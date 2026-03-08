Οι αναδυόμενες αγορές στη μέγγενη της σύγκρουσης στο Ιράν

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει πλήξει ένα από τα αγαπημένα εμπορικά προϊόντα της Wall Street — τις αναδυόμενες αγορές.

Οι μετοχές και τα νομίσματα έχουν υποστεί απότομες απώλειες, με τον δείκτη μετοχών MSCI να καταγράφει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση των τελευταίων έξι ετών και τις αποδόσεις των ομολόγων να έχουν σημειώσει άνοδο.

Παρ’ όλα αυτά, οι διαχειριστές κεφαλαίων σε εταιρείες όπως η Pacific Investment Management Co., η Barings LLC και η T. Rowe Price Group Inc. υποστηρίζουν ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές για τις αναδυόμενες αγορές παραμένουν αμετάβλητες, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το Bloomberg. Ενώ ορισμένοι προβαίνουν σε μικρές προσαρμογές στα χαρτοφυλάκιά τους, οι περισσότεροι αναβάλλουν προς το παρόν τις σημαντικές αλλαγές.

Η πεποίθησή τους βασίζεται σε αυτό που οι επενδυτές θεωρούν ως τους κύριους παράγοντες πίσω από την ανάκαμψη των αναδυόμενων αγορών: την προσπάθεια διαφοροποίησης από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία, τις ελκυστικές αποτιμήσεις και τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη. Πολλοί πιστεύουν ότι αυτά τα θέματα θα επανέλθουν στο προσκήνιο μόλις εξασθενήσει ο γεωπολιτικός κλονισμός, ενώ οι ροές κεφαλαίων υποδηλώνουν ότι οι επενδυτές εκμεταλλεύονται την πτώση των τιμών για να αγοράσουν περισσότερα χρεόγραφα.

Σύμφωνα με έκθεση της Bank of America Corp. που επικαλείται στοιχεία της EPFR Global, οι επενδυτές πρόσθεσαν 12,6 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετοχές και ομόλογα αναδυόμενων αγορών κατά την εβδομάδα που έληξε την Τετάρτη.

Zητείται… σαφήνεια από τους επενδυτές

«Περιμένουμε μεγαλύτερη σαφήνεια», δήλωσε ο Nick Eisinger, επικεφαλής της στρατηγικής κρατικών ομολόγων αναδυόμενων αγορών στην JPMorgan Asset Management. «Μας αρέσει η θεμελιώδης εικόνα σε πολλές αναδυόμενες αγορές, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν έχει μεγάλη σημασία, οπότε πρέπει να περιμένουμε να περάσει αυτή η φάση».

Ωστόσο, οι κίνδυνοι αυξάνονται, με το Brent να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι και τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή να εντείνονται. Η ανησυχία είναι ότι η ραγδαία άνοδος των τιμών του πετρελαίου θα ασκήσει πίεση στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών που εξαρτώνται από τις εισαγωγές. Επίσης, το ισχυρότερο δολάριο — το οποίο έχει επανέλθει ως επιλογή για επενδυτικό καταφύγιο — τείνει να σφίγγει τις χρηματοοικονομικές συνθήκες και να μειώνει τις αποδόσεις για τους επενδυτές των αναδυόμενων αγορών.

Η JPMorgan Chase & Co. μείωσε τρεις φορές τις συστάσεις της για τα περιουσιακά στοιχεία των αναδυόμενων αγορών την περασμένη εβδομάδα, καθώς η αβεβαιότητα σκιάζει τις προοπτικές για αυτή την κατηγορία περιουσιακών στοιχείων.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της τράπεζας μείωσαν τις αισιόδοξες προβλέψεις για το συντελεστή στάθμισης της αγοράς σε σχέση με το συντελεστή στάθμισης της αγοράς για τα συναλλαγματικά και τα τοπικά επιτόκια και προχώρησαν σε τακτικές θέσεις υποβάθμισης για τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα σε δολάρια.