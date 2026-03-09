Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Τα ξίφη τους διασταύρωσαν με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τις οικονομικές επιπτώσεις που φέρει, εκπρόσωποι από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας σήμερα στην πρωϊνή εκπομπή του Mega.

Στην μεταξύ τους αντιπαράθεση κυριάρχησε το θέμα της ακρίβειας εξαιτίας του πολέμου.

Τσουκαλάς (ΠΑΣΟΚ): «Η κυβέρνηση θα πρέπει να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις»

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς αναφέρθηκε στον κίνδυνο διαταραχής του εφοδιασμού πετρελαίου και φυσικού αερίου, αλλά και τόνισε την ανάγκη για άμεσες πολιτικές στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων, αμφισβητώντας την αποτελεσματικότητα των προηγούμενων κυβερνητικών πολιτικών στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Είμαστε ήδη μια χώρα που είναι τελείως αναντίστοιχη της αγοραστικής δύναμης το κόστος ενέργειας. Μου έκανε εντύπωση χθες μια ανάρτηση του Πρωθυπουργού που λέει: «με την ίδια αποφασιστικότητα που το κάναμε στο παρελθόν, θα μπορέσουμε, λέει, να κατανικήσουμε ένα νέο κύμα ακρίβειας». Μα έχει αποτύχει παταγωδώς. Είναι η πιο αποτυχημένη κυβέρνηση στην Ευρώπη όσον αφορά τη τιθάσευση της ακρίβειας και του πληθωρισμού».

Καραμέρος (ΣΥΡΙΖΑ): «Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα»

Ο ΣΥΡΙΖΑ επέκρινε την κυβέρνηση για καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, συνδέοντας την αύξηση των τιμών των καυσίμων με τον πόλεμο και την κερδοσκοπία, και πρότεινε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ως άμεσο μέτρο.

«Από τη στιγμή που σε κάθε λίτρο βενζίνης που παίρνουμε για το αυτοκίνητό μας, τα 70 λεπτά οριζόντια είναι ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης, θα μπορούσε η κυβέρνηση άμεσα από τις πρώτες μέρες του πολέμου να δημιουργήσει έναν αλγόριθμο συσχέτισης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου Brent, προκειμένου να σταθεροποιήσει τις τιμές των καυσίμων. Δεν το έκανε, έμεινε στην αποτυχημένη συνταγή, όπως αποδείχθηκε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη ρωσική εισβολή, των Fuel Pass», δήλωσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος.

Καραγκούνης (ΝΔ): «Θα υπάρξουν παρεμβάσεις»

Η κυβέρνηση απαντά πως θα προβεί σε παρεμβάσεις ρυθμιστικού χαρακτήρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

«Θα υπάρξουν παρεμβάσεις, διότι, από τη στιγμή που θα εντοπιστούν υπέρμετρες, θα υπάρξουν εφαρμογές μέτρων, πρώτα απ’ όλα ρυθμιστικού χαρακτήρα. Θα βοηθήσουμε δηλαδή νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Θα εξειδικευτούν γρήγορα τα μέτρα. Στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε κάνει ανάλογες παρεμβάσεις όταν υπήρξε ανάλογο πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή μια προϊστορία τέτοιων μέτρων», είπε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.

Ακόμη, τόνισε πως θα πραγματοποιηθούν εντατικοί έλεγχοι στην αγορά για την καταπολέμηση αισχροκερδών πρακτικών.

«Ήδη έχουν ξεκινήσει εντατικοί έλεγχοι. Υπάρχουνε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση, είναι να υπάρξει στήριξη στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, θα δούμε με ποιους τρόπους. Αυτό είναι σημαντικό γιατί θα πρέπει τουλάχιστον οι καταναλωτές να έχουν μία στήριξη οικονομική αμέσως. Το άλλο έχει να κάνει με τον έλεγχο της αγοράς», συμπλήρωσε ο υφυπουργός Εργασίας.