Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη
Διεθνής Οικονομία 09 Μαρτίου 2026, 06:00

Σταυροδρόμι για τη Bayer: χιλιάδες αγωγές στις ΗΠΑ για τη γλυφοσάτη

Ο γερμανικός φαρμακευτικός κολοσσός περιμένει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, καθώς χιλιάδες υποθέσεις για επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου απειλούν την οικονομική του σταθερότητα

Γεώργιος Μαζιάς
A
A
Spotlight

Σε μια από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ιστορίας της βρίσκεται η Bayer. Ο γερμανικός πολυεθνικός όμιλος υγείας και επιστημών ζωής αντιμετωπίζει ένα τεράστιο κύμα νομικών διεκδικήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που σχετίζονται με τις υποτιθέμενες καρκινογόνες επιπτώσεις του ζιζανιοκτόνου γλυφοσάτης.

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της στο 2018, όταν η Bayer εξαγόρασε την αμερικανική εταιρεία Monsanto έναντι περίπου 63 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μαζί με την εξαγορά, η γερμανική εταιρεία κληρονόμησε και ένα τεράστιο νομικό βάρος: χιλιάδες αγωγές που είχαν ήδη κατατεθεί στις ΗΠΑ εναντίον της Monsanto για τη χρήση της γλυφοσάτης, βασικού συστατικού του ζιζανιοκτόνου Roundup.

Από τότε μέχρι σήμερα, οι δικαστικές διεκδικήσεις έχουν εκτοξευθεί. Συνολικά περίπου 170.000 αγωγές έχουν κατατεθεί εναντίον της Bayer, ενώ περίπου 65.000 από αυτές παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα. Η εταιρεία αναμένει πλέον μια καθοριστική απόφαση από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, η οποία αναμένεται τον Ιούνιο και ενδέχεται να καθορίσει το μέλλον της υπόθεσης.

Το βασικό νομικό ερώτημα αφορά το κατά πόσο η εταιρεία όφειλε να προειδοποιήσει τους χρήστες για πιθανό κίνδυνο καρκίνου από το προϊόν. Η συζήτηση επικεντρώνεται στο αν οι κανονισμοί της ομοσπονδιακής κυβέρνησης υπερισχύουν των νομοθεσιών των επιμέρους πολιτειών.

Η Environmental Protection Agency των ΗΠΑ έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το γλυφοσάτο δεν είναι καρκινογόνο και δεν επιτρέπει την προσθήκη προειδοποιητικών ενδείξεων στην ετικέτα του προϊόντος. Ωστόσο, ορισμένες πολιτείες και δικαστήρια έχουν εκφράσει διαφορετική άποψη, γεγονός που έχει οδηγήσει σε σειρά αγωγών από πολίτες που υποστηρίζουν ότι η έκθεση στο προϊόν προκάλεσε καρκίνο.

Αντίθετα, η International Agency for Research on Cancer, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του World Health Organization, έχει κατατάξει το γλυφοσάτο ως «πιθανώς καρκινογόνο για τον άνθρωπο», δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη επιστημονική και νομική αντιπαράθεση.

Το οικονομικό βάρος για τη Bayer είναι ήδη τεράστιο. Η εταιρεία έχει προειδοποιήσει για ζημίες ύψους περίπου 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2025, κυρίως λόγω των νομικών δαπανών και των αποζημιώσεων που σχετίζονται με τις υποθέσεις αυτές.

Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τη ζημία και να κλείσει το κεφάλαιο των δικαστικών διαφορών, η Bayer ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο μια πρόταση συλλογικού διακανονισμού ύψους 7,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την επίλυση των εκκρεμών υποθέσεων. Ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς ορισμένα δικηγορικά γραφεία που εκπροσωπούν τους ενάγοντες ζήτησαν περισσότερο χρόνο για να αξιολογήσουν τους όρους της συμφωνίας.

Παρά τις δυσκολίες, η διοίκηση της εταιρείας εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη ότι τελικά θα επιτευχθεί συμφωνία. Ο διευθύνων σύμβουλος της Bayer, Bill Anderson, έχει δηλώσει ότι η εταιρεία χρειάζεται να κλείσει αυτό το κεφάλαιο για να μπορέσει να προχωρήσει.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γλυφοσάτη αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για τη σύγχρονη γεωργία, καθώς συμβάλλει στην προστασία των καλλιεργειών από τα ζιζάνια και στη διατήρηση της παραγωγικότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι το προϊόν συμβάλλει στη συγκράτηση του διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος, στοιχείο που σχετίζεται με βιώσιμες γεωργικές πρακτικές.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη παραμένει ένα σοβαρό εμπόδιο για τη στρατηγική της εταιρείας. Η Bayer, που δραστηριοποιείται στους τομείς της φαρμακευτικής, της γεωργικής τεχνολογίας και της βιοεπιστήμης, επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει την πορεία της σε μια περίοδο όπου η εμπιστοσύνη των επενδυτών και της αγοράς βρίσκεται υπό πίεση.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής. Αν το δικαστήριο αποφανθεί υπέρ της Bayer, θα μπορούσε να περιορίσει δραστικά τον αριθμό των μελλοντικών αγωγών. Αν όμως η απόφαση κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση, η εταιρεία ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με ακόμη μεγαλύτερο κύμα διεκδικήσεων.

Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα της γλυφοσάτης έχει εξελιχθεί σε μια από τις μεγαλύτερες νομικές και επιχειρηματικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει ποτέ ένας ευρωπαϊκός βιομηχανικός όμιλος. Και για τη Bayer, το στοίχημα πλέον δεν αφορά μόνο τα οικονομικά μεγέθη, αλλά και τη φήμη της σε μια εποχή όπου η σχέση μεταξύ επιστήμης, γεωργίας και δημόσιας υγείας βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας συζήτησης.

Φυσικό αέριο
Chevron: Δύο ρήτρες στις συμβάσεις με δημόσιο, δείχνουν ΑΟΖ με Λιβύη

Chevron: Δύο ρήτρες στις συμβάσεις με δημόσιο, δείχνουν ΑΟΖ με Λιβύη

Κόσμος
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό

Ιράν: Πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο – Γκρεμίζονται τα χρηματιστήρια σε Τόκιο και Σεούλ
Ξεπέρασε τα 110$ 09.03.26

Το πετρέλαιο βάζει φωτιά στο Τόκιο και τη Σεούλ

Φωτιά στις αγορές βάζει το πετρέλαιο, η τιμή του οποίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και τη Σεούλ γκρεμίζονται λίγο μετά το άνοιγμα.

Σύνταξη
Ιράν: Η ανάφλεξη των τιμών στα καύσιμα «πολύ μικρό τίμημα», σύμφωνα με τον Τραμπ
Ξεπέρασε τα 100$ 09.03.26

«Πολύ μικρό τίμημα» για τον Τραμπ η φωτιά στο πετρέλαιο

«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», έγραψε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου».

Σύνταξη
Πόλεμος στο Ιράν: Ξεπέρασε τα 100 δολάρια η τιμή του βαρελιού WTI, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2022
Πετρέλαιο 09.03.26

Ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι WTI

Μόλις άνοιξε η αγορά εμπορευμάτων στο Σικάγο (CME), το βαρέλι WTI προς παράδοση τον Απρίλιο κατέγραψε αλματώδη αύξηση 13,84%, στα 103,48 δολάρια

Σύνταξη
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Σύγκρουση 08.03.26

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Fello’fly: Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων – Αεροπλάνα που πετούν σε σχηματισμό V
Αεροπλάνα σε σχηματισμό V 08.03.26

Το μέλλον των υπερατλαντικών πτήσεων και το πέταγμα της χήνας

Τα αεροπλάνα πετούν σε σχηματισμό V για να μειώσουν την αεροδυναμική αντίσταση και να εξοικονομήσουν καύσιμα, εκμεταλλευόμενα τις δίνες που δημιουργεί το προπορευόμενο αεροσκάφος, μιμούμενα τη συμπεριφορά των αποδημητικών πουλιών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα – Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά
Έκθεση McKinsey 08.03.26

Από το μισθολογικό στο τεχνολογικό χάσμα - Μειώθηκαν στο 19% οι γυναίκες στην ευρωπαϊκή tech αγορά

Αν δεν ληφθούν στοχευμένα μέτρα για τις γυναίκες, το χάσμα μεταξύ των φύλων μπορεί να διευρυνθεί ακόμα περισσότερο, ιδιαίτερα στην εποχή της AI, προειδοποιεί η έκθεση της McKinsey

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 07.03.26

Κουβέιτ: Προληπτική μείωση της παραγωγής αργού πετρελαίου εξαιτίας της έντασης με το Ιράν

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της για τη διαχείριση των κινδύνων, αλλά και για τη συνέχιση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της

Σύνταξη
Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες – Πώς προετοιμάζονται οι κροίσοι για τον «Αρμαγεδδώνα»
«Σύμβολα κύρους» 07.03.26

Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες - Πώς προετοιμάζονται οι μεγιστάνες για τον «Αρμαγεδδώνα»

Από υπόγεια και δαιδαλώδη καταφύγια μέχρι αποθέματα όπλων, χρυσού και αντιβιοτικών, σε περιόδους γεωπολιτικού χάους οι σύγχρονοι κροίσοι έχουν επιλογές που ο απλός κόσμος ούτε καν φαντάζεται

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν
Μόνο η αρχή 07.03.26

Πόσα δισεκατομμύρια κοστίζει στους Αμερικάνους ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ επεξεργάζεται ένα αίτημα για έκτακτες δαπάνες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αντικατάσταση των πυρομαχικών και του εξοπλισμού

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.
Διεθνής Οικονομία 07.03.26

Στενά Ορμούζ: Το μεγάλο «μπλόκο» στο πετρέλαιο – Το σχέδιο των 20 δισ.

Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι στη Μέση Ανατολή αλλάζουν τις θαλάσσιες ροές ενέργειας- Τα τάνκερ αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ και η Ουάσιγκτον εξετάζει πακέτο παρέμβασης 20 δισ. δολαρίων.

Λάμπρος Καραγεώργος
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Ρομπέρτο Μπενίνι: Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο
La Vita è Bella 09.03.26

Ένας υπέροχος άνθρωπος, σε έναν ζοφερό κόσμο

Ο Ρομπέρτο Μπενίνι, πέρα από το ταλέντο του να μας κάνει να γελάμε, έχει μια μοναδική ικανότητα να αγγίζει τις πιο ευαίσθητες χορδές της ανθρωπότητας με έναν λόγο που είναι ταυτόχρονα ποιητικός και βαθιά πολιτικός. Το πρόσφατο ξέσπασμα του Ιταλού ηθοποιού και σκηνοθέτη ενώ η Μέση Ανατολή φλέγεται, μας συγκλόνισε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη
Διπλωματία 09.03.26

Στην Κύπρο ο Μητσοτάκης – Θα συναντηθεί με Μακρόν και Χριστοδουλίδη

Για τη Λευκωσία, η σημερινή διπλή επίσκεψη — σε συνάρτηση με όλες τις κινήσεις παροχής προστασίας της περασμένης εβδομάδας — αποτελεί σαφές δείγμα αναβάθμισης της υπόστασης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά
Ελλάδα 09.03.26

Δίκη Χρυσής Aυγής: Σήμερα η πρόταση της εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά

Η απόφαση του δικαστηρίου εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα  κρίσιμη  για τους πρώην βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι οποίοι δεν έχουν εκτίσει ούτε μία ημέρα από τις πρωτόδικες ποινές τους

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Η Μεσόγειος φλέγεται
Σε κρίση όλη η Ευρώπη 09.03.26

Η Μεσόγειος φλέγεται

Νέα μελέτη προειδοποιεί ότι η Μεσόγειος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της κρίσης, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας και οι παρατεταμένες ξηρασίες δημιουργούν συνθήκες για πιο καταστροφικές πυρκαγιές

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Στις φλόγες μετά από επίθεση με drone διυλιστήριο στο Μπαχρέιν
10η μέρα πολέμου 09.03.26 Upd: 07:35

Ισραηλινό σφυροκόπημα σε Τεχεράνη, Βηρυτό – Στις φλόγες μετά από επίθεση με drone διυλιστήριο στο Μπαχρέιν

ΗΠΑ και Ισραήλ εξαπολύουν εκτεταμένες επιθέσεις σε στρατιωτικές και πετρελαιϊκές υποδομές του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη υπό την ηγεσία του νέου ανώτατου ηγέτη, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, απαντά με επιθέσεις στις χώρες του Κόλπου - Ισραηλινές επιθέσεις και στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Μέση Ανατολή: Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)
Μέση Ανατολή 09.03.26

Δέκα παράμετροι που μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον (όλων μας)

Ο πόλεμος που ξεκίνησε o Τραμπ από κοινού με τον Νετανιάχου κατέληξε μεν στον αποκεφαλισμό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, αλλά σε ό,τι αφορά όμως την επόμενη ημέρα... το «απόλυτο χάος».

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν
Επιμονή, συναισθηματικός εκβιασμός 09.03.26

Η στρατηγική του Έπσταϊν για να κάνει πελάτη του τον δισεκατομμυριούχο Μορτ Ζούκερμαν

Τα αρχεία του αμερικανικού Υπουργείου Δικαιοσύνης αποκαλύπτουν πώς ο Τζέφρι Έπσταϊν επιχείρησε επί χρόνια να αναλάβει τη διαχείριση της περιουσίας του δισεκατομμυριούχου Μορτ Ζούκερμαν, πιέζοντας τον ίδιο και το περιβάλλον του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 09.03.26

Οι Φρουροί της Επανάστασης αντεπιτίθενται – Και εξακολουθούν να διαμορφώνουν το Ιράν

Οι Φρουροί της Επανάστασης ήταν οι πιο έμπιστοι υπερασπιστές της δημοκρατίας του Χαμενεΐ. Διαθέτουν τεράστιο μηχανισμό πληροφοριών, επιχειρηματικό δίκτυο και εκατοντάδες χιλιάδες προσωπικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Πλούτος: Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα
Η διαπίστωση 09.03.26

Το «τραπεζικό πορτοφόλι» μας δείχνει το βάθος των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα

Η κατανομή του πλούτου στο τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει μια έντονη ασυμμετρία. Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των χρημάτων στην Ελλάδα συγκεντρώνεται σε μια πολύ μικρή μειοψηφία καταθετών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αλί Ανσάρι: «Δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να συρθεί στον πόλεμο»
Μέση Ανατολή 09.03.26

«Δεν είναι απίθανο η Ελλάδα να συρθεί στον πόλεμο» - Αλί Ανσάρι για τις επιπτώσεις από την επίθεση στο Ιράν

Πώς κρίνει τη στρατηγική των αντιμαχόμενων πλευρών και τι προβλέπει για τον πόλεμο ο καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας του Ιράν και διευθυντής του Ινστιτούτου Ιρανικών Σπουδών στο St Andrews της Σκωτίας

Ιωάννα Κλεφτόγιαννη
Μέση Ανατολή: Συναγερμός για ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ
Εντείνεται η αβεβαιότητα 09.03.26

Συναγερμός για ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ

Στο επίκεντρο του Eurogroup το ενεργειακό κόστος και τα «απόνερα» της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή - Τα σενάρια για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και προϋπολογισμό

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Ιράν: Πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο – Γκρεμίζονται τα χρηματιστήρια σε Τόκιο και Σεούλ
Ξεπέρασε τα 110$ 09.03.26

Το πετρέλαιο βάζει φωτιά στο Τόκιο και τη Σεούλ

Φωτιά στις αγορές βάζει το πετρέλαιο, η τιμή του οποίου ξεπέρασε τα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα χρηματιστήρια στο Τόκιο και τη Σεούλ γκρεμίζονται λίγο μετά το άνοιγμα.

Σύνταξη
Ειρηνικός: 6 νεκροί σε νέα επιδρομή των ΗΠΑ κατά ταχύπλοου
Ειρηνικός Ωκεανός 09.03.26

Νέες δολοφονίες των ΗΠΑ σε επίθεση κατά ταχύπλοου

Οι ΗΠΑ εκτέλεσαν έξι άτομα σε νέα επιδρομή που εξαπέλυσαν εναντίον ταχύπλοου στον Ειρηνικό Ωκεανό, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 150 από την έναρξη των επιχειρήσεων του είδους.

Σύνταξη
Ιράν: Η ανάφλεξη των τιμών στα καύσιμα «πολύ μικρό τίμημα», σύμφωνα με τον Τραμπ
Ξεπέρασε τα 100$ 09.03.26

«Πολύ μικρό τίμημα» για τον Τραμπ η φωτιά στο πετρέλαιο

«Μόνο ηλίθιοι θα νόμιζαν κάτι διαφορετικό!», έγραψε ο Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι η ραγδαία αύξηση των τιμών στα καύσιμα είναι «πολύ μικρό τίμημα για την ειρήνη και την ασφάλεια των ΗΠΑ και του κόσμου».

Σύνταξη
