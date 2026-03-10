Έκρυβαν περισσότερα από 13 κιλά ηρωίνης σε παράγκα στην περιοχή του Ρέντη – Δύο συλλήψεις

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι (9 Μαρτίου 2026) στην περιοχή του Ρέντη ζευγάρι ημεδαπών (50χρονος και 46χρονη), για κατοχή και αποθήκευση ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ από τις επακόλουθες αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Αστυνομική επιχείρηση

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά από επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή των Ειδικών Επιχειρησιακών Ομάδων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, κατά την οποία οι κατηγορούμενοι κατελήφθησαν σε παράπηγμα – «καβάτζα», στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, να κατέχουν μεγάλη ποσότητα ηρωίνης.

Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -46- νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ηρωίνη, συνολικού μικτού βάρους -13- κιλών και -584- γραμμαρίων, -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας και κινητό τηλέφωνο.

Συνεχίζεται η έρευνα

Η έρευνα συνεχίζεται με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, για την διακρίβωση του πλήρους εύρους της δράσης των κατηγορούμενων.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.