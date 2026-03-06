Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί

Πώς το ‘λεγε η Άντζυ Σαμίου στο «Αδύνατο Σημείο Μου» του 1993; Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Κι απ’ ότι φαίνεται για την Τότεναμ έχει και πιο κάτω. Δεν έχει πάτο το βαρέλι.

Η Κρίσταλ Πάλας εκμεταλλεύτηκε το πέναλτι και την αποβολή του Φαν ντε Βεν, μετέτρεψε μέσα σε λίγα λεπτά το 1-0 σε 1-3 για την 29η αγωνιστική της Premier League αφήνοντας την ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, την ώρα που εκείνη ξέφυγε με +10 και ξεμπέρδεψε με την παραμονή.

Αυτή που βρήκε πρώτη δίχτυα στο ματς ήταν η Πάλας, αλλά το γκολ του Σαρ στο 29′ ακυρώθηκε καθώς ήταν οφσάιντ η… μύτη του. Στο 34′ η Τότεναμ άνοιξε το σκορ με πλασέ του Σολάνκε από κοντά, με τη συνέχεια όμως για τους γηπεδούχους να είναι εφιαλτική.

Στο 38′ ο Φαν ντε Βεν ανέτρεψε τον Σαρ που έβγαινε τετ α τετ με αποτέλεσμα να αποβληθεί και να καταλογιστεί πέναλτι. Ο Σαρ εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 1-1. Στο 45+1′ ο Στραντ Λάρσεν έγραψε το 1-2 με πλασέ και στο 45+7′ ο Σαρ έκανε το 1-3 τελειώνοντας το παιχνίδι. Στο δεύτερο μέρος η Πάλας διαχειρίστηκε το ματς ενώ η Τότεναμ αδυνατούσε να αντιδράσει.

Tότεναμ: Βικάριο, Πόρο (74’Ριτσάρλισον), Νάνσο, Φαν ντε Βεν, Σόουζα (42’Μπισούμα), Παλίνια, Σαρ, Γκρέι, Κόλο Μουανί (42’Γκάλαχερ), Σολάνκε (74’Σίμονς), Τελ

Κρίσταλ Πάλας: Χέντερσον, Κάνβοτς, Ριτσαρντς, Ριάντ, Μουνιός (14’Κλάιν), Γουόρτον (81’Χιούζ), Καμάντα, Μίτσελ, Σαρ, Γκεσάν (57’Τζόνσον), Στραντ Λάρσεν (81’Ούτσε).

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής:

Τρίτη 03/03

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0

Έβερτον-Μπέρνλι 2-0

Λιντς-Σάντερλαντ 0-1

Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1

Τετάρτη 04/03

Άστον Βίλα-Τσέλσι 1-4

Μπράιτον-Άρσεναλ 0-1

Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 0-1

Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2

Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1

Πέμπτη 05/03

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 1-3

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (30η) αγωνιστική:

Σάββατο 14/03

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ (17:00)

Σάντερλαντ-Μπράιτον (17:00)

Άρσεναλ-Έβερτον (19:30)

Τσέλσι-Νιουκάστλ (19:30)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Κυριακή 15/03

Κρίσταλ Πάλας-Λιντς (16:00)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ (16:00)

Λίβερπουλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα 16/03

Μπρέντφορντ-Γουλβς (22:00)