Τόμι ΝτεΚάρλο: Έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στον εγκέφαλο ο τραγουδιστής των Boston

Ο Τόμι ΝτεΚάρλο, που για σχεδόν είκοσι χρόνια τραγούδησε με το ιστορικό ροκ συγκρότημα Boston, πέθανε τη Δευτέρα σε ηλικία 60 ετών, έπειτα από μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο.

Η οικογένειά του γνωστοποίησε την είδηση μέσω Facebook, αποκαλύπτοντας ότι είχε διαγνωστεί με την ασθένεια τον περασμένο Σεπτέμβριο. «Πάλεψε με απίστευτη δύναμη και θάρρος μέχρι το τέλος», ανέφεραν, ζητώντας παράλληλα από φίλους και θαυμαστές να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας κατά τη διάρκεια του πένθους.

Από φανατικός θαυμαστής… μέλος του συγκροτήματος

Πριν βρεθεί στη σκηνή με τους Boston, ο ΝτεΚάρλο ήταν απλώς ένας από τους πολλούς θαυμαστές τους. Αυτοδίδακτος πιανίστας και τραγουδιστής σε χορωδίες, μεγάλωσε ακούγοντας τη μουσική του συγκροτήματος και επηρεάστηκε ιδιαίτερα από τον αρχικό τραγουδιστή τους, Μπραντ Ντελπ.

Όπως είχε πει ο ίδιος σε βιογραφικό σημείωμα στην ιστοσελίδα των Boston, ως έφηβος λάτρευε να τραγουδά μαζί με τα τραγούδια τους όταν τα άκουγε στο ραδιόφωνο. Δεν προσπαθούσε να μιμηθεί τον Ντελπ, αλλά απλώς απολάμβανε τη μουσική και τη φωνή του.

Η χρυσή εποχή των Boston

Τη δεκαετία του 1970 οι Boston γνώρισαν τεράστια επιτυχία. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 1976 έγινε αμέσως επιτυχία χάρη σε τραγούδια όπως τα «More Than a Feeling» και «Peace of Mind», ενώ αργότερα έλαβε διαμαντένια πιστοποίηση από τη RIAA (Ένωση Μουσικής Βιομηχανίας των ΗΠΑ).

Το δεύτερο άλμπουμ τους, «Don’t Look Back» το 1978, σημείωσε επίσης πολύ μεγάλες πωλήσεις. Το επόμενο, «Third Stage», κυκλοφόρησε το 1986 και περιλάμβανε το μοναδικό τραγούδι των Boston που έφτασε στο Νο.1 των charts, το «Amanda», καθώς και το «We’re Ready», που μπήκε στο Top 10.

Από το Home Depot στη σκηνή

Παρότι τραγουδούσε σε τοπικά ροκ συγκροτήματα, ο ΝτεΚάρλο εργαζόταν για χρόνια σε κατάστημα με οικιακά είδη στην Αμερική.

Η ζωή του άλλαξε το 2007, μετά τον θάνατο του Μπραντ Ντελπ. Ο ΝτεΚάρλο ηχογράφησε ένα τραγούδι αφιερωμένο στον τραγουδιστή και το ανέβασε στο MySpace, μαζί με διασκευές τραγουδιών των Boston όπως τα «Smokin’» και «Don’t Look Back». Με παρότρυνση της οικογένειάς του έστειλε τον σύνδεσμο στη σελίδα του στο συγκρότημα, εκφράζοντας την επιθυμία να συμμετάσχει σε μια συναυλία αφιερωμένη στον Ντελπ.

Αρχικά η απάντηση ήταν αρνητική, αλλά λίγες εβδομάδες αργότερα ο κιθαρίστας και ηγέτης των Boston, Τομ Σολτς, επικοινώνησε μαζί του. Εντυπωσιασμένος από τη φωνή του και τη φυσική ομοιότητά της με εκείνη του Ντελπ, τον κάλεσε να συμμετάσχει στο αφιερωματικό σόου και σύντομα τον ενέταξε μόνιμα στο συγκρότημα.

Σχεδόν δύο δεκαετίες με τους Boston

Ο ΝτεΚάρλο παρέμεινε βασικός τραγουδιστής των Boston για σχεδόν είκοσι χρόνια, συμμετέχοντας και στο άλμπουμ τους «Life, Love & Hope» που κυκλοφόρησε το 2013.

Παράλληλα δημιούργησε μουσικό σχήμα με τον γιο του, Τόμι ΝτεΚάρλο Τζούνιορ. Μαζί κυκλοφόρησαν τον δίσκο «Lightning Strikes Twice» το 2020, ενώ δύο χρόνια αργότερα ακολούθησε το «Dancing in the Moonlight».

Σε συνέντευξή του το 2015 είχε περιγράψει το συναίσθημα του να παίζει ζωντανά με το αγαπημένο του συγκρότημα ως κάτι σχεδόν αδύνατο να εκφραστεί με λόγια, τονίζοντας ότι η στιγμή της μουσικής στη σκηνή είναι μια εμπειρία που μοιράζονται εξίσου οι μουσικοί και οι θαυμαστές.

