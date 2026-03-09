Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη

Σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της βρίσκεται η Bayer. Ο γερμανικός πολυεθνικός όμιλος υγείας και επιστημών ζωής αντιμετωπίζει ένα τεράστιο κύμα νομικών διεκδικήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σχετίζονται με τις υποτιθέμενες καρκινογόνες επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου γλυφοσάτης.

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 2018, όταν η Bayer εξαγόρασε την αμερικανική εταιρεία Monsanto έναντι περίπου 63 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μαζί με την εξαγορά, η γερμανική εταιρεία κληρονόμησε και ένα τεράστιο νομικό βάρος: χιλιάδες αγωγές που είχαν ήδη κατατεθεί στις ΗΠΑ εναντίον της Monsanto για τη χρήση της γλυφοσάτης, βασικού συστατικού του ζιζανιοκτόνου Roundup.

Από τότε μέχρι σήμερα, οι δικαστικές διεκδικήσεις έχουν εκτοξευθεί. Συνολικά περίπου 170.000 αγωγές έχουν κατατεθεί εναντίον της Bayer, ενώ περίπου 65.000 από αυτές παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα. Η εταιρεία αναμένει πλέον μια καθοριστική απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, η οποία αναμένεται τον Ιούνιο και ενδέχεται να καθορίσει το μέλλον της υπόθεσης.

Το βασικό νομικό ερώτημα αφορά το κατά πόσο η εταιρεία όφειλε να προειδοποιήσει τους χρήστες για πιθανό κίνδυνο καρκίνου από το προϊόν. Η συζήτηση επικεντρώνεται στο αν οι κανονισμοί της ομοσπονδιακής κυβέρνησης υπερισχύουν των νομοθεσιών των επιμέρους πολιτειών.

Η Environmental Protection Agency των ΗΠΑ έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το γλυφοσάτο δεν είναι καρκινογόνο και δεν επιτρέπει την προσθήκη προειδοποιητικών ενδείξεων στην ετικέτα του προϊόντος. Ωστόσο, ορισμένες πολιτείες και δικαστήρια έχουν εκφράσει διαφορετική άποψη, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σειρά αγωγών από πολίτες που υποστηρίζουν ότι η έκθεση στο προϊόν προκάλεσε καρκίνο.

Αντίθετα, η International Agency for Research on Cancer, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του World Health Organization, έχει κατατάξει το γλυφοσάτο ως «πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο», δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη επιστημονική και νομική αντιπαράθεση.

Το οικονομικό βάρος για τη Bayer είναι ήδη τεράστιο. Η εταιρεία έχει προειδοποιήσει για ζημίες ύψους περίπου 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025, κυρίως λόγω των νομικών δαπανών και των αποζημιώσεων που σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη ζημία και να κλείσει το κεφάλαιο των δικαστικών διαφορών, η Bayer ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο μια πρόταση συλλογικού διακανονισμού ύψους 7,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επίλυση των εκκρεμών υποθέσεων. Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς ορισμένα δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν τους ενάγοντες ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσουν τους όρους της συμφωνίας.

Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση της εταιρείας εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη ότι τελικά θα επιτευχθεί συμφωνία. Ο διευθύνων σύμβουλος της Bayer, Bill Anderson, έχει δηλώσει ότι η εταιρεία χρειάζεται να κλείσει αυτό το κεφάλαιο για να μπορέσει να προχωρήσει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γλυφοσάτη αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για τη σύγχρονη γεωργία, καθώς συμβάλλει στην προστασία των καλλιεργειών από τα ζιζάνια και στη διατήρηση της παραγωγικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το προϊόν συμβάλλει στη συγκράτηση του διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος, στοιχείο που σχετίζεται με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη παραμένει ένα σοβαρό εμπόδιο για τη στρατηγική της εταιρείας. Η Bayer, που δραστηριοποιείται στους τομείς της φαρμακευτικής, της γεωργικής τεχνολογίας και της βιοεπιστήμης, επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει την πορεία της σε μια περίοδο όπου η εμπιστοσύνη των επενδυτών και της αγοράς βρίσκεται υπό πίεση.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής. Αν το δικαστήριο αποφανθεί υπέρ της Bayer, θα μπορούσε να περιορίσει δραστικά τον αριθμό των μελλοντικών αγωγών. Αν όμως η απόφαση κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, η εταιρεία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερο κύμα διεκδικήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα της γλυφοσάτης έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες νομικές και επιχειρηματικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ένας ευρωπαϊκός βιομηχανικός όμιλος. Και για τη Bayer, το στοίχημα πλέον δεν αφορά μόνο τα οικονομικά μεγέθη, αλλά και τη φήμη της σε μια εποχή όπου η σχέση μεταξύ επιστήμης, γεωργίας και δημόσιας υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης.