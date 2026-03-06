Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί
Η Κρίσταλ Πάλας νίκησε 3-1 με ανατροπή την Τότεναμ και την άφησε έναν πόντο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Καταδίκασε την ομάδα του με πέναλτι και αποβολή ο Φαν ντε Βεν.
- Ο Τραμπ πιέζει τον Ζελένσκι να συνάψει «συμφωνία» – Βάζει εμπόδια, λέει
- Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
- Ερντογάν σε Ιράν: «Προειδοποιούμε ότι δεν πρέπει να επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό»
- Αργολίδα: Σοβαρός τραυματισμός τουρίστα μετά από πτώση σε δύσβατο σημείο – Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης
Πώς το ‘λεγε η Άντζυ Σαμίου στο «Αδύνατο Σημείο Μου» του 1993; Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Κι απ’ ότι φαίνεται για την Τότεναμ έχει και πιο κάτω. Δεν έχει πάτο το βαρέλι.
Η Κρίσταλ Πάλας εκμεταλλεύτηκε το πέναλτι και την αποβολή του Φαν ντε Βεν, μετέτρεψε μέσα σε λίγα λεπτά το 1-0 σε 1-3 για την 29η αγωνιστική της Premier League αφήνοντας την ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, την ώρα που εκείνη ξέφυγε με +10 και ξεμπέρδεψε με την παραμονή.
Αυτή που βρήκε πρώτη δίχτυα στο ματς ήταν η Πάλας, αλλά το γκολ του Σαρ στο 29′ ακυρώθηκε καθώς ήταν οφσάιντ η… μύτη του. Στο 34′ η Τότεναμ άνοιξε το σκορ με πλασέ του Σολάνκε από κοντά, με τη συνέχεια όμως για τους γηπεδούχους να είναι εφιαλτική.
Στο 38′ ο Φαν ντε Βεν ανέτρεψε τον Σαρ που έβγαινε τετ α τετ με αποτέλεσμα να αποβληθεί και να καταλογιστεί πέναλτι. Ο Σαρ εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 1-1. Στο 45+1′ ο Στραντ Λάρσεν έγραψε το 1-2 με πλασέ και στο 45+7′ ο Σαρ έκανε το 1-3 τελειώνοντας το παιχνίδι. Στο δεύτερο μέρος η Πάλας διαχειρίστηκε το ματς ενώ η Τότεναμ αδυνατούσε να αντιδράσει.
Tότεναμ: Βικάριο, Πόρο (74’Ριτσάρλισον), Νάνσο, Φαν ντε Βεν, Σόουζα (42’Μπισούμα), Παλίνια, Σαρ, Γκρέι, Κόλο Μουανί (42’Γκάλαχερ), Σολάνκε (74’Σίμονς), Τελ
Κρίσταλ Πάλας: Χέντερσον, Κάνβοτς, Ριτσαρντς, Ριάντ, Μουνιός (14’Κλάιν), Γουόρτον (81’Χιούζ), Καμάντα, Μίτσελ, Σαρ, Γκεσάν (57’Τζόνσον), Στραντ Λάρσεν (81’Ούτσε).
Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής:
Τρίτη 03/03
Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0
Έβερτον-Μπέρνλι 2-0
Λιντς-Σάντερλαντ 0-1
Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1
Τετάρτη 04/03
Άστον Βίλα-Τσέλσι 1-4
Μπράιτον-Άρσεναλ 0-1
Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 0-1
Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1
Πέμπτη 05/03
Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 1-3
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (30η) αγωνιστική:
Σάββατο 14/03
Μπέρνλι-Μπόρνμουθ (17:00)
Σάντερλαντ-Μπράιτον (17:00)
Άρσεναλ-Έβερτον (19:30)
Τσέλσι-Νιουκάστλ (19:30)
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)
Κυριακή 15/03
Κρίσταλ Πάλας-Λιντς (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ (16:00)
Λίβερπουλ-Τότεναμ (18:30)
Δευτέρα 16/03
Μπρέντφορντ-Γουλβς (22:00)
- Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί
- Βαλένθια – Ζαλγκίρις 91-87: Πήραν το ντέρμπι οι Ισπανοί
- «Όχι» του Μαγκουάιρ σε πρόταση να δώσει 60.000 ευρώ για να κλείσει η υπόθεση της Μυκόνου
- Φενερμπαχτσέ – Μονακό 88-70: Ένατη σερί νίκη για την ομάδα του Γιασικεβίτσιους
- Ο Λανουά που δεν τηρεί τα προσχήματα με τους Φωτιά, Βεργέτη και το άρωμα πρόκλησης
- Ολυμπιακός – Πανιώνιος Betsson 1-3: Στον τελικό του Κυπέλλου οι Κυανέρυθρες
- Αλαμπάμα: Ξύλο σε αγώνα μπάσκετ γυναικών – Χτυπήθηκε και μια διαιτητής (vid)
- LIVE: Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις