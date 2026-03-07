sports betsson
07.03.2026 | 15:37
Η Τουρκία στέλνει F16 στα κατεχόμενα
Μύκονος Betsson: Ανακοίνωσε τον Μοχάβι Κινγκ
Μπάσκετ 07 Μαρτίου 2026, 15:44

Μύκονος Betsson: Ανακοίνωσε τον Μοχάβι Κινγκ

Η Μύκονος Betsson προχώρησε σε κίνηση για την περιφέρειά της αποκτώντας τον Μοχάβι Κινγκ.

Σύνταξη
A
A
Ενισχύεται στην περιφέρεια η Μύκονος, ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών της στην Greek Basketball League, καθώς οι νησιώτες γνωστοποίησαν σήμερα (7/3) την απόκτηση του Νεοζηλανδού γκαρντ, Μοχάβι Κινγκ.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο 23χρονος άσος έχει αγωνιστεί σε ομάδες της πατρίδας του και της Αυστραλίας, καθώς και στην G-League. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, ενώ επελέγη από τους Λος Άντζελες Λέικερς στο Νο 47 του ντραφτ του NBA για το 2023.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μύκονος Betsson ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μοχάβι Κινγκ.

Ο Μοχάβι Κινγκ (Mojave King) γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 2002, έχει ύψος 1,95 μ. και αγωνίζεται ως γκαρντ-φόργουορντ.

Το νέο απόκτημα της ομάδας μας αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στους Κερνς Τάιπανς (Cairns Taipans), όπου σε 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Αυστραλίας κατέγραψε κατά μέσο όρο 11,3 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ, σε 25,9 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Ο 23χρονος Νεοζηλανδός περιφερειακός, διεθνής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, επιλέχθηκε στο Νο. 47 του 2023 NBA Draft από τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ τα δικαιώματά του έχουν οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στα πρωταθλήματα της Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας με τις ομάδες Αντελαΐντ 36ers, Σάουθλαντ Σαρκς, Νιου Ζίλαντ Μπρέικερς και Ταουράνγκα Ουάι. Επιπλέον, είχε θητείες στη G-League κατά τη διετία 2022-2024, με τους Τζι-Λιγκ Άιγκναϊτ και τους Ιντιάνα Μαντ Αντς.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 συμπλήρωσε τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το φιλικό με την Παρτίζαν, στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που διεξήχθη στην Αυστραλία.

Πλέον θα ενισχύσει την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου στο υπόλοιπο της σεζόν 2025/2026 στη Stoiximan GBL.

Η Μύκονος Betsson καλωσορίζει τον Μοχάβι Κινγκ στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες».

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Στα 2 ευρώ ήδη η βενζίνη – Και δεν είναι ο πόλεμος ο λόγος…

Καύσιμα: Στα 2 ευρώ ήδη η βενζίνη – Και δεν είναι ο πόλεμος ο λόγος…

Κόσμος
Ο Τραμπ απείλησε με «πιο σκληρά χτυπήματα» εντός της ημέρας

Ο Τραμπ απείλησε με «πιο σκληρά χτυπήματα» εντός της ημέρας

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 07.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τον πρώτο ημιτελικό των play offs της Α1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Η Νύφη! – Mια ταινία Φρανκενστάιν αλά Μπόνι και Κλάιντ που ισοδυναμεί με καθαρή τρέλα
Πόσα αστέρια βάζεις; 07.03.26

Η Νύφη! - Mια ταινία Φρανκενστάιν αλά Μπόνι και Κλάιντ που ισοδυναμεί με καθαρή τρέλα

Η Τζέσι Μπάκλεϊ και ο Κρίστιαν Μπέιλ αφήνουν τα τέρατά τους να ξεδιπλωθούν στην ταινία Η Νύφη!, μια σκοτεινή κωμική και ευχάριστα παράξενη επανέκδοση της ταινίας του 1935 από τη Μάγκι Τζίλενχαλ. Ωστόσο, οι γνώμες των σινεκριτικών διίστανται.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αίγινα: Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και κόντρες – Αναρτούσε τα «κατορθώματά» του στα social media
Στην Αίγινα 07.03.26

Συνελήφθη 30χρονος που έκανε σούζες και κόντρες - Αναρτούσε τα «κατορθώματά» του στα social media

Ο 30χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη στην Αίγινα - Διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε χωρίς το σωστό δίπλωμα, ενώ η μηχανή είχε πειραγμένο αριθμό πλαισίου

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Η Τουρκία στέλνει F16 στα κατεχόμενα της Κύπρου σύμφωνα με τουρκοκυπριακά ΜΜΕ
Τουρκοκυπριακά ΜΜΕ 07.03.26

Η Τουρκία στέλνει F16 στα κατεχόμενα της Κύπρου

Ο πόλεμος Ισραήλ-ΗΠΑ στο Ιράν πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η Τουρκία στέλνει πολεμικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου υποστηρίζει δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Υeni Safak.

Σύνταξη
Ναρκωτικά, όπλα, κλοπές – 15 φορές είχε συλληφθεί ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ
Ελλάδα 07.03.26

Ναρκωτικά, όπλα, κλοπές - 15 φορές είχε συλληφθεί ο 48χρονος που απειλούσε με χειροβομβίδες έξω από τη ΓΑΔΑ

Ο 48χρονος δράστης είχε προσεγγίσει το απόγευμα της Παρασκευής την αστυνομική σκοπιά μπροστά στο κτίριο της ΓΑΔΑ και ανέφερε στον φρουρό ότι έχει στην κατοχή του εκρηκτικά

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι», λέει ο Σάντσεθ για την τολμηρή του στάση απέναντι στον Τραμπ
Πόλεμος Ιράν 07.03.26

«Δεν είμαστε μόνοι, είμαστε οι πρώτοι», λέει ο Σάντσεθ για την τολμηρή του στάση απέναντι στον Τραμπ

Το τελευταίο διάστημα, η αντιπαράθεση του Πέδρο Σάντσεθ με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο έντονες πολιτικές συγκρούσεις ανάμεσα σε Ευρωπαίο και Αμερικανό ηγέτη

Σύνταξη
Entire Scientific Board of Greece’s EODY Resigns
English edition 07.03.26

Entire Scientific Board of Greece’s EODY Resigns

Greece’s National Public Health Organization (EODY) faces upheaval as its full scientific council resigns, citing tensions under a dual leadership system introduced last December, signaling challenges in managing public health governance

Σύνταξη
Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»
Φανερό μυστικό 07.03.26

Ο σύζυγος της Κρίστι Νόεμ ίσως δεν τη χωρίσει παρά το σκάνδαλο με τον Λεβαντόφσκι – «Το θεωρεί αποστολή από τον Θεό»

Η οικογένεια του Μπράιον Νόεμ ελπίζει ότι θα απομακρυνθεί από την Κρίστι Νόεμ μετά τις φήμες για σχέση της με τον σύμβουλό της Κόρεϊ Λεβαντόφσκι. Ωστόσο συγγενείς του εκτιμούν ότι η πίστη του και η αφοσίωση στα παιδιά τους ίσως τον κρατήσουν στον γάμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου
TV 07.03.26

Ο εμβληματικός Χρήστος Καλαβρούζος μπαίνει στους Αθώους: Ο ρόλος – κλειδί στη μεταμόρφωση του Τουρκόγιαννου

Η συμμετοχή του Χρήστου Καλαβρούζου στη μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Οι Αθώοι», δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική επιστροφή, αλλά μια καλλιτεχνική δήλωση.

Σύνταξη
Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες – Πώς προετοιμάζονται οι κροίσοι για τον «Αρμαγεδδώνα»
«Σύμβολα κύρους» 07.03.26

Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες - Πώς προετοιμάζονται οι μεγιστάνες για τον «Αρμαγεδδώνα»

Από υπόγεια και δαιδαλώδη καταφύγια μέχρι αποθέματα όπλων, χρυσού και αντιβιοτικών, σε περιόδους γεωπολιτικού χάους οι σύγχρονοι κροίσοι έχουν επιλογές που ο απλός κόσμος ούτε καν φαντάζεται

Σύνταξη
Από τον «Ειρηνοποιό» στην «Επιχείρηση Επική Οργή»: Ο δρόμος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο
War-a-Lago 07.03.26

Από τον «Ειρηνοποιό» στην «Επιχείρηση Επική Οργή»: Ο δρόμος του Ντόναλντ Τραμπ προς τον πόλεμο

Στην πραγματικότητα, η αντίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στις εξωτερικές εμπλοκές και το αφήγημα του «Πρώτα η Αμερική», αποδεικνύονται μία προεκλογική «φούσκα». Και η φούσκα, έσπασε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» – Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια
Αντίο! 07.03.26

«Ο νεότερος εαυτός μου υπήρξε κάθαρμα» - Ο «Αυθαίρετος» Χρήστος Βαλαβανίδης μέσα από τα δικά του λόγια

Η πρώτη του μεγάλη επιτυχία, που τον έφερε απέναντι σε τεράστια δημοσιότητα, ήταν ο ρόλος του ως Κώστας Χατζηγιώργης στους «Αυθαίρετους» του MEGA. Ο σπουδαίος ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών μέσα από τις συνεντεύξεις του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή – Οι εναλλακτικές διαδρομές
Οι ώρες 07.03.26

Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή - Οι εναλλακτικές διαδρομές

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας από τις 7:00 το πρωί έως τις 14:00 το μεσημέρι, έως ότου ολοκληρωθεί η διοργάνωση Ημιμαραθώνιος Αθήνας 2026

Σύνταξη
Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο
Βίντεο 07.03.26

Το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα: Από την αποθέωση στην πλατεία Κοτζιά στα γυρίσματα στο δημαρχείο

Με θερμή υποδοχή από θαυμαστές, πολύωρα γυρίσματα και μια πλατεία Κοτζιά που μετατράπηκε σε κινηματογραφικό σκηνικό κύλησε το 24ωρο του Μπραντ Πιτ στην Αθήνα για τη νέα ταινία «The Riders»

Σύνταξη
