«10χρονος σχεδιαστής μόδας κατακτάει το Παρίσι» – Ποιος είναι ο Max Alexander; Ποια η ατζέντα του;

Ο σχεδιαστής μόδας Μαξ Αλεξάντερ (με την ομώνυμη μπράντα Max Alexander), γεννημένος στην Καλιφόρνια από τον Τζακ Αλεξάντερ και τη Σέρι Μάντισον μια δεκαετία μόλις πριν, ήταν επίμονος από μικρός. Πεισματάρης. Δημιουργός.

Στα τέσσερα του, όταν άλλα παιδιά της ηλικίας του πειραματίζονταν με μαρκαδόρους, εκείνος ζητούσε μια κούκλα ραπτικής. Σήμερα, με περισσότερα από 150 σχέδια στο ενεργητικό του και ένα ρεκόρ Γκίνες ως ο νεότερος σχεδιαστής που παρουσίασε δική του επίδειξη, ο Μαξ Αλεξάντερ μπορεί να λέει πως κατέκτησε και το Παρίσι μετά από το ντεμπούτο του στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του, ο Μαξ διαθέτει μια εντυπωσιακά ώριμη προσέγγιση για το μέλλον της βιομηχανίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, σε ηλικία μόλις οκτώ ετών, μίλησε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για τη βιωσιμότητα, ασκώντας κριτική στην κουλτούρα της σπατάλης. Εντυπωσιακό, όχι;

Ο Αλεξάντερ παρουσίασε τα σχέδια του στην Εβδομάδα Μόδας του Άσπεν. Οι δημιουργίες του, φτιαγμένες από ανακυκλωμένα τσουβάλια καφέ, βαμμένα με φυσικές χρωστικές από παντζάρια, κουρκουμά και ινδικό ήταν η επιβεβαίωση των λόγων του.

Για τον Μαξ «η Υψηλή Ραπτική οφείλει να είναι συνειδητοποιημένη, χρησιμοποιώντας υλικά που αντέχουν στον χρόνο και δεν επιβαρύνουν τον πλανήτη».

Στις 3 Μαρτίου ο 10χρονος με τα μεγάλα όνειρα βρέθηκε στο επίκεντρο ενός δημιουργικού χάους από μετάξια και πρόβες. Πριν από σχεδόν επτά χρόνια, τα μικροσκοπικά δάχτυλα του Μαξ Αλεξάντερ δεν μπορούσαν ακόμη να σχηματίσουν σταθερά γράμματα, όμως μπορούσαν ήδη να πλισάρουν και να ντύνουν μια κούκλα ραπτικής με σοκαριστική επιδεξιότητα και ακρίβεια.

«Είμαι σχεδιαστής ρούχων, θα σας δείξω» έλεγε ξανά και ξανά, σχεδόν εμφατικά, στη μητέρα του, Σέρι Μάντισον, κάθε φορά που αμφισβητούσε αν η νέα του ενασχόληση θα ήταν απλώς μια περαστική παιδική παρόρμηση.

Ο Καλιφορνέζος σχεδιαστής βρήκε την πρώτη του μούσα στο πρόσωπο της αδελφής του, Σαμάνθα. «Όλα τα ρούχα που έφτιαξα αρχικά ήταν για εκείνη και το να τη βλέπω να τα φορά με έκανε πραγματικά ευτυχισμένο», εξομολογήθηκε ο ίδιος με τα μάτια του να λάμπουν στο NDTV.

Αυτό που διαφοροποιεί τον Μαξ δεν είναι μόνο η ηλικία του -αν και θα αρκούσε. Ο Μαξ Αλεξάντερ έχει τη δική του δημιουργική μέθοδο.

Δεν σχεδιάζει σε χαρτί και δηλώνει αφοσιωμένος θαυμαστής του ντραπέ (drapé), της τεχνικής μόδας που δημιουργεί μαλακές, χαλαρές πτυχές, αναδεικνύοντας τη φυσική πτώση του υφάσματος με ροή και κίνηση. Ο όρος προέρχεται από το γαλλικό draper (διπλώνω), εφαρμόζεται σε φορέματα, μπλούζες και φούστες, προσφέροντας θηλυκή, κομψή και κολακευτική σιλουέτα που αγκαλιάζει το σώμα.

«Το λατρεύω το ντραπέ. Είναι σαν γλυπτική», εξηγεί. Ο Μαξ, όταν έχει ύφασμα στα χέρια του, το πηγαίνει χωρίς να χάνει στιγμή στην κούκλα ραπτικής και ξεκινάει να δημιουργεί.

Μέσα σε επτά χρόνια, έχει παρακάμψει το συμβατικό προσχέδιο, έχοντας ως πυξίδα σε αυτό το ταξίδι τη «ροή». Το πώς πέφτει το ύφασμα, το φλερτ του με το ανθρώπινο σώμα και τη βαρύτητα, έχει μεγαλύτερη σημασία για εκείνον από την εμφάνισή του στο χαρτί.

Αυτή η ενστικτώδης προσέγγιση έχει αποδώσει με τα σχέδια του — από φορέματα και σακάκια μέχρι κιμονό και τσάντες — να του φέρνουν μια θέση στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες ως ο νεότερος σχεδιαστής που παρουσίασε δική του επίδειξη μόδας.

Παρά το γεγονός ότι διασημότητες όπως η Σάρον Στόουν και η (ενοχλητικά τοξική online μετά τη Γάζα) Ντέμπρα Μέσινγκ φορούν τις δημιουργίες του, οι γονείς του φροντίζουν να μην χαθεί το μέτρο.

Ο Μαξ μαγειρεύει, παίζει τένις και σκι, γράφει ιστορίες και ονειρεύεται να αποκτήσει μια επιχείρηση πλυσίματος αυτοκινήτων ή να γίνει μηχανικός. «Λέμε «όχι» στο 90% των ευκαιριών που του παρουσιάζονται. Δεν βιντεοσκοπούμε τις παρέες του ή τις σχολικές του δραστηριότητες. Οι φίλοι του παραμένουν εκτός σύνδεσης», αναφέρει η μητέρα του.

Δεν είναι απαραίτητα ένα παιδί-θαύμα, μπορεί και θα αποδειχθεί μέσα στο χρόνο. Ο Μαξ Αλεξάντερ μετά την επιστροφή του από την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι θα επιστρέψει στην καθημερινότητα του, θα τηρεί τους κανόνες για τον ύπνο και τον χρόνο που του επιτρέπεται μπροστά σε οθόνες και θα ίγουρα θα θυμάται το 2026 ως τη χρονιά που έκανε ντεμπούτο στην πρωτεύουσα της μόδας.

@couture.to.the.max Paris Fashion Week, that’s a wrap! ✨✨✨ More soon after we sleep! Thank you to the entire Max Alexander Paris team. It takes a lot of support to put on a show like this and we are forever grateful for you! 🙏🏻 @modaproductions @emanuelungaroparis @Kobi Halperin ♬ sonido original – Música_Clásica

Θα λέει την ιστορία με υπερηφάνεια σε άλλα πιτσιρίκια τριγύρω του, θα λάμπει όταν τους αποκαλύπτει πως η επίδειξη του ήταν αφιερωμένη στη Φερν Μάλις, τη γυναίκα που εμπνεύστηκε και δημιούργησε αυτό που σήμερα γνωρίζουμε ως Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης (New York Fashion Week).

Η Μάλις, ως εκτελεστική διευθύντρια του Συμβουλίου Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA) για μια δεκαετία, υπήρξε η κινητήριος δύναμη πίσω από την ενοποίηση των επιδείξεων κάτω από τις εμβληματικές λευκές τέντες στο Bryant Park, βάζοντας τέλος στο χάος των διάσπαρτων παρουσιάσεων σε όλη την πόλη. Οργάνωσε, επιμελήθηκε τη στρατηγική, και κατάφερε να τιθασεύσει το δημιουργικό χάος των Αμερικανών σχεδιαστών.

Ο 10χρονος Μαξ Αλεξάντερ βρήκε στην οραματίστρια Μάλις τη «νονά» του, άλλωστε υπήρξε από τους πρώτους που αναγνώρισαν την ιδιοφυΐα του, βλέποντας σε αυτόν έναν δημιουργό με συνείδηση για τη βιωσιμότητα.