από τη φωνή του και τη φυσική ομοιότητά της με εκείνη του Ντελπ, τον κάλεσε να συμμετάσχει στο αφιερωματικό σόου και σύντομα τον ενέταξε μόνιμα στο συγκρότημα.

YouTube thumbnail

Σχεδόν δύο δεκαετίες με τους Boston

Ο ΝτεΚάρλο παρέμεινε βασικός τραγουδιστής των Boston για σχεδόν είκοσι χρόνια, συμμετέχοντας και στο άλμπουμ τους «Life, Love & Hope» που κυκλοφόρησε το 2013.

Παράλληλα δημιούργησε μουσικό σχήμα με τον γιο του, Τόμι ΝτεΚάρλο Τζούνιορ. Μαζί κυκλοφόρησαν τον δίσκο «Lightning Strikes Twice» το 2020, ενώ δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε το «Dancing in the Moonlight».

Σε συνέντευξή του το 2015 είχε περιγράψει το συναίσθημα του να παίζει ζωντανά με το αγαπημένο του συγκρότημα ως κάτι σχεδόν αδύνατο να εκφραστεί με λόγια, τονίζοντας ότι η στιγμή της μουσικής στη σκηνή είναι μια εμπειρία που μοιράζονται εξίσου οι μουσικοί και οι θαυμαστές.

*Με πληροφορίες από: Rolling Stone 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

Fitch: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία – Περιορισμένη η έκθεση των τραπεζών στη Μέση Ανατολή

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Το στομάχι λέει «Στοπ», ο εγκέφαλος λέει «Κι άλλο!»: Η μάχη των σημάτων ανταμοιβής

Κόσμος
Ιράν: Αναφορά για δυνατή έκρηξη κοντά σε πλοίο στο Άμπου Ντάμπι – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

Ιράν: Αναφορά για δυνατή έκρηξη κοντά σε πλοίο στο Άμπου Ντάμπι – Ισραηλινό σφυροκόπημα και στον Λίβανο

inWellness
inTown
Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του
Όπως παλιά 10.03.26

Επιστροφή στην εποχή των Beatles; Ο Ρίνγκο Σταρ είναι έτοιμος να κυκλοφορήσει το 22ο στούντιο άλμπουμ του

Ο ντράμερ των Beatles Ρίνγκο Σταρ, μπορεί να μην γνώρισε ποτέ την επιτυχία που είχε με τα Σκαθάρια ως σόλο μουσικός, ωστόσο δεν σταματάει να κυκλοφορεί νέο υλικό.

Σύνταξη
Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή
Η Φωνή της Ψυχής μας 09.03.26

Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή

Απόψε η βραδιά ανήκει στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το Θέατρο Παλλάς θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στο έργο του σπουδαίου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής
Μαριχουάνα & αεροδρόμια 01.03.26

The Beatles: Το μέλος της θρυλικής μπάντας που βρέθηκε πρώτο πίσω από τα σίδερα της φυλακής

Το 1980, μέλος των Beatles συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Τόκιο για κατοχή μαριχουάνας και κρατήθηκε εννέα ημέρες, αντιμετωπίζοντας βαριά ποινή. Το περιστατικό προκάλεσε διεθνή θόρυβο και βαθιές συνέπειες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Απ’ την Αγάπη Έχασα»: Ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης λίγο πριν πεθάνει
Ακούστε εδώ 01.03.26

«Απ’ την Αγάπη Έχασα»: Ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης λίγο πριν πεθάνει

Ο Μανώλης Λιδάκης, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, παραμένει παρών μέσα από το ακυκλοφόρητο «Απ’ την Αγάπη Έχασα», μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του, που κυκλοφορεί ως συγκινητικός φόρος τιμής στη φωνή και τη σπουδαία καλλιτεχνική του διαδρομή

Σύνταξη
Το «άντε γ@μήσου» των Radiohead στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ μετά τη χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο
Φυσάει κόντρα 28.02.26

Το «άντε γ@μήσου» των Radiohead στο Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ μετά τη χρήση τραγουδιού τους σε βίντεο

Το «Let Down» των Radiohead εμφανίζεται ως soundtrack σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε από την ICE στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δείχνει θύματα βίας που η υπηρεσία αποδίδει σε «παράνομους αλλοδαπούς» .

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;
Ποια είναι η αλήθεια; 27.02.26

Έδωσε τελικά ο Μικ Τζάγκερ «την ευχή του» και τη μουσική του στην Μελάνια Τραμπ για το ντοκιμαντέρ της;

Πρόσφατα, ο παραγωγός του ντοκιμαντέρ της Μελάνια Τραμπ δήλωσε ότι ο Μικ Τζάγκερ «συμμετείχε [στη διαδικασία] και έδωσε την ευχή του».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Mια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική»: Πέθανε ο Power των Wu-Tang Clan
RIP 25.02.26

«Mια δυναστεία που άλλαξε για πάντα τη μουσική»: Πέθανε ο Power των Wu-Tang Clan

Ο Όλιβερ «Power» Γκραντ, ιδρυτικό στέλεχος των Wu-Tang Clan και άνθρωπος-κλειδί πίσω από την επιχειρηματική τους εκτόξευση, πέθανε στα 52 του, όπως επιβεβαίωσαν μέλη του συγκροτήματος

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός – Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»
Πρώτη γενιά του MTV 23.02.26

Ξανθός, ημίγυμνος, πάνκης, σπαρταριστός - Ο Billy Idol τα είχε όλα, και μετά τα «έκαψε με βουτάνιο»

Πέρυσι, Billy Idol, ο Βρετανός ροκ σταρ, με το χαρακτηριστικό, χλευαστικό χαμόγελο πραγματοποίησε την μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας του. Στα 70 του, αποκαλύπτει σε ένα νέο ντοκιμαντέρ πώς κατάφερε να επιβιώσει από τις δύσκολες στιγμές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ – Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»
Ελεύθερη 23.02.26

It Girl του Μικ Τζάγκερ, τοξικομανής, άστεγη, μέντορας του ροκ - Η Μαριάν Φέιθφουλ βγήκε «αλώβητη αλλά σπασμένη»

«Ήταν το ζωντανό παράδειγμα κάτι για το οποίο οι γυναίκες ενθαρρύνονται να αποτύχουν: να είναι ελεύθερες», λέει η Μπεθ Όρτον, η οποία ερμηνεύει υπέροχα το As Tears Go By στη νέα ταινία γαιτη ζωή της Μαριάν Φέιθφουλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς
Κόσμος 10.03.26

Die Zeit: Συνελήφθη ύποπτος στην Κύπρο που σχεδίαζε τρομοκρατικές επιθέσεις για την Χαμάς

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι ο άνδρας είχε εμπλοκή στη μεταφορά 300 σφαιρών πραγματικών πυρομαχικών τον Αύγουστο του 2025, οι οποίες φέρεται να προορίζονταν για επιθέσεις δολοφονίας εναντίον ισραηλινών ή εβραϊκών εγκαταστάσεων στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύνταξη
Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς
Μοναδική βραδιά 10.03.26

Υπόκλιση στη «φωνή της ψυχής μας»: Η συναυλία – αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη συγκίνησε το θέατρο Παλλάς

Το βράδυ της Δευτέρας, το κατάμεστο θέατρο Παλλάς γέμισε με τα τραγούδια του Αντώνη Καλογιάννη, πέντε χρόνια μετά την απώλεια του μεγάλου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης
Επικαιρότητα 10.03.26

Κουτσούμπας: Το εγκληματικό κύκλωμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ έδρασε υπό την καθοδήγηση υπουργών της κυβέρνησης

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή άσκησε για μία ακόμα φορά δριμεία κριτική στην κυβέρνηση και για τη στάση της στον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα
Παρίσι 10.03.26

Μητσοτάκης: Ώρα να εξερευνήσουμε αν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο και στην Ελλάδα

«Δεν μπορούμε να πετύχουμε αυτά που θέλουμε στην Ευρώπη χωρίς πυρηνική ενέργεια», δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, που πραγματοποιείται στην Γαλλία

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος
Πολιτική Γραμματεία 10.03.26

Επίθεση Φάμελλου σε κυβέρνηση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Να φύγετε το συντομότερο και να πάρετε μαζί σας το παρακράτος

«Όλες οι κινήσεις τη ΝΔ εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο διαφθοράς για να ωφεληθούν οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος από τη Βουλή και επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Πόλεμος στο Ιράν 10.03.26

Τσουκαλάς: Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Η κυβέρνηση να θέσει το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

«Η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο να βρίσκεται στην Κύπρο. Περιμένουμε τη σαφή καταδίκη της συνθήκης αυτής από τους Ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» – Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας
Μεταμόρφωση 10.03.26

«Φορέματα που σέρνονται, φορέματα που πετούν» - Η νέα συλλογή της Chanel και το φαινόμενο της πεταλούδας

Για τη δεύτερη συλλογή της κύριας σειράς του o Matthieu Blazy εμπνεύστηκε από μια συνέντευξη που έδωσε η Coco Chanel στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro τη δεκαετία του 1950. «Η μόδα είναι τόσο κάμπια όσο και πεταλούδα», είπε.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ
Βουλή 10.03.26

Μιλένα Αποστολάκη: Το σκάνδαλο ΟΠΕΠΕΚΕ, από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια της διακυβέρνησης ΝΔ

«Δεν μπορείτε να διαγράψετε τις καταθέσεις των μαρτύρων, ούτε τους διαλόγους των επισυνδέσεων που αποδεικνύουν την ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης», τόνισε η Μιλένα Αποστολάκη, απευθυνόμενη στην κυβέρνηση

Σύνταξη
Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»
Παρασκήνιο 10.03.26

Στο «Παλλάς» ο Ανδρουλάκης: «Η μουσική του Αντώνη Καλογιάννη συνεχίζει να εμπνέει και να δίνει φωνή σε ιδέες και οράματα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης παρακολούθησε την Δευτέρα την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη, για τον οποίο τόνισε πως «με τη βαθιά και αισθαντική χροιά του, έδωσε φωνή στους αγώνες του λαού μας για ελευθερία και δημοκρατία»

Σύνταξη
Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο
Βρυξέλλες 10.03.26

Αντόνιο Κόστα: Παράδειγμα ακλόνητης αλληλεγγύης η ταχεία αντίδραση Ελλάδας, Γαλλίας, Ιταλίας και Ισπανίας στην Κύπρο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, δήλωσε ότι «οι επιθέσεις του Ιράν και των συμμάχων του, όπως η Χεζμπολάχ, εναντίον των γειτόνων του, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, κράτους μέλους της ΕΕ, πρέπει να σταματήσουν»

Σύνταξη
Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη
Γαλλία 10.03.26

Σύνοδος Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια στο Παρίσι – Τα στοιχήματα για την Ευρώπη

Στο Παρίσι βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου πραγματοποιείται η σύνοδος κορυφής για την πυρηνική ενέργεια και την αστική της χρήση, με τη συμμετοχή εκπροσώπων 41 κρατών από ολόκληρο τον κόσμο και πολλών διεθνών οργανισμών

Σύνταξη
Must Read
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Μαρτίου 2026
Απόρρητο