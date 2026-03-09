magazin
Δευτέρα 09 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
09.03.2026 | 08:23
Κίνηση: Καθυστερήσεις σε Κηφισό, Κηφισίας και Μεσογείων – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;
Go Fun 09 Μαρτίου 2026, 09:00

«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;

Στις 3 Μαρτίου 2026, στην ιστορική Όπερα του Παρισιού, ο σχεδιαστής μόδας που είχε όλα τα βλέμματα της μόδας επάνω του ήταν μόλις δέκα ετών. Τι τρέχει με τον Μαξ Αλεξάντερ;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Vita.gr
Spotlight

Ο σχεδιαστής μόδας Μαξ Αλεξάντερ (με την ομώνυμη μπράντα Max Alexander), γεννημένος στην Καλιφόρνια από τον Τζακ Αλεξάντερ και τη Σέρι Μάντισον μια δεκαετία μόλις πριν, ήταν επίμονος από μικρός. Πεισματάρης. Δημιουργός.

Στα τέσσερα του, όταν άλλα παιδιά της ηλικίας του πειραματίζονταν με μαρκαδόρους, εκείνος ζητούσε μια κούκλα ραπτικής. Σήμερα, με περισσότερα από 150 σχέδια στο ενεργητικό του και ένα ρεκόρ Γκίνες ως ο νεότερος σχεδιαστής που παρουσίασε δική του επίδειξη, ο Μαξ Αλεξάντερ μπορεί να λέει πως κατέκτησε και το Παρίσι μετά από το ντεμπούτο του στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Μαξ διαθέτει μια εντυπωσιακά ώριμη προσέγγιση για το μέλλον της βιομηχανίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, μίλησε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τη βιωσιμότητα, ασκώντας κριτική στην κουλτούρα της σπατάλης. Εντυπωσιακό, όχι;

Ο Αλεξάντερ παρουσίασε τα σχέδια του στην Εβδομάδα Μόδας του Άσπεν. Οι δημιουργίες του, φτιαγμένες από ανακυκλωμένα τσουβάλια καφέ, βαμμένα με φυσικές χρωστικές από παντζάρια, κουρκουμά και ινδικό ήταν η επιβεβαίωση των λόγων του.

@couture.to.the.max Grateful to those who believed in him from the beginning. 🙏🏼 Max dedicated his Paris Fashion Week show to his Godmother of fashion and mentor Fern Mallis. Fern started NY Fashion Week and has championed many designers in her day. Max is incredibly thankful for her support! ❤ #TeamMax #MaxAlexander #parisfashionweek ♬ Einaudi: Experience – Ludovico Einaudi & Daniel Hope & I Virtuosi Italiani

Για τον Μαξ «η Υψηλή Ραπτική οφείλει να είναι συνειδητοποιημένη, χρησιμοποιώντας υλικά που αντέχουν στον χρόνο και δεν επιβαρύνουν τον πλανήτη».

Στις 3 Μαρτίου ο 10χρονος με τα μεγάλα όνειρα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός δημιουργικού χάους από μετάξια και πρόβες. Πριν από σχεδόν επτά χρόνια, τα μικροσκοπικά δάχτυλα του Μαξ Αλεξάντερ δεν μπορούσαν ακόμη να σχηματίσουν σταθερά γράμματα, όμως μπορούσαν ήδη να πλισάρουν και να ντύνουν μια κούκλα ραπτικής με σοκαριστική επιδεξιότητα και ακρίβεια.

«Είμαι σχεδιαστής ρούχων, θα σας δείξω» έλεγε ξανά και ξανά, σχεδόν εμφατικά, στη μητέρα του, Σέρι Μάντισον, κάθε φορά που αμφισβητούσε αν η νέα του ενασχόληση θα ήταν απλώς μια περαστική παιδική παρόρμηση.

Ο Καλιφορνέζος σχεδιαστής βρήκε την πρώτη του μούσα στο πρόσωπο της αδελφής του, Σαμάνθα. «Όλα τα ρούχα που έφτιαξα αρχικά ήταν για εκείνη και το να τη βλέπω να τα φορά με έκανε πραγματικά ευτυχισμένο», εξομολογήθηκε ο ίδιος με τα μάτια του να λάμπουν στο NDTV.

Αυτό που διαφοροποιεί τον Μαξ δεν είναι μόνο η ηλικία του -αν και θα αρκούσε. Ο Μαξ Αλεξάντερ έχει τη δική του δημιουργική μέθοδο.

@couture.to.the.max When someone tells you who they are… listen. ❤❤ #fashiontiktok #maxalexander #dressmaker #fashiondesigner #fashion 📸 @Jeanie Stehr ♬ Rigoletto – Grosse Oper Polen

Δεν σχεδιάζει σε χαρτί και δηλώνει αφοσιωμένος θαυμαστής του ντραπέ (drapé), της τεχνικής μόδας που δημιουργεί μαλακές, χαλαρές πτυχές, αναδεικνύοντας τη φυσική πτώση του υφάσματος με ροή και κίνηση. Ο όρος προέρχεται από το γαλλικό draper (διπλώνω), εφαρμόζεται σε φορέματα, μπλούζες και φούστες, προσφέροντας θηλυκή, κομψή και κολακευτική σιλουέτα που αγκαλιάζει το σώμα.

«Το λατρεύω το ντραπέ. Είναι σαν γλυπτική», εξηγεί. Ο Μαξ, όταν έχει ύφασμα στα χέρια του, το πηγαίνει χωρίς να χάνει στιγμή στην κούκλα ραπτικής και ξεκινάει να δημιουργεί.

Μέσα σε επτά χρόνια, έχει παρακάμψει το συμβατικό προσχέδιο, έχοντας ως πυξίδα σε αυτό το ταξίδι τη «ροή». Το πώς πέφτει το ύφασμα, το φλερτ του με το ανθρώπινο σώμα και τη βαρύτητα, έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνον από την εμφάνισή του στο χαρτί.

Αυτή η ενστικτώδης προσέγγιση έχει αποδώσει με τα σχέδια του — από φορέματα και σακάκια μέχρι κιμονό και τσάντες — να του φέρνουν μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως ο νεότερος σχεδιαστής που παρουσίασε δική του επίδειξη μόδας.

@couture.to.the.max One day until Paris Fashion Week. ✨✨ Today, Max visited @Kobi Halperin ♬ Vivaldi-Four Season-Summer-3 – 中国爱乐乐团

Παρά το γεγονός ότι διασημότητες όπως η Σάρον Στόουν και η (ενοχλητικά τοξική online μετά τη Γάζα) Ντέμπρα Μέσινγκ φορούν τις δημιουργίες του, οι γονείς του φροντίζουν να μην χαθεί το μέτρο.

Ο Μαξ μαγειρεύει, παίζει τένις και σκι, γράφει ιστορίες και ονειρεύεται να αποκτήσει μια επιχείρηση πλυσίματος αυτοκινήτων ή να γίνει μηχανικός. «Λέμε «όχι» στο 90% των ευκαιριών που του παρουσιάζονται. Δεν βιντεοσκοπούμε τις παρέες του ή τις σχολικές του δραστηριότητες. Οι φίλοι του παραμένουν εκτός σύνδεσης», αναφέρει η μητέρα του.

Δεν είναι απαραίτητα ένα παιδί-θαύμα, μπορεί και θα αποδειχθεί μέσα στο χρόνο. Ο Μαξ Αλεξάντερ μετά την επιστροφή του από την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι θα επιστρέψει στην καθημερινότητα του, θα τηρεί τους κανόνες για τον ύπνο και τον χρόνο που του επιτρέπεται μπροστά σε οθόνες και θα ίγουρα θα θυμάται το 2026 ως τη χρονιά που έκανε ντεμπούτο στην πρωτεύουσα της μόδας.

@couture.to.the.max Paris Fashion Week, that’s a wrap! ✨✨✨ More soon after we sleep! Thank you to the entire Max Alexander Paris team. It takes a lot of support to put on a show like this and we are forever grateful for you! 🙏🏻 @modaproductions @emanuelungaroparis @Kobi Halperin ♬ sonido original – Música_Clásica

Θα λέει την ιστορία με υπερηφάνεια σε άλλα πιτσιρίκια τριγύρω του, θα λάμπει όταν τους αποκαλύπτει πως η επίδειξη του ήταν αφιερωμένη στη Φερν Μάλις, τη γυναίκα που εμπνεύστηκε και δημιούργησε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης (New York Fashion Week).

Η Μάλις, ως εκτελεστική διευθύντρια του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA) για μια δεκαετία, υπήρξε η κινητήριος δύναμη πίσω από την ενοποίηση των επιδείξεων κάτω από τις εμβληματικές λευκές τέντες στο Bryant Park, βάζοντας τέλος στο χάος των διάσπαρτων παρουσιάσεων σε όλη την πόλη. Οργάνωσε, επιμελήθηκε τη στρατηγική, και κατάφερε να τιθασεύσει το δημιουργικό χάος των Αμερικανών σχεδιαστών.

@couture.to.the.max She created New York Fashion Week and helped shape fashion history. Now, she’s guiding the youngest runway designer in the world. ✨✨ Fern Mallis has become so much more than a mentor to Max — she’s his fashion godmother. ✨ He’s endlessly grateful for her wisdom, her belief in him, and the doors she’s opened. 🙏🏻❤ This summer, they’ll be sharing something they’ve created together — and we can’t wait to share it with you. Stay tuned!! #ferntothemax 🤍 #fashionicon #fashiontrends #fashiontiktok #fashioninfluencer ♬ Moon River (From Breakfast at Tiffany’s) [Long Version] – Audrey Hepburn / Henry Mancini

Ο 10χρονος Μαξ Αλεξάντερ βρήκε στην οραματίστρια Μάλις τη «νονά» του, άλλωστε υπήρξε από τους πρώτους που αναγνώρισαν την ιδιοφυΐα του, βλέποντας σε αυτόν έναν δημιουργό με συνείδηση για τη βιωσιμότητα.

Φυσικό αέριο
Chevron: Δύο ρήτρες στις συμβάσεις με δημόσιο, δείχνουν ΑΟΖ με Λιβύη

Chevron: Δύο ρήτρες στις συμβάσεις με δημόσιο, δείχνουν ΑΟΖ με Λιβύη

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

inWellness
inTown
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
Επιμονή, συναισθηματικός εκβιασμός 09.03.26

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»
Επαφή 08.03.26

Άγγελος Παπαδημητρίου για Μαρινέλλα: «Δυστυχώς, έχω νέα της. Είναι μεταξύ ουρανού και γης»

Ο Άγγελος Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στη σχέση του με την Μαρινέλα και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της. «Η γνωριμία μου με τη Μαρινέλλα αναβάθμισε τη ζωή μου» είχε δηλώσει ο αγαπητός καλλιτέχνης παλιότερα.

Σύνταξη
Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;
Σουρεαλισμός και συμπάθεια 08.03.26

Από ενθουσιασμός έως ανατριχίλα – Ποια θα επέλεγε να φορέσει τα παπούτσια με κεφάλι γάτας της Schiaparelli;

Ο Daniel Roseberry ανέβασε το θέμα του trompe-l'oeil της Schiaparelli σε ένα άλλο επίπεδο την Παρασκευή 6 Μαρτίου κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού με μια συλλογή για το Φθινόπωρο/Χειμώνα του 2026 που περιλάμβανε εκκεντρικά, ψηλοτάκουνα mule με κεφάλι γάτας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει
Σκοτάδι, φως 08.03.26

Η Τζένιφερ Λόπεζ αποφάσισε να μη σταματήσει ποτέ να «χορεύει» εν μέσω χάους – Δηλαδή, να παλεύει να ζήσει

Kάποτε, η Τζένιφερ Λόπεζ έλαβε μια συμβουλή από μια από τις μέντορές της, τη συγγραφέα Λουίζ Χέι, την οποία εξακολουθεί να ακολουθεί μέχρι σήμερα. Ποια ήταν αυτή; Να χορεύει πάντοτε.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
O Γκάρι Μάρσαλ «άλλαξε ριζικά» τη ζωή της Ντέμι Μουρ με μια συμβουλή που της έδωσε όταν εκείνη ήταν 14 ετών
Επίδραση 08.03.26

O Γκάρι Μάρσαλ «άλλαξε ριζικά» τη ζωή της Ντέμι Μουρ με μια συμβουλή που της έδωσε όταν εκείνη ήταν 14 ετών

Ακόμη και αν δεν δέχεστε συμβουλές από κανέναν για τη ζωή σας, μπορείτε να έχετε τα αυτιά σας ανοιχτά, όπως ακριβώς έκανε η Ντέμι Μουρ όταν ήταν έφηβη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων
48 λεπτά πριν 08.03.26

Θάνατος Έπσταϊν: Φύλακας τον έψαξε στο Google λίγο πριν βρεθεί νεκρός – Ερωτήματα για κατάθεση 5.000 δολαρίων

Νέα έγγραφα του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν ότι φύλακας στη φυλακή όπου κρατούνταν ο Τζέφρι Έπσταϊν τον αναζήτησε στο Google λίγα λεπτά πριν βρεθεί νεκρός στο κελί του, ενώ δέκα ημέρες νωρίτερα είχε καταθέσει 5.000 δολάρια σε μετρητά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη
Fizz 08.03.26

Τζέσι Μπάκλεϊ: «Η υποκριτική είναι σαν νερό για μένα» – Πώς η τέχνη τη βοήθησε να ξεπεράσει την κατάθλιψη

Η Ιρλανδή ηθοποιός Τζέσι Μπάκλεϊ, που θεωρείται φαβορί για το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Hamnet», μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες στιγμές της εφηβείας της και για το πώς η υποκριτική έγινε για εκείνη τρόπος επιβίωσης

Σύνταξη
Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA
«Δεν είναι λούτρινα» 08.03.26

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα κουτάβια της μετά το κράξιμο από την PETA

Η Κιμ Καρντάσιαν δημοσίευσε ξανά φωτογραφίες από τα τέσσερα κουτάβια που χάρισε στα παιδιά της για τα Χριστούγεννα. Η κίνηση είχε προκαλέσει αντιδράσεις από ακτιβιστές, με την PETA να την κατηγορεί ότι «τα κουτάβια δεν είναι λούτρινα παιχνίδια»

Σύνταξη
Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ
Κολοράντο 08.03.26

Από άστεγος, εκατομμυριούχος: Ένα ξυστό των 20 δολαρίων χάρισε 1 εκατομμύριο σε άνδρα στις ΗΠΑ

Ένας άνδρας στο Κολοράντο, που στο παρελθόν είχε βρεθεί ακόμη και χωρίς στέγη, αγόρασε ένα ξυστό αξίας 20 δολαρίων σε μια δύσκολη μέρα στη δουλειά — και κατέληξε να κερδίσει το μεγάλο έπαθλο του 1 εκατομμυρίου.

Σύνταξη
Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015
Χρόνια πριν τη σύλληψη 08.03.26

Κεταμίνη, trafficking και ξέπλυμα χρήματος: H μυστική έρευνα της Δίωξης Ναρκωτικών των ΗΠΑ για τον Έπσταϊν το 2015

Μυστική έρευνα της DEA το 2015 έθεσε τον Τζέφρι Έπσταϊν και τουλάχιστον δώδεκα ακόμη άτομα στο μικροσκόπιο για ύποπτες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, διακίνησης ναρκωτικών και προμήθειας γυναικών από την Ανατολική Ευρώπη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s
Country Joe and the Fish 09.03.26

Το Woodstock αποχαιρετά τον «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ – Πέθανε στα 84 ο θρύλος του αντιπολεμικού κινήματος των 60’s

Ο «Country» Τζο ΜακΝτόναλντ, εμβληματική μορφή της αντικουλτούρας της δεκαετίας του ’60 και δημιουργός του αντιπολεμικού ύμνου «I-Feel-Like-I’m-Fixin’-To-Die Rag» που σημάδεψε το Woodstock, πέθανε σε ηλικία 84 ετών

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο
Πολιτική Γραμματεία 09.03.26

Νέο «κύμα» διεύρυνσης ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ- Στην τελική ευθεία για το συνέδριο

Με δεύτερο «κύμα» διεύρυνσης και νέα ονόματα, το ΠΑΣΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το συνέδριο, ενώ ξεκινά η μάχη για τους αντιπροσώπους και τις εσωκομματικές ισορροπίες.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
La Vita è Bella 09.03.26

Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη
Διπλωματία 09.03.26

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Μεσόγειος φλέγεται
Σε κρίση όλη η Ευρώπη 09.03.26

Η Μεσόγειος φλέγεται

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η Μεσόγειος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κρίσης, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και οι παρατεταμένες ξηρασίες δημιουργούν συνθήκες για πιο καταστροφικές πυρκαγιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι IDF κατηγορούνται για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου στον Λίβανο – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ
10η μέρα πολέμου 09.03.26 Upd: 08:33

Οι IDF κατηγορούνται για χρήση πυρομαχικών λευκού φωσφόρου στον Λίβανο – Πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύουν εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαιϊκές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απαντά με επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου - Ισραηλινές επιθέσεις και στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μέση Ανατολή: Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)
Μέση Ανατολή 09.03.26

Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)

Ο πόλεμος που ξεκίνησε o Τραμπ από κοινού με τον Νετανιάχου κατέληξε μεν στον αποκεφαλισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά σε ό,τι αφορά όμως την επόμενη ημέρα... το «απόλυτο χάος».

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
Επιμονή, συναισθηματικός εκβιασμός 09.03.26

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 09.03.26

Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ήταν οι πιο έμπιστοι υπερασπιστές της δημοκρατίας του Χαμενεΐ. Διαθέτουν τεράστιο μηχανισμό πληροφοριών, επιχειρηματικό δίκτυο και εκατοντάδες χιλιάδες προσωπικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη
Αισισδοξία για συμφωνία 09.03.26

Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη

Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός περιμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες υποθέσεις για επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου απειλούν την οικονομική του σταθερότητα

Γεώργιος Μαζιάς
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

