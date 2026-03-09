newspaper
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
SIPRI: Απογειώθηκαν οι παγκόσμιες εξαγωγές όπλων – Ραγδαία αύξηση της ζήτησης στην Ευρώπη
Κόσμος 09 Μαρτίου 2026, 04:00

SIPRI: Απογειώθηκαν οι παγκόσμιες εξαγωγές όπλων – Ραγδαία αύξηση της ζήτησης στην Ευρώπη

Υπερτριπλασιάζει τις εισαγωγές όπλων η Ευρώπη, σύμφωνα με το SIPRI, τη στιγμή που απογειώνονται και οι παγκόσμιες εξαγωγές, με τις ΗΠΑ να είναι κυρίαρχες σ' αυτές.

Σύνταξη
Spotlight

Οι παγκόσμιες ροές όπλων αυξήθηκαν κατά σχεδόν 10% τα τελευταία πέντε χρόνια, με την Ευρώπη να υπερτριπλασιάζει τις εισαγωγές της, αποκαλύπτει έκθεση του Ινστιτούτου Ερευνας για τη Διεθνή Ειρήνη με έδρα τη Στοκχόλμη (SIPRI) που δίνεται στη δημοσιότητα (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Clodagh Kilcoyne).

Η μεγάλη αύξηση που παρατηρείται στις ευρωπαϊκές χώρες εξηγείται κατά κύριο λόγο από την αγορά όπλων για την Ουκρανία, ωστόσο ταυτόχρονα ενισχύουν τις αμυντικές δυνατότητές τους για την αντιμετώπιση της απειλής που βλέπουν στη Ρωσία, εξηγείται στο κείμενο.

Σε ευρωπαϊκά κράτη αναλογεί το 33% των εισαγωγών όπλων σε παγκόσμια κλίμακα, που σημαίνει ότι το μερίδιό τους αυξήθηκε κατά 210%

Ο όγκος των παγκόσμιων ροών όπλων αυξήθηκε κατά 9,2% μεταξύ του 2021 και του 2025 σε σύγκριση με την προηγούμενη 5ετία, υπολογίζει το SIPRI.

Το ινστιτούτο συγκρίνει γενικά τις τάσεις ανά πενταετία, καθώς οι παραδόσεις στο πλαίσιο μεγάλων συμβάσεων σε ετήσια βάση συχνά δεν επιτρέπουν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Αν και οι εισαγωγές όπλων στην Ευρώπη δεν έχουν φθάσει, ακόμη τουλάχιστον, στα επίπεδα που παρατηρούνταν κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, «η Ευρώπη είναι σήμερα ο κυριότερος προορισμός (εξαγωγών) όπλων» στον κόσμο, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μάθιου Τζορτζ, διευθυντής του προγράμματος για τις μεταφορές όπλων στο SIPRI.

«Οι παραδόσεις στην Ουκρανία από το 2022 είναι ο πιο προφανής παράγοντας, όμως τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη έχουν επίσης αρχίσει να εισάγουν πολλά περισσότερα όπλα για να ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητές τους» μπροστά σε αυτήν που «εκλαμβάνουν ως μεγεθυνόμενη απειλή από τη Ρωσία», εξήγησε.

Σε ευρωπαϊκά κράτη αναλογεί το 33% των εισαγωγών όπλων σε παγκόσμια κλίμακα, γεγονός που σημαίνει ότι το μερίδιο των εισαγωγών τους αυξήθηκε κατά 210% σε σύγκριση με την προηγούμενη πενταετή περίοδο.

Σχεδόν τα μισά εισαγόμενα όπλα στην Ευρώπη (το 48%) είχαν προέλευση τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ είναι κυρίαρχες στις εξαγωγές όπλων, σε αυτές αντιστοιχεί το 42% του συνόλου των εξαγωγών την περίοδο αυτή, έναντι του 36% την αμέσως προηγούμενη

Η Γαλλία 2ος μεγαλύτερος εξαγωγέας

Παρά τη διακηρυγμένη βούληση της Ευρώπης να γίνει πιο αυτόνομη, οι μεταφορές όπλων μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών δεν αποτέλεσε την περίοδο αυτήν παρά το ένα πέμπτο των ροών, τονίζει ο ίδιος ειδικός.

«Οι ευρωπαίοι προμηθευτές συνεχίζουν να κάνουν παραδόσεις εκτός Ευρώπης μάλλον, παρά εντός», σύμφωνα με τον κ. Τζορτζ.

Η Γερμανία ξεπέρασε την Κίνα και έγινε ο τέταρτος μεγαλύτερος εξαγωγέας όπλων την περίοδο 2021-2025, αντιπροσωπεύει πλέον το 5,7% των παγκόσμιων εξαγωγών όπλων.

Σχεδόν το ένα τέταρτο των γερμανικών εξαγωγών είχαν προορισμό την Ουκρανία, υπό μορφή βοήθειας, και μόλις το 17% άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που σημαίνει ότι οι μισές και πλέον εξαγωγές είχαν προορισμούς εκτός ηπείρου.

Η κυριαρχία των ΗΠΑ στον εφοδιασμό της Ευρώπης είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστεί στο προβλεπτό μέλλον, υπογράμμισε ο κ. Τζορτζ, εξηγώντας ότι αναμένεται να παραδοθούν πάνω από 460 μαχητικά αεροσκάφη F-35 σε ευρωπαϊκά κράτη.

Οι εισαγωγές όπλων στη Μέση Ανατολή κατέγραψαν μείωση κατά 13% από την περίοδο 2016-2020 στην περίοδο 2021-2025. Ομως τρεις από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς στον πλανήτη παραμένουν χώρες της περιοχής, που έκανε πάνω από τις μισές εισαγωγές της (το 54%) από τις ΗΠΑ.

Επεσαν οι ρωσικές εξαγωγές

Η Σαουδική Αραβία αντιπροσωπεύει το 6,8% των παγκόσμιων εισαγωγών, ενώ το Κατάρ και το Κουβέιτ αντίστοιχα το 6,4% και το 4,8%.

«Βλέπουμε κατάλογο παραδόσεων εν αναμονή στη Μέση Ανατολή» και «αφού γίνουν» αυτές «θα δούμε τους αριθμούς αυτούς να αυξάνονται», επισήμανε ο κ. Τζορτζ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σε ό,τι αφορά τις εξαγωγές, οι ΗΠΑ παραμένουν ο μεγαλύτερος εξαγωγέας στον κόσμο μακράν του δεύτερου, της Γαλλίας, που είδε τις δικές της εξαγωγές να σημειώνουν αλματώδη άνοδο 21% αλλά να μην αποτελούν εκατοστιαία παρά το 9,8% των παγκόσμιων εξαγωγών όπλων την περίοδο 2021-2025.

Η Ρωσία, ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγές παγκοσμίως, είναι η μοναδική χώρα από τις δέκα πρώτες τις κατάταξης που είδε τις εξαγωγές της να πέφτουν.

Οι πωλήσεις όπλων της υποχώρησαν σε όγκο κατά 64% την περίοδο 2021-2025 σε σύγκριση με τα προηγούμενα πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα το μερίδιό της στις παγκόσμιες εξαγωγές να συρρικνωθεί από το 21% την περίοδο 2016-2020 στο 6,8% την περίοδο 2021-2025.

Εθνική παραγωγή

Η μείωση των ρωσικών εξαγωγών εξηγείται εν μέρει από το γεγονός ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί μεγαλύτερο μέρος των εξοπλισμών που παράγει στον πόλεμο στην Ουκρανία, κι εν μέρει από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ κι η ΕΕ πιέζουν τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων παραδοσιακών πελατών της, να μην αγοράζουν πλέον όπλα από τη Ρωσία, σύμφωνα με τον κ. Τζορτζ.

Επιπλέον, οι δυο κυριότεροι εισαγωγείς ρωσικών όπλων, η Κίνα και η Ινδία, επιδιώκουν «την ανάπτυξη και την παραγωγή στο έδαφός τους αμυντικών τεχνολογιών», προσθέτει.

Στην περίπτωση της Ινδίας, η χώρα αποφάσισε επίσης να «επιδιώξει να διαφοροποιήσει τις πηγές εφοδιασμού της».

Η απόφαση που πήρε η Κίνα να αυξήσει τη δική της παραγωγή όπλων και να μειώσει τις εισαγωγές από τη Ρωσία οδήγησε σε θεαματική υποχώρηση (–72%) των συνολικών εισαγωγών της.

Σύμφωνα με το SIPRI, η χώρα βγήκε πλέον από την πρώτη δεκάδα των εισαγωγέων όπλων για πρώτη φορά από τις αρχές των χρόνων του 1990.

Πηγή: ΑΠΕ

Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»

«Ένας αληθινός πόλεμος, με αληθινούς νεκρούς και αληθινά δεινά, να αντιμετωπίζεται σαν ένα βιντεοπαιχνίδι, αυτό είναι αποκρουστικό», επισήμανε ο καρδινάλιος Μπλέιζ Σούπιτς.

Σύνταξη
Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Κόσμος 08.03.26

Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Με την Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων να έχει αποφασίσει από το απόγευμα της Κυριακής, έμενε μονάχα η ανακοίνωση του ονόματος. Ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»
Μέση Ανατολή 08.03.26

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»

Το Ιράν, είπε ο Καλιμπάφ, «παραμένει ισχυρό και δεν θα παραδοθεί ποτέ». Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «μεγάλο λάθος» υποθέτοντας ότι το Ιράν θα συνθηκολογούσε μετά από λίγες ημέρες πολέμου, πρόσθεσε.

Σύνταξη
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

Συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν είχε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά και να βρεθεί διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύνταξη
Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό
Μέση Ανατολή 08.03.26

Λίβανος: Το Ισραήλ επιβεβαιώνει ότι σκότωσε 3 υψηλόβαθμους διοικητές της Δύναμης Κουντς του Ιράν στη Βηρυτό

Μία μέρα μετά το πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν πέντε διοικητές που συνδέονται με το Ιράν. Οι τρεις υψηλόβαθμοι της Δύναμης Κουντς.

Σύνταξη
Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο
Κόσμος 08.03.26

Νεκροί δύο στρατιώτες των ΗΠΑ, ο ένας από πλήγμα του Ιράν και ο άλλος από ιατρικό επεισόδιο

Την Κυριακή, σε ξεχωριστά περιστατικά, ανακοινώθηκαν δύο θάνατοι στρατιωτών ΗΠΑ με τον έναν να πεθαίνει στο νοσοκομείο, συνέπεια τραυμάτων στη Σαουδική Αραβία.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν
«Άψογη νίκη» 08.03.26

Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν

«Δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του ο Μπεν Στίλερ, με αφορμή το βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος για τον πόλεμο στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γερμανία: Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες σε τοπικές εκλογές – Προβάδισμα οι Πράσινοι
Κόσμος 08.03.26

Σε νέα ήττα οδηγούνται οι Χριστιανοδημοκράτες στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης - Προβάδισμα για τους Πράσινους

Πρώτη δύναμη στις εκλογές της Βάδης-Βυρτεμβέργης, στη Γερμανία, οι Πράσινοι. Δεν καταφέρνουν την ανατροπή οι Χριστιανοδημοκράτες (CDU). Ενισχυμένη η Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) αλλά κάτω από το ποσοστό-στόχο που είχαν θέσει. Κατρακύλα για το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD).

Σύνταξη
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»
Τι λένε στο in 08.03.26

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Οι Ισραηλινοί έρχονται ξανά, φοβόμαστε μήπως μείνουν πολύ καιρό»

Δύο Ελληνίδες και ένας Λιβανέζος που εγκλωβίστηκαν σε χώρες της Μέσης Ανατολής μιλούν στο in. Πώς βιώνουν οι άνθρωποι τον πόλεμο από τον πολύπαθο Λίβανο μέχρι τους ταξιδιώτες που εγκλωβίζονται στους ουρανοξύστες της Μέσης Ανατολής;

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»
Ποιος είναι 08.03.26

Τεχεράνη: Κληρικός υποδεικνύει τον γιο του Χαμενεΐ ως νέο ανώτατο ηγέτη – «Σύντομα θα ανακοινωθεί»

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί», δήλωσε ο Εσκεβάρι, μέλος του κληρικού συμβουλίου που είναι επιφορτισμένο με την εκλογή νέου ηγέτη. «Η ψηφοφορία έχει διεξαχθεί και θα ανακοινωθεί σύντομα», είπε

Σύνταξη
Το Ιράν δεν μπορεί να επιβιώσει δίχως την Κίνα
Deutsche Welle 08.03.26

Το Ιράν δε

Η παγκόσμια οικονομική πίεση αυξάνεται. Tο Ιράν εμποδίζει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ. Tο μπλοκάρισμα του θαλάσσιου εμπορίου πλήττει και τη δική του οικονομία.

Σύνταξη
Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια
ΗΠΑ 08.03.26

Εκκενώνεται το αεροδρόμιο στο Κάνσας Σίτι – Λόγω απειλής που σχετίζεται με την ασφάλεια

Σοβαρό περιστατικό στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κάνσας Σίτι προκάλεσε πλήρη διακοπή των πτήσεων. Δόθηκε εντολή εκκένωσης του αεροδρομίου από επιβάτες και εργαζομένους.

Σύνταξη
Ιράν: Η ανάφλεξη των τιμών στα καύσιμα «πολύ μικρό τίμημα», σύμφωνα με τον Τραμπ
Ξεπέρασε τα 100$ 09.03.26

«Πολύ μικρό τίμημα» για τον Τραμπ η φωτιά στο πετρέλαιο

«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», έγραψε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου».

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού WTI, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022
Πετρέλαιο 09.03.26

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι WTI

Μόλις άνοιξε η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME), το βαρέλι WTI προς παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψε αλματώδη αύξηση 13,84%, στα 103,48 δολάρια

Σύνταξη
Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Μίλαν – Ίντερ 1-0: Πήραν το ντέρμπι και ελπίζουν για τον τίτλο οι «ροσονέρι»

Με γκολ του Εστουπινιάν η Μίλαν νίκησε με 1-0 την Ίντερ στο ντέρμπι κι έστω αν υπολείπεται επτά βαθμούς από τους «νερατζούρι» διατηρεί κάποιες ελπίδες για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Σύνταξη
Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Λουτσέσκου: «Καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία»

«Είμαι περήφανος για την εργατικότητα των παικτών μου, την νοοτροπία τους και την ποιότητα τους ως άνθρωποι», δήλωσε επίσης ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, μετά την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό

Σύνταξη
Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Ο καρδινάλιος του Σικάγο για το βίντεο-μοντάζ του Λευκού Οίκου: «Χάνουμε την ανθρωπιά μας»

«Ένας αληθινός πόλεμος, με αληθινούς νεκρούς και αληθινά δεινά, να αντιμετωπίζεται σαν ένα βιντεοπαιχνίδι, αυτό είναι αποκρουστικό», επισήμανε ο καρδινάλιος Μπλέιζ Σούπιτς.

Σύνταξη
Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Κόσμος 08.03.26

Το προφίλ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Με την Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων να έχει αποφασίσει από το απόγευμα της Κυριακής, έμενε μονάχα η ανακοίνωση του ονόματος. Ο νέος ηγέτης του Ιράν είναι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου
Πολιτική Γραμματεία 08.03.26

Εκείνοι που δεν ζήτησαν δικαίωση: Οι στόχοι των υποκλοπών μέσα από τη λίστα Μενουδάκου

Στη λίστα Μενουδάκου που είδε το φως της δημοσιότητας στο σύνολό της ξεχωρίζουν οι υπουργοί της κυβέρνησης που απέφυγαν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη παρά το γεγονός ότι αποτέλεσαν στόχους.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…
Ποδόσφαιρο 08.03.26

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0: Χωρίς νικητή το ντέρμπι…

Ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος από τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του «Καραϊσκάκη», ωστόσο δεν κατάφερε να μετουσιώσει την υπεροχή του σε κάποιο τέρμα κι έτσι το 0-0 έμεινε ως το τέλος. Μόνη πρώτη η ΑΕΚ.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»
Μέση Ανατολή 08.03.26

Το Ιράν απειλεί με αντίποινα στα πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους – «Δεν επιδιώκουμε εκεχειρία»

Το Ιράν, είπε ο Καλιμπάφ, «παραμένει ισχυρό και δεν θα παραδοθεί ποτέ». Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε «μεγάλο λάθος» υποθέτοντας ότι το Ιράν θα συνθηκολογούσε μετά από λίγες ημέρες πολέμου, πρόσθεσε.

Σύνταξη
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον
Απομόνωση, αντοχή 08.03.26

Φυλακή από τα 20, ληστείες, τον υποδύθηκε ο Τομ Χάρντι: Σε δημοπρασία τα έργα τέχνης του Τσαρλς Μπρόνσον

Εκατοντάδες σχέδια δια χειρός του πιο διαβόητου καλλιτέχνη Τσαρλς Μπρόνσον, πρόκειται να δημοπρατηθούν αυτον τον μήνα από τον οίκο David Duggleby Auctioneers.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις
Πόλεμος στο Ιράν 08.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Πεζεσκιάν – Ο Γάλλος πρόεδρος προέτρεψε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις

Συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν είχε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον χωρών της Μέσης Ανατολής, αλλά και να βρεθεί διπλωματική λύση για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύνταξη
