09.03.2026 | 16:38
Στο κόκκινο η Αλίμου-Κατεχάκη λόγω τροχαίου – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV
Τα Νέα της Αγοράς 09 Μαρτίου 2026, 17:47

Το νέο Volkswagen T-Roc ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV

Συνδυάζοντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα, αναβαθμισμένη ποιότητα, αυξημένους χώρους και εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από ένα σύγχρονο SUV χωρίς συμβιβασμούς

Σύνταξη
Με περισσότερες από 2 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, το T-Roc αποτελεί ένα από τα πιο επιτυχημένα compact SUV της Ευρώπης. Η δεύτερη γενιά του μοντέλου εισάγει τεχνολογίες, ποιότητα και επίπεδα εξοπλισμού που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Βασισμένο στην προηγμένη πλατφόρμα MQB evo, το νέο μοντέλο ενσωματώνει εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, αναβαθμισμένο ψηφιακό περιβάλλον και αυξημένους χώρους, διαμορφώνοντας μια ολοκληρωμένη πρόταση που επανακαθορίζει τα δεδομένα της κατηγορίας.

Τεχνολογία από μεγαλύτερες κατηγορίες

Η αξιοποίηση της MQB evo επιτρέπει στο νέο T-Roc να υιοθετεί λύσεις που συναντάμε και σε μεγαλύτερα SUV της μάρκας, όπως τα Tiguan και Tayron. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα γενιά του Travel Assist, το οποίο συνδυάζει διαμήκη και πλευρική υποβοήθηση, επιτρέποντας – εντός των ορίων του συστήματος – πιο ομαλές και φυσικές παρεμβάσεις σε αυτοκινητόδρομο, καθώς και υποβοηθούμενες αλλαγές λωρίδας σε ταχύτητες άνω περίπου των 68 km/h.

Η λειτουργία αξιοποιεί δεδομένα από κάμερα, αισθητήρες ραντάρ και τεχνολογία V2X, ενσωματώνοντας πληροφορίες για στροφές, όρια ταχύτητας ή κυκλικούς κόμβους με προγνωστικό τρόπο. Το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία οδήγησης πιο φυσική, πιο διαισθητική και σαφώς πιο ξεκούραστη.

Παράλληλα, το Emergency Assist μπορεί, σε περίπτωση που ο οδηγός δεν ανταποκρίνεται, να ενεργοποιήσει διαδικασία ασφαλούς ακινητοποίησης του οχήματος. Νέα προσθήκη αποτελεί και το σύστημα προειδοποίησης αποβίβασης (Exit Warning), που ειδοποιεί για διερχόμενα οχήματα ή ποδήλατα πριν ανοίξει κάποια πόρτα, ενισχύοντας την ασφάλεια σε αστικό περιβάλλον.

Για πρώτη φορά, το T-Roc μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με Park Assist Pro με λειτουργία μνήμης και τηλεχειρισμού μέσω smartphone, επιτρέποντας αυτόματη στάθμευση ακόμη και σε στενούς χώρους.

Αποδοτικότητα με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V

Το νέο T-Roc διατίθεται με τον αποδοτικό 1.5 eTSI 48V mild hybrid σε εκδόσεις 116 PS και 150 PS, συνδυάζοντας χαμηλή κατανάλωση, πολιτισμένη λειτουργία και άμεση απόκριση. Το σύστημα ήπιας υβριδικής τεχνολογίας υποστηρίζει τον κινητήρα στις φάσεις επιτάχυνσης και επιτρέπει λειτουργίες coasting, βελτιώνοντας την αποδοτικότητα χωρίς να επηρεάζει την οδηγική αίσθηση.

Μεγαλύτερο, πιο ώριμο, πιο αποδοτικό

Η νέα γενιά έχει μεγαλώσει σε διαστάσεις, ενισχύοντας τόσο την παρουσία της στον δρόμο όσο και την πρακτικότητα. Με μήκος 4.373 mm (+122 mm), μεταξόνιο 2.629 mm και χώρο αποσκευών 475 λίτρων (+30 λίτρα), το νέο T-Roc προσφέρει αισθητά βελτιωμένους χώρους για επιβάτες και αποσκευές, διατηρώντας παράλληλα τον compact χαρακτήρα του.

Η αεροδυναμική έχει επίσης βελτιωθεί σημαντικά, με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,29 – τιμή που τοποθετεί το μοντέλο ανάμεσα στα πιο αποδοτικά της κατηγορίας του.

Σχεδιαστικά, το νέο T-Roc εξελίσσει τη δυναμική ταυτότητα που το καθιέρωσε στην κατηγορία. Η χαρακτηριστική γραμμή που διατρέχει το αμάξωμα και αναδεικνύει τους έντονους ώμους πάνω από τους θόλους των τροχών παραμένει βασικό στοιχείο αναγνωρισιμότητας. Η σιλουέτα γίνεται πιο επιμηκυμένη και ώριμη, ενώ το εμπρός μέρος αποκτά νέα φωτιστική υπογραφή με προαιρετικούς προβολείς IQ.LIGHT LED matrix και φωτιζόμενα σήματα Volkswagen. Το πίσω τμήμα, με πιο έντονη coupé απόληξη και βελτιωμένη αεροδυναμική, ολοκληρώνει μια σχεδίαση που συνδυάζει καθαρές επιφάνειες, τεχνολογικό χαρακτήρα και αυτοπεποίθηση.

Εσωτερικό με premium φιλοσοφία

Στο εσωτερικό, το νέο T-Roc κάνει ένα σαφές άλμα ποιότητας. Οι επενδεδυμένες επιφάνειες στο ταμπλό, τα μαλακά υλικά, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός έως 30 χρωμάτων και τα εργονομικά καθίσματα δημιουργούν ένα περιβάλλον που γεφυρώνει την κατηγορία των compact SUV με υψηλότερα segment.

Στην κορυφαία έκδοση Style, το νέο T-Roc εξοπλίζεται με εργονομικό κάθισμα οδηγού ergoActive, το οποίο διαθέτει ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη και λειτουργία μασάζ με πνευματικούς θαλάμους. Τα μπροστινά καθίσματα είναι θερμαινόμενα, ενώ τα υλικά επένδυσης ArtVelours Eco ενισχύουν την premium αίσθηση της καμπίνας. Από την έκδοση Life και άνω, οι μπροστινές θέσεις διαθέτουν ηλεκτρικά ρυθμιζόμενη οσφυϊκή υποστήριξη, ενισχύοντας την άνεση σε μεγάλα ταξίδια.

Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών (Digital Cockpit ή Digital Cockpit Pro) συνδυάζεται με οθόνη infotainment έως 12,9 ιντσών, ενώ προαιρετικά διατίθεται head-up display. Η τελευταία γενιά συστημάτων infotainment υποστηρίζει φωνητικό έλεγχο και προηγμένες λειτουργίες συνδεσιμότητας, προσφέροντας μια πλήρως σύγχρονη εμπειρία.

Σαφής γκάμα εκδόσεων

Η γκάμα οργανώνεται σε τέσσερις διακριτές εκδόσεις: Trend, Life, Style και R-Line. Ακόμη και η βασική έκδοση προσφέρει πλήρες πακέτο ασφάλειας και ψηφιακό εξοπλισμό, ενώ οι ανώτερες εκδόσεις ενισχύουν τον χαρακτήρα του μοντέλου είτε προς την κομψότητα είτε προς τη δυναμική σπορ αισθητική.

Με τη δεύτερη γενιά του, το νέο T-Roc δεν περιορίζεται στο να εξελιχθεί, ανεβάζει συνολικά τον πήχη στην κατηγορία των compact SUV. Συνδυάζοντας τεχνολογία από μεγαλύτερα μοντέλα, αναβαθμισμένη ποιότητα, αυξημένους χώρους και εξηλεκτρισμένη αποδοτικότητα, αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για όσους αναζητούν περισσότερα από ένα σύγχρονο SUV χωρίς συμβιβασμούς.

Economy
Από Fuel Pass μέχρι Market Pass: Τα μέτρα για την κρίση στη Μέση Ανατολή:

Από Fuel Pass μέχρι Market Pass: Τα μέτρα για την κρίση στη Μέση Ανατολή:

Κόσμος
Νέος συναγερμός στο Ισραήλ για επίθεση του Ιράν

Νέος συναγερμός στο Ισραήλ για επίθεση του Ιράν

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Σύνταξη
Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει
Τα Νέα της Αγοράς 09.03.26

Μια μέρα στη ζωή κάθε γυναίκας που μας εμπνέει

Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν όλες ίδιες. Ξεκινούν νωρίς, με βιασύνη, με reminders στο κινητό, με σκέψεις που τρέχουν πριν ακόμη φτάσουμε στη δουλειά. Μια καθημερινότητα που μοιράζονται πολλές γυναίκες που ισορροπούν ανάμεσα σε διαφορετικούς ρόλους.

Σύνταξη
Σύνταξη
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying
Ελλάδα 09.03.26

Θεσσαλονίκη: Πέθανε καθηγήτρια μετά από εγκεφαλικό – Τι απαντούν οι γονείς μαθητών στις αναφορές για bullying

Σύμφωνα με μαρτυρίες φίλων και συναδέλφων της, η εκπαιδευτικός φέρεται να βίωνε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση στη σχολική αίθουσα - Οι σοκαριστικές καταγγελίες αναφέρουν ότι μαθητές την παρενοχλούσαν συστηματικά

Σύνταξη
Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ελλάδα 09.03.26

Τέμπη: Νέα τροπή στην υπόθεση των χαμένων βίντεο – Κατάσχονται και οι υπολογιστές της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Εξελίξεις στην υπόθεση των χαμένων βίντεο από τη διαδρομή των μοιραίων τρένων στα Τέμπη, έπειτα από τις αποκαλύψεις των δικαστικών πραγματογνωμόνων.

Σύνταξη
Σύνταξη
Ποιος θα είναι ο νέος Βόλντεμορτ στο νέο «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;
Αναπάντητα ερωτήματα 09.03.26

Ποιος θα είναι ο νέος Βόλντεμορτ στο νέο «Χάρι Πότερ» – Ο Πολ Μπέτανι, ο Κίλιαν Μέρφι ή κανείς τους;

Η HBO δεν έχει ακόμη ανακοινώσει ποιος ηθοποιός θα αναλάβει τον ρόλο του Βόλντεμορτ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ» οπότε το διαδίκτυο έχει αρχίσει να μαντεύει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»
Διπλωματία 09.03.26

Μακρόν στην Κύπρο: Η ανάρτηση του Γάλλου προέδρου στα ελληνικά – «Δεν θελήσαμε αυτόν τον πόλεμο»

Στην ανάρτηση ο Εμανουέλ Μακρόν δημοσίευσε και ένα βίντεο με την επίσκεψη του στην αεροπορική βάση στην Πάφο μαζί με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία
On Field 09.03.26

Το «μέταλλο» του Ολυμπιακού μετράει ακόμα περισσότερο στην τελική ευθεία

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που ξέρει καλύτερα απ’ όλους τι σημαίνει μεγάλη πίεση και πρωταθλητισμός και θα τα δώσει όλα σε οκτώ «μάχες» για την κατάκτηση του 49ου πρωταθλήματος

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κροατία: Πλαφόν στις τιμές καυσίμων – Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες
Διεθνής Οικονομία 09.03.26

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων από την Κροατία - Σε ισχύ το μέτρο για 2 εβδομάδες

Ανώτατο όριο (πλαφόν) στις τιμές του πετρελαίου θέτει σε εφαρμογή από την Τρίτη (10/03) και για δύο εβδομάδες η Κροατία. Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή καθοδηγεί το ράλι στις τιμές των καυσίμων και σε κλυδωνισμούς τις παγκόσμιες αγορές.

Σύνταξη
Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»
Μπάσκετ 09.03.26

Γιόκιτς: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό – Μου αρέσει να βλέπω τα παιχνίδια τους»

Σε συνέντευξη που έδωσε ο σταρ του NBA Νίκολα Γιόκιτς αποκάλυψε ότι του αρέσει να παρακολουθεί παιχνίδια του Ολυμπιακού στη Euroleague, καθώς απολαμβάνει το μπάσκετ που παίζουν οι ερυθρόλευκοι.

Σύνταξη
Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη
Αυτοδιοίκηση 09.03.26

Δημιουργία Πάρκου Μνήμης στη Θεσσαλονίκη

Την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και τη δημιουργία του Πάρκου Μνήμης, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στη συνέντευξη τύπου για την φετινή 13η Πορεία Μνήμης, «Ποτέ Ξανά, Θεσσαλονίκη – Άουσβιτς».

Σύνταξη
Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 09.03.26

Χαλάνδρι: Σύλληψη μητέρας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο -Τι λέει η ΕΛ.ΑΣ.

Μετά από επεισόδιο διαζευγμένοι γονείς ανήλικου παιδιού αλληλομηνύθηκαν με συνέπεια η γυναίκα να συλληφθεί ενώ με εντολή εισαγγελέα ο άνδρας αφέθηκε ελεύθερος μαζί με το παιδί

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης – Το ονόματα που ξεχωρίζουν
Δεύτερο «κύμα» 09.03.26

Τα νέα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ - Το ονόματα που ξεχωρίζουν

Τη συμπλήρωση της Επιτροπής Συμπαρατάξης και Διεύρυνσης ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ. Η Επιτροπή θα συνεδριάσει παρουσία του προέδρου Νίκου Ανδρουλάκη για να προγραμματίσει την παρουσία της στο επικείμενο Συνέδριο. Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στη λίστα.

Σύνταξη
Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα
Όντως; 09.03.26

Η ιστορία του «καταραμένου, στοιχειωμένου σπιτιού» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ και της Πολίν Φάιφερ στη Φλόριντα

Στη δεκαετία του 1930, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ ζούσε με την Αμερικανίδα δημοσιογράφο, Πολίν Φάιφερ, στην οδό Whitehead 907 στο νησί Κι Γουέστ της Φλόριντα, ακριβώς απέναντι από τον φάρο Κι Γουέστ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κομισιόν: Η Ευρώπη έχει ενεργειακή επάρκεια – ‘Ολες οι χώρες διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου
Οικονομικές Ειδήσεις 09.03.26

Κομισιόν: Η Ευρώπη έχει ενεργειακή επάρκεια – ‘Ολες οι χώρες διαθέτουν έκτακτα αποθέματα πετρελαίου

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της Κομισιόν, οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ είναι η Νορβηγία μέσω αγωγών και οι Ηνωμένες Πολιτείες μέσω υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Σύνταξη
Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή
Η Φωνή της Ψυχής μας 09.03.26

Ένα αφιέρωμα στον Αντώνη Καλογιάννη, τον καλλιτέχνη που εξέφρασε και συγκίνησε μια ολόκληρη εποχή

Απόψε η βραδιά ανήκει στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το Θέατρο Παλλάς θα φιλοξενήσει μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη και στο έργο του σπουδαίου ερμηνευτή.

Σύνταξη
Οριστικό: Χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός στη Γαλλία – Μέσα ο Βεζένκοφ και ο Μόρις
Euroleague 09.03.26

Οριστικό: Χωρίς Γουόκαπ, Λαρεντζάκη ο Ολυμπιακός στη Γαλλία – Μέσα ο Βεζένκοφ και ο Μόρις

Ο Τόμας Γουόκαπ δεν θα ταξιδέψει για τα ματς με την Παρί και την Μονακό. Αντίθετα ο Ολυμπιακός θα έχει κανονικά τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Μόντε Μόρις. Εκτός και ο Λαρεντζάκης.

Σύνταξη
«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών
Σημείο αναφοράς 09.03.26

«Κήπος Κανάρη»: Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για το νέο ιστορικό τοπόσημο των Ψαρών

Ένας χώρος βαθιάς ιστορικής σημασίας των Ψαρών αναμένεται να μετατραπεί σε ζωντανό τοπόσημο μνήμης, πολιτισμού και ιστορικής ανάδειξης για τις επόμενες γενιές.

Σύνταξη
Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους
Πολιτική, Επιχειρήσεις, Ακαδημία 09.03.26

Σκάνδαλο Έπσταϊν: Τα σημαντικότερα γνωστά ονόματα που αναφέρονται στα αρχεία μέχρι στιγμής και ποια η σχέση τους

Τα λεγόμενα «αρχεία Έπσταϊν» αποκαλύπτουν επαφές και αλληλογραφία του με γνωστούς ακαδημαϊκούς και πανεπιστημιακούς αξιωματούχους, προκαλώντας παραιτήσεις, έρευνες και έντονες αντιδράσεις σε πανεπιστήμια και ιδρύματα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας
Διέξοδος μέσω Ευρώπης 09.03.26

Από την υποχρέωση της Λιβαδειάς, στην υπέρβαση της Ανδαλουσίας

Ο Παναθηναϊκός έπραξε το καθήκον του εναντίον του Λεβαδειακού, πιστοποίησε τη βελτίωση του και ετοιμάζεται για την ανατροπή των προγνωστικών απέναντι στη Μπέτις.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
