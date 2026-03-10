Έκρυβαν περισσότερα από 13 κιλά ηρωίνης σε παράγκα στην περιοχή του Ρέντη – Δύο συλλήψεις
Μετά από πληροφορίες η αστυνομία εντόπισε το παράπηγμα - καβάτζα που χρησιμοποιούσε το ζευγάρι στην περιοχή του Ρέντη
- Έκρηξη σε γυμνάσιο του Ηρακλείου – Τον εκρηκτικό μηχανισμό τον είχαν φτιάξει μαθητές
- Μετεωρίτης έπεσε σε σπίτι στη Γερμανία – Χιλιάδες αναφορές για έκρηξη στον ουρανό
- Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ιωαννιτών λόγω της σεισμικής δόνησης στις 8 Μαρτίου
- Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την επιστράτευση – «Το καθήκον μας καλεί», «δεν έχω κανένα λόγο να πολεμήσω»
Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι (9 Μαρτίου 2026) στην περιοχή του Ρέντη ζευγάρι ημεδαπών (50χρονος και 46χρονη), για κατοχή και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ από τις επακόλουθες αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.
Αστυνομική επιχείρηση
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή των Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, κατά την οποία οι κατηγορούμενοι κατελήφθησαν σε παράπηγμα – «καβάτζα», στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, να κατέχουν μεγάλη ποσότητα ηρωίνης.
Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -46- νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους -13- κιλών και -584- γραμμαρίων, -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και κινητό τηλέφωνο.
Συνεχίζεται η έρευνα
Η έρευνα συνεχίζεται με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για την διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης των κατηγορούμενων.
Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
- Έκρυβαν περισσότερα από 13 κιλά ηρωίνης σε παράγκα στην περιοχή του Ρέντη – Δύο συλλήψεις
- Παναθηναϊκός: Οι δύο κινήσεις του Μπενίτεθ που έφεραν τη μεταμόρφωση
- Αποθέωση από Γαλλία για Ολυμπιακό – Μαρινάκη: «Απόλυτη κυριαρχία, ο πιο πετυχημένος πρόεδρος στο ελληνικό ποδόσφαιρο»
- Λάιζα Μινέλι: Σεξ με τον Σκορσέζε, κοκαΐνη, άθλιος σύζυγος, ο Πίτερ Σέλερς ναζί και ένας 18χρονος για εραστής
- Σκάει ο τζίτζικας – Ακόμα και τα έντομα στους τροπικούς δεν αντέχουν τη ζέστη της κλιματικής αλλαγής
- Στενά του Oρμούζ: Έκλεισαν για όλα σχεδόν τα πλοία που δεν έχουν σχέση με το Ιράν
- Βαγγέλης Μεϊμαράκης: Κατεπείγουσα επιστολή στην πρόεδρο της Επιτροπής Άμυνας της ΕΕ για την Κύπρο
- Έκρηξη σε γυμνάσιο του Ηρακλείου – Τον εκρηκτικό μηχανισμό τον είχαν φτιάξει μαθητές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις