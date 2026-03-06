sports betsson
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Σημαντική είδηση:
05.03.2026 | 23:06
Τραγωδία στην Ομόνοια - 15χρονος έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου και σκοτώθηκε
Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί
Ποδόσφαιρο 06 Μαρτίου 2026, 00:03

Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 1-3: Νέα ήττα και μόλις στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη οι Πετεινοί

Η Κρίσταλ Πάλας νίκησε 3-1 με ανατροπή την Τότεναμ και την άφησε έναν πόντο πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Καταδίκασε την ομάδα του με πέναλτι και αποβολή ο Φαν ντε Βεν.

Σύνταξη
Spotlight

Πώς το ‘λεγε η Άντζυ Σαμίου στο «Αδύνατο Σημείο Μου» του 1993; Πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Κι απ’ ότι φαίνεται για την Τότεναμ έχει και πιο κάτω. Δεν έχει πάτο το βαρέλι.

Η Κρίσταλ Πάλας εκμεταλλεύτηκε το πέναλτι και την αποβολή του Φαν ντε Βεν, μετέτρεψε μέσα σε λίγα λεπτά το 1-0 σε 1-3 για την 29η αγωνιστική της Premier League αφήνοντας την ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ μόλις έναν βαθμό πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, την ώρα που εκείνη ξέφυγε με +10 και ξεμπέρδεψε με την παραμονή.

Αυτή που βρήκε πρώτη δίχτυα στο ματς ήταν η Πάλας, αλλά το γκολ του Σαρ στο 29′ ακυρώθηκε καθώς ήταν οφσάιντ η… μύτη του. Στο 34′ η Τότεναμ άνοιξε το σκορ με πλασέ του Σολάνκε από κοντά, με τη συνέχεια όμως για τους γηπεδούχους να είναι εφιαλτική.

Στο 38′ ο Φαν ντε Βεν ανέτρεψε τον Σαρ που έβγαινε τετ α τετ με αποτέλεσμα να αποβληθεί και να καταλογιστεί πέναλτι. Ο Σαρ εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 1-1. Στο 45+1′ ο Στραντ Λάρσεν έγραψε το 1-2 με πλασέ και στο 45+7′ ο Σαρ έκανε το 1-3 τελειώνοντας το παιχνίδι. Στο δεύτερο μέρος η Πάλας διαχειρίστηκε το ματς ενώ η Τότεναμ αδυνατούσε να αντιδράσει.

Tότεναμ: Βικάριο, Πόρο (74’Ριτσάρλισον), Νάνσο, Φαν ντε Βεν, Σόουζα (42’Μπισούμα), Παλίνια, Σαρ, Γκρέι, Κόλο Μουανί (42’Γκάλαχερ), Σολάνκε (74’Σίμονς), Τελ

Κρίσταλ Πάλας: Χέντερσον, Κάνβοτς, Ριτσαρντς, Ριάντ, Μουνιός (14’Κλάιν), Γουόρτον (81’Χιούζ), Καμάντα, Μίτσελ, Σαρ, Γκεσάν (57’Τζόνσον), Στραντ Λάρσεν (81’Ούτσε).

Τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής:

Τρίτη 03/03

Μπόρνμουθ-Μπρέντφορντ 0-0
Έβερτον-Μπέρνλι 2-0
Λιντς-Σάντερλαντ 0-1
Γουλβς-Λίβερπουλ 2-1

Τετάρτη 04/03

Άστον Βίλα-Τσέλσι 1-4
Μπράιτον-Άρσεναλ 0-1
Φούλαμ-Γουέστ Χαμ 0-1
Μάντσεστερ Σίτι-Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2
Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1

Πέμπτη 05/03

Τότεναμ-Κρίσταλ Πάλας 1-3

Η βαθμολογία:

Η επόμενη (30η) αγωνιστική:

Σάββατο 14/03

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ (17:00)
Σάντερλαντ-Μπράιτον (17:00)
Άρσεναλ-Έβερτον (19:30)
Τσέλσι-Νιουκάστλ (19:30)
Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Κυριακή 15/03

Κρίσταλ Πάλας-Λιντς (16:00)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ (16:00)
Λίβερπουλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα 16/03

Μπρέντφορντ-Γουλβς (22:00)

Markets
Wall Street: Πτώση σε Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα $80 λόγω έντασης με το Ιράν

Wall Street: Πτώση σε Dow Jones, S&P 500 και Nasdaq καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα $80 λόγω έντασης με το Ιράν

World
Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ιράν: Πώς ο πόλεμος διαταράσσει το παγκόσμιο εμπόριο

Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Εγώ θα αποφασίσω το τέλος του πολέμου – Έχουμε μπροστά μας μέλλον

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι μόνον εκείνος μπορεί να αποφασίσει πότε θα τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν. Και επανέλαβε ότι ο διάδοχος του Χαμενεΐ πρέπει να έχει την έγκρισή του -για να μη γίνει πόλεμος και στο μέλλον.

Σύνταξη
Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»
Ξεκαθάρισμα 05.03.26

Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Κρυφή «βεντέτα» με τον Άντριου και εκδίκηση για την Κέιτ Μίντλετον – «Θέλει να τον τελειώσει»

Ο Πρίγκιπας της Ουαλίας και διάδοχος του θρόνου Γουίλιαμ είναι αποφασισμένος να «ξεκαθαρίσει» την κατάσταση με τον θείο του πριν τη δική του στέψη

Σύνταξη
Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα
Αριστερά 05.03.26

Η Νέα Αριστερά για τον Άλκη Ρήγο: Σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα

Ο Άλκης Ρήγος, επισημαίνει η Νέα Αριστερά, υπήρξε ένας άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να συμμετέχει, να συζητά, να αγωνιά. Και όλα αυτά με μία σπάνια πολιτική και ανθρώπινη ποιότητα.

Σύνταξη
Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι
Μέση Ανατολή 05.03.26

Αναφορές για επίθεση με drones στο Ντουμπάι

Διαρκείς συναγερμοί ασφαλείας στο Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και τη Σάρτζα, καθώς, σύμφωνα με αναφορές, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι αντιμέτωπα με επιθέσεις που εξαπολύει το Ιράν,

Σύνταξη
Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα
Νέο σκάνδαλο 05.03.26

Sex, γυμνό, τραπεζικοί κωδικοί: Αν αγοράσατε τα smart glasses της Meta, κάποιος στην Κένυα ξέρει τα πάντα για εσάς – Σοκαριστική έρευνα

Την ώρα που ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ παρουσιάζει τα Meta Ray-Ban ως το μέλλον της επικοινωνίας, εκατοντάδες «αναλυτές δεδομένων» στην άλλη πλευρά του κόσμου παρακολουθούν και αποθηκεύουν τις ιδιωτικές στιγμές όλων

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»
Μέση Ανατολή 05.03.26

Ιράν: Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν το αεροπλανοφόρο «Αβραάμ Λίνκολν»

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι υποχρέωσαν τον αεροπλανοφόρο να απομακρυνθεί «περισσότερα από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή».

Σύνταξη
The Expla-in Project: Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο
Expla-in 05.03.26

Γιατί οι φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής είναι μοναδικό ντοκουμέντο

Τι αποτυπώνεται στις φωτογραφίες της συλλογής Χόιερ μέρος της οποίας είναι οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 της Καισαριανής - Τι δείχνει για την προπαγάνδα των ναζί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;
Όχι ό,τι ο Τραμπ 05.03.26

Τι θα έκανε ο Ουίνστον Τσόρτσιλ για τον πόλεμο με το Ιράν;

Όταν ο Τραμπ επέκρινε τον Στάρμερ ότι απέτυχε να υποστηρίξει τις αμερικανικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, το έκανε με μια ειρωνική σύγκριση: «Δεν έχουμε να κάνουμε και με τον Ουίνστον Τσόρτσιλ!» - Ας υποθέσουμε, λοιπόν, τις ενέργειες του ιστορικού Βρετανού ηγέτη αν ήταν ακόμα εδώ

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»
Κόσμος 05.03.26

Οι Χούθι δηλώνουν έτοιμοι να μπουν στον πόλεμο πλάι σε Ιράν και Λίβανο – «Έτοιμοι να πατήσουμε την σκανδάλη»

Για ακόμα μια φορά, η οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ, γνωστοί και ως Χούθι, η ντε φάκτο κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει έτοιμη να μπει στον πόλεμο, αυτή την φορά στο πλευρό του Ιράν και του Λιβάνου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου
Κόσμος 05.03.26

Κύπρος: Σε ετοιμότητα τα νοσοκομεία – Το απόρρητο ειδικό σχέδιο που θα ενεργοποιήσουν σε περίπτωση πολέμου

Τα δημόσια νοσοκομεία είναι έτοιμα να ενεργοποιήσουν άμεσα το απόρρητο σχέδιο διαχείρισης πολεμικών καταστάσεων, εφόσον χρειαστεί, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) Πάμπο Χαριλάου.

Σύνταξη
Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση
Κόσμος 05.03.26

Ισλανδία: Δημοψήφισμα για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ προτείνει η κυβέρνηση

Το 2013, η Ισλανδία αποχώρησε από τις ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ, έπειτα από τέσσερα χρόνια διαπραγματεύσεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, όμως, και οι πρόσφατες απειλές Τραμπ αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 05.03.26

Μέση Ανατολή: Η Γαλλία στέλνει στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Ο Μακρόν δήλωσε ότι θα βοηθήσει τον στρατό του Λιβάνου να πάρει τον έλεγχο περιοχών όπου δραστηριοποιούνταν η Χεζμπολάχ. Επίσης, στέλνει βοήθεια για τους πολίτες που εκτοπίστηκαν λόγω ισραηλινών επιθέσεων.

Σύνταξη
