Στο κόκκινο η Αλίμου-Κατεχάκη λόγω τροχαίου – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Μεγάλη υπομονή θα πρέπει να κάνουν οι οδηγοί που κινούνται στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, καθώς υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις.

Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται στη λεωφόρου Αλίμου-Κατεχάκη, λόγω τροχαίου, από το ύψος της εξόδου της Καισαριανής στο ρεύμα προς Ηλιούπολη.

Επίσης, στο «κόκκινο» βρίσκονται και αρκετοί δρόμοι του κέντρου της Αθήνας, με τα αυτοκίνητα να σχηματίζουν ουρές δεκάδων μέτρων.

Επίσης, δυσκολίες στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρούνται σε αρκετά σημεία της λεωφόρου Κηφισού, ειδικότερα στον κόμβο με την Αττική Οδό.