Μύκονος Betsson: Ανακοίνωσε τον Μοχάβι Κινγκ

Ενισχύεται στην περιφέρεια η Μύκονος, ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεών της στην Greek Basketball League, καθώς οι νησιώτες γνωστοποίησαν σήμερα (7/3) την απόκτηση του Νεοζηλανδού γκαρντ, Μοχάβι Κινγκ.

Στη διάρκεια της καριέρας του, ο 23χρονος άσος έχει αγωνιστεί σε ομάδες της πατρίδας του και της Αυστραλίας, καθώς και στην G-League. Είναι διεθνής με την εθνική ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, ενώ επελέγη από τους Λος Άντζελες Λέικερς στο Νο 47 του ντραφτ του NBA για το 2023.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μύκονος Betsson ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μοχάβι Κινγκ.

Ο Μοχάβι Κινγκ (Mojave King) γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου 2002, έχει ύψος 1,95 μ. και αγωνίζεται ως γκαρντ-φόργουορντ.

Το νέο απόκτημα της ομάδας μας αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στους Κερνς Τάιπανς (Cairns Taipans), όπου σε 22 συμμετοχές στο πρωτάθλημα Αυστραλίας κατέγραψε κατά μέσο όρο 11,3 πόντους, 4,4 ριμπάουντ και 1,5 ασίστ, σε 25,9 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

Ο 23χρονος Νεοζηλανδός περιφερειακός, διεθνής με την εθνική ομάδα της πατρίδας του, επιλέχθηκε στο Νο. 47 του 2023 NBA Draft από τους Λος Άντζελες Λέικερς, ενώ τα δικαιώματά του έχουν οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στα πρωταθλήματα της Αυστραλίας-Νέας Ζηλανδίας με τις ομάδες Αντελαΐντ 36ers, Σάουθλαντ Σαρκς, Νιου Ζίλαντ Μπρέικερς και Ταουράνγκα Ουάι. Επιπλέον, είχε θητείες στη G-League κατά τη διετία 2022-2024, με τους Τζι-Λιγκ Άιγκναϊτ και τους Ιντιάνα Μαντ Αντς.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 συμπλήρωσε τη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το φιλικό με την Παρτίζαν, στο πλαίσιο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», που διεξήχθη στην Αυστραλία.

Πλέον θα ενισχύσει την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου στο υπόλοιπο της σεζόν 2025/2026 στη Stoiximan GBL.

Η Μύκονος Betsson καλωσορίζει τον Μοχάβι Κινγκ στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες».