Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 06 Μαρτίου 2026, 14:11

Betsson: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 30ή αγωνιστική της Euroleague. Ντέρμπι αιωνίων με τεράστια σημασία τόσο για τη βαθμολογία όσο και για την ψυχολογία των δύο ομάδ

Επιστήμονες έφτιαξαν μέλι σοκολάτας φουλ στα αντιοξειδωτικά

Spotlight

Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 18 νίκες και 7 ήττες στις 25 συναντήσεις τους με το «τριφύλλι» στην Ευρωλίγκα.

Στην πιο πρόσφατη μονομαχία τους, στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο Κρήτης στις 21 Φεβρουαρίου 2026, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 79-68 τους Πειραιώτες και πήρε το τρόπαιο. Σε τρία ματς ανάμεσά τους αυτήν τη σεζόν ο Ολυμπιακός μετράει δύο νίκες και ο Παναθηναϊκός μία.

ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΕ 220 ΔΩΡΑ + ΕΝΑ ΓΥΡΙΣΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΣΤΗΝ BETSSON

Ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 18-10 στην Ευρωλίγκα και στην έδρα του είναι πολύ δυνατός. Ωστόσο, στην προηγούμενη αγωνιστική του θεσμού έχασε με 99-94 από τη Ζαλγκίρις Κάουνας έπειτα από διπλή παράταση. Το συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα προσπαθήσει να δείξει τις αρετές του και τη δύναμή του και να πανηγυρίσει μια πολύ σημαντική νίκη. Βέβαια, ο Ολυμπιακός καλείται να βρει λύσεις στα προβλήματά του, μιας και οι Βεζένκοφ και Γουόκαπ είναι εκτός, ο Μόρι είναι αμφίβολος με πρόβλημα στη μέση και οι Τζόσεφ και Μιλουτίνοφ προσπαθούν να βρεθούν στο 100% τους.

Ο Παναθηναϊκός, από την άλλη, έχει ρεκόρ 16-13 και προέρχεται από τρεις απανωτές ήττες στην Ευρωλίγκα. Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου και ενώ έμοιαζε να έχει πάρει τα πάνω του, ηττήθηκε με 104-99 από την Παρί εντός έδρας. Σε εκείνο το ματς παρουσιάστηκαν και πάλι τα σημαντικά κενά του στην άμυνα. To στοίχημα για τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν είναι να παρουσιαστούν προσηλωμένοι και έτοιμοι για την πρόκληση. Ωστόσο, ο Παναθηναϊκός   ποντάρει στα πολλά που μπορεί να του δώσει ο Χέιζ-Ντέιβις, ειδικά με την απουσία του Βεζένκοφ.

Στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός οι αποδόσεις έδιναν αρχικά το προβάδισμα στους ερυθρόλευκους για να πάρουν τη νίκη, όμως πλέον οι τιμές έχουν αντιστραφεί. Συγκεκριμένα, ο άσος των γηπεδούχων (με παράταση) προσφέρεται στο 2,02 και το διπλό του Παναθηναϊκού στο 1,83. Παράλληλα, το Over 167,5 συνολικοί πόντοι βρίσκεται στο 1,83 και το αντίστοιχο Under εμφανίζεται στο 1,97 στην πλατφόρμα της Betsson.

Στην κατηγορία Νικητής Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο για την ώρα. Δίνεται στο 4,00 για να κατακτήσει τον τίτλο, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο 4,50.

Στην πλατφόρμα της Betsson θα συναντήσεις και πλήθος αγώνων με ασυναγώνιστες Ενισχυμένες Αποδόσεις από διάφορα πρωταθλήματα. Στο παιχνίδι που διεξάγεται στο «Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας», ο συνδυασμός νίκη Ολυμπιακού και Εβάν Φουρνιέ Over 14,5 πόντοι ανεβαίνει στο 3,40 από 2,70**.

Επίσης, το Over 168,5 συνολικοί πόντοι και Κέντρικ Ναν Over 16,5 πόντοι φτάνει στο 3,10 από 2,59**.

Παράλληλα, ο συνδυασμός νίκη Παναθηναϊκού και Over 169,5 συνολικοί πόντοι ανεβαίνει στο 3,95 από 3,01**.

Επιπλέον, το Ολυμπιακός χάντικαπ -2,5 και Over 168,5 πόντοι εκτοξεύεται στο 4,80 από 4,37**.

Τέλος, η επιλογή Τάιλερ Ντόρσεϊ Over 19,5 πόντοι + ριμπάουντ + ασίστ και Τζέριαν Γκραντ Over 11,5 πόντοι + ριμπάουντ + ασίστ προσφέρεται με ενισχυμένη απόδοση 3,30 από 3,01**.

ΣΤΗΝ BETSSON ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ* ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ!

Ανάλογα με το πώς θα πηγαίνει το ματς, όμως, θα προκύψουν και μοναδικές ευκαιρίες πονταρίσματος στο live. Χρησιμοποιώντας το Auto Cash Out, μπορείς να κλειδώσεις από νωρίς τα κέρδη σου. Πρόκειται για ένα περίφημο εργαλείο που θα βρεις στην πλατφόρμα της Betsson και το οποίο σου επιτρέπει να ορίσεις εκ των προτέρων την τιμή εξαργύρωσης που επιθυμεί. Μόλις το δελτίο φτάσει εκεί, η εξαργύρωση πραγματοποιείται αυτόματα. Μία δυνατότητα που προσφέρει ελευθερία κινήσεων, ασφάλεια και απόλυτο έλεγχο στη διαχείριση του πονταρίσματός σου.

*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
**Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πετρέλαιο
Κατάρ: Ο πόλεμος θα τερματίσει τις εξαγωγές ενέργειας

Επιστήμονες έφτιαξαν μέλι σοκολάτας φουλ στα αντιοξειδωτικά

Κόσμος
Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας
Τα Νέα της Αγοράς 05.03.26

Η ACTIVE εφοδιάζει με τεχνολογία αιχμής 223 Επαγγελματικά Λύκεια της Χώρας

Οδηγός των εξελίξεων στη ψηφιακή εποχή για κάθε νευραλγικό πυλώνα του Κράτους, η Active για ακόμη μια φορά συμβάλει στην ενίσχυση και υποστήριξη της Εκπαίδευσης, επενδύοντας  στην αναμόρφωση του ευρύτερου παιδαγωγικού πλαισίου

Σύνταξη
+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027
Τα Νέα της Αγοράς 02.03.26

+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Σύνταξη
ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή

Οι πτήσεις οργανώνονται σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, ακόμη και αν η χώρα τους δεν έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

Σύνταξη
«Επιχείρηση Επική Οργή»: Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν
Επιχείρηση Επική Οργή 06.03.26

Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δημιουργεί αξιοσημείωτες πρωτιές στον τομέα των πολεμικών επιχειρήσεων, από την πρώτη χρήση ορισμένων όπλων έως τις πρώτες στο είδος τους πολεμικές εμπλοκές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο
Αλλαγή σελίδας 06.03.26

Τι δουλειά έχει ο βασιλιάς των χολιγουντιανών b-movies στο West End του Λονδίνου; Ο Κουέντιν Ταραντίνο «μπαίνει» στο θέατρο

Την ώρα που όλοι ασχολούνται πότε θα κυκλοφορήσει την 10η ταινία του, που θα σημάνει και το σκηνοθετικό του τέλος, ο Κουέντιν Ταραντίνο ετοιμάζεται να κατακτήσει το αγγλικό θέατρο.

Σύνταξη
Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο

«Δεν πρόκειται για επιφυλακτικότητα ή για αδιαφορία. Υπάρχει ένα είδος καταμερισμού εργασίας, διότι κάποιοι εταίροι έχουν ήδη υποσχεθεί βοήθεια» στην Κύπρο, «π.χ. οι Γάλλοι», λέει η Γερμανία, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Ιράν: «Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 06.03.26

«Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν

«Η μεσολάβηση θα πρέπει να απευθυνθεί σε εκείνους που υποτίμησαν τον ιρανικό λαό και ξεκίνησαν τον πόλεμο», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει

«Πάνω απ’ όλα, έδωσε έναν ιστορικό αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η φωνή της έγινε η μαχητική φωνή της Ελλάδας. Και ο αγώνας της μετατράπηκε σε εθνικό στόχο», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την Μελίνα Μερκούρη

Σύνταξη
Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ – «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»
Κόσμος 06.03.26

Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ - «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»

«Έχω σκοτώσει όλους τους ηγέτες τους - Αυτή η αίθουσα δεν υπάρχει πια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο που εξαπέλυσε στο Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ

Σύνταξη
Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;
1890 06.03.26

Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;

Πολύ πριν από τα βίντεο των social media, οι αδελφοί Λουί και Ογκίστ Λυμιέρ γύριζαν ταινίες διάρκειας μόλις 50 δευτερολέπτων που κατέγραφαν στιγμές της καθημερινότητας. Ένα νέο ντοκιμαντέρ επαναφέρει στο προσκήνιο τα φιλμ που γέννησαν το σινεμά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία
Πολιτική 06.03.26

Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία

Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταφορά Patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα με την Αθήνα να στρέφει το βλέμμα στην γεωπολιτική συγκυρία με αιχμή τον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα
Αγροδιατροφή 06.03.26

Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη

Σύνταξη
Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ
Επικαιρότητα 06.03.26

Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ

«Αιτούμαστε την παραχώρηση πρωτογενούς ψηφιακού αντιγράφου των φωτογραφιών -και των δύο όψεών τους- στη μέγιστη δυνατή ανάλυση» αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας για τα ντοκουμέντα από την Καισαριανή

Σύνταξη
Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ
Όλο λάθος 06.03.26

Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ

Γιατί το βίντεο ενός Ιρλανδού σκηνοθέτη με θέμα τον Έπσταϊν και την τεχνητή νοημοσύνη έχει τρομοκρατήσει το Χόλιγουντ; Γιατί βλέπουν το ανεξέλεγκτο τέρας με τα μάτια τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αξιωματούχοι αποκαλύπτουν: Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις
Άτυπη συμμαχία 06.03.26

Αξιωματούχοι αποκαλύπτουν: Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις

Οι πληροφορίες που παρέχει η Ρωσία στο Ιράν περιλαμβάνουν τις τοποθεσίες αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Επαναπατρισμός: Ανακουφισμένοι οι Έλληνες που επέστρεψαν – «Ακούγαμε σειρήνες, αεροπλάνα, εκρήξεις»
Μέση Ανατολή 06.03.26

Ανακουφισμένοι οι Έλληνες που επαναπατρίστηκαν - «Ακούγαμε σειρήνες, αεροπλάνα, εκρήξεις»

Συνεχίζεται ο επαναπατρισμός των Ελλήνων από χώρες της Μέσης Ανατολής - Τι λένε ταξιδιώτες που προσγειώθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» για όσα βίωσαν μετά την κλιμάκωση της σύρραξης στην περιοχή

Σύνταξη
