Η Αν Λι και οι Shakers: Πώς μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια έγινε ηγέτιδα ενός ριζοσπαστικού θρησκευτικού κινήματος

Σήμερα, οι Shakers είναι κυρίως γνωστοί για την αισθητική τους κληρονομιά: έπιπλα αυστηρών γραμμών, λιτή αρχιτεκτονική, design που επηρέασε βαθιά τον μοντερνισμό. Αυτό που συχνά παραβλέπεται, όμως, είναι ότι πίσω από αυτή την αισθητική βρισκόταν ένα από τα πιο ριζοσπαστικά κοινωνικά και θρησκευτικά πειράματα του 18ου αιώνα.

Οι Shakers υποστήριζαν την πλήρη ισότητα ανδρών και γυναικών, τον κοινοτισμό, τον πασιφισμό και έναν τρόπο ζωής βασισμένο στη βιωσιμότητα — έννοιες που μοιάζουν εντυπωσιακά σύγχρονες. Δημιούργησαν πρώιμες δομές κοινωνικής πρόνοιας στην Αμερική, πρόσφεραν καταφύγιο σε κακοποιημένες γυναίκες και απελευθέρωναν σκλαβωμένους Αφροαμερικανούς. Ταυτόχρονα, απέρριπταν τον γάμο και επέβαλλαν την αγαμία ως βασική θρησκευτική αρχή.

Στην καρδιά όλων αυτών βρισκόταν μια απρόσμενη φιγούρα: η Αν Λι, μια γυναίκα γεννημένη στη φτώχεια, χωρίς καμία μόρφωση, που κατάφερε ωστόσο να εμπνεύσει και να καθοδηγήσει χιλιάδες ανθρώπους — και να μεταφέρει το κίνημά της από την Αγγλία στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η γυναίκα που θεωρήθηκε «δεύτερη έλευση»

Η Αν Λι γεννήθηκε το 1736 στο Μάντσεστερ, δεύτερη από οκτώ παιδιά, σε μια εργατική οικογένεια. Δεν έμαθε ποτέ να διαβάζει ή να γράφει. Δούλεψε από μικρή ηλικία σε διάφορες χειρωνακτικές εργασίες, μεταξύ αυτών και σε εργοστάσιο υφαντουργίας. Στα 22 της εντάχθηκε στη Wardley Society, μια μικρή προτεσταντική ομάδα γνωστή για τις εκστατικές τελετουργίες της — έντονο χορό, τραγούδι και σωματική έκσταση κατά τη διάρκεια της λατρείας. Από αυτά τα χαρακτηριστικά προέκυψε και το παρατσούκλι «Shaking Quakers», που αργότερα καθιερώθηκε ως «Shakers».

Η ομάδα πίστευε ότι η δεύτερη έλευση του Χριστού δεν θα είχε ανδρική αλλά γυναικεία μορφή — και ότι αυτή η μορφή ενσαρκωνόταν στην Αν Λι. Παράλληλα, δίδασκαν ότι άνδρες και γυναίκες φέρουν ίσες ευθύνες τόσο μεταξύ τους όσο και απέναντι στην κοινωνία.

Το 1762 η Λι παντρεύτηκε τον σιδερά Άμπραχαμ Στάντεριν. Απέκτησαν τέσσερα παιδιά, κανένα από τα οποία δεν επέζησε της βρεφικής ηλικίας. Οι απώλειες αυτές σημάδεψαν βαθιά τη ζωή της και ενίσχυσαν τη θρησκευτική της αφοσίωση. Μετά τον θάνατο του τέταρτου παιδιού της, η συμμετοχή της στο κίνημα έγινε ολοένα και πιο ενεργή — και η επιρροή της ολοένα ισχυρότερη.

Σύγκρουση με την Εκκλησία και ριζοσπαστικοποίηση

Καθώς η Αν Λι αναδεικνυόταν σε κεντρική φυσιογνωμία, οι Shakers υιοθετούσαν όλο και πιο επιθετική στάση απέναντι στις καθιερωμένες εκκλησίες. Δεν δίσταζαν να διακόπτουν λειτουργίες άλλων δογμάτων, καταγγέλλοντας την επίσημη θρησκεία ως πηγή ηθικής διαφθοράς. Η ίδια η Λι χαρακτήριζε την Εκκλησία της Αγγλίας «καταδικασμένη», θεωρώντας ότι απομακρύνει τους πιστούς από την αληθινή πνευματικότητα.

Παρότι δεν άφησε πίσω της γραπτό έργο, οι μαρτυρίες των οπαδών της σκιαγραφούν μια γυναίκα εξαιρετικά χαρισματική, με έντονη πνευματική παρουσία και απόλυτη αφοσίωση στην αποστολή της.

«Όλες οι περιγραφές μιλούν για μια σχεδόν άγρια προσήλωση στον σκοπό της», σημειώνει η σκηνοθέτις Μόνα Φάστβολντ.

Από την ιστορία στο σινεμά

Η ζωή και η κληρονομιά της Αν Λι βρίσκονται στο επίκεντρο της νέας ταινίας The Testament of Ann Lee, ενός ιστορικού μιούζικαλ σε σκηνοθεσία και σενάριο της Φάστβολντ, με την Αμάντα Σάιφρεντ στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η ίδια η δημιουργός περιγράφει την ταινία ως μια «υποθετική αναδιήγηση» της ιστορίας της Λι — από τα παιδικά της χρόνια στο Μάντσεστερ, μέχρι την ηγεσία των Shakers, τη μετανάστευση στην Αμερική και τον θάνατό της σε ηλικία μόλις 48 ετών.

«Με συγκλόνισε το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα, με τόσο ριζοσπαστικές ιδέες, αποτελεί κομμάτι της αμερικανικής ιστορίας», λέει η Φάστβολντ στο BBC.

Και ίσως αυτό να είναι και το πιο εντυπωσιακό στοιχείο της ιστορίας της Αν Λι: ότι μια φτωχή, αναλφάβητη εργάτρια κατάφερε να διαμορφώσει ένα κίνημα του οποίου οι ιδέες εξακολουθούν να μοιάζουν προκλητικά σύγχρονες.

