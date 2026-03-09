Πέθανε η ηθοποιός της ταινίας «Ghostbusters», Τζένιφερ Ράνιον – Είχε αφήσει το Χόλιγουντ για να γίνει δασκάλα

Η Τζένιφερ Ράνιον ξεκίνησε την καριέρα της τη δεκαετία του 1980, πρωταγωνιστώντας σε διάφορες ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές όλα αυτά τα χρόνια, με την πιο γνωστή της εμφάνιση να είναι στην κλασική ταινία επιστημονικής φαντασίας, «Ghostbusters», του 1984. Σύμφωνα με πληροφορίες, πέθανε μετά από διάγνωση καρκίνου.

Η είδηση του θανάτου της ηθοποιού στις 6 Μαρτίου ανακοινώθηκε σε μια ανάρτηση στο Facebook από τη φίλη της και ηθοποιό Έριν Μέρφι, η οποία έγραψε (σύμφωνα με το Variety): «Με μεγάλη λύπη ανακοινώνω ότι η φίλη μου Τζένιφερ Ράνιον Κόρμαν απεβίωσε μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο. Υπάρχουν άνθρωποι που ξέρεις ότι θα γίνετε φίλοι πριν καν τους γνωρίσεις. Ήταν μια ξεχωριστή γυναίκα. Θα μου λείψεις, Τζεν. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένειά σου και τα όμορφα παιδιά σου».

«Θα τη θυμόμαστε πάντα για την αγάπη της για τη ζωή και την αφοσίωσή της στην οικογένεια και τους φίλους της. Ξέρω ότι από ψηλά μας κοιτάζει όλους με το όμορφο χαμόγελό της. Αναπαύσου εν ειρήνη, Τζεν μας» πρόσθεσε.

Οι τηλεοπτικές εκπομπές

Εκτός από τους ρόλους της στη μεγάλη οθόνη, η Ράνιον ανέλαβε επίσης διάφορους ρόλους σε τηλεοπτικές εκπομπές, με τον πιο σημαντικό να είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ως Γκουέντολιν Πιρς στην κωμική σειρά του CBS του 1984 Charles in Charge.

Επίσης, πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως A Very Brady Christmas, The In Crowd και Quantum Leap, ενώ έκανε και guest εμφανίσεις σε σειρές όπως Murder, She Wrote και Beverly Hills, 90210.

Κατάγεται από το Σικάγο και το 1991 παντρεύτηκε τον σύζυγό της, Τοντ Κόρμαν, ο οποίος εργαζόταν σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές

Καριέρα ως δασκάλα

Η καριέρα της Ράνιον ως ηθοποιός έφτασε στο αποκορύφωμά της τη δεκαετία του 1980, πριν ανακοινώσει επίσημα το 2014 ότι αποσύρθηκε από τη βιομηχανία και ότι επέλεξε μια εναλλακτική καριέρα ως δασκάλα.

Η Ράνιον κι ο Κόρμαν είχαν αποκτήσει δύο γιους, τους Γουάιτ και Μπέιλι.

*Με στοιχεία από faroutmagazine.co.uk