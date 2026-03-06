Από το βραβείο GLAAD του Heated Rivalry, στην Αρχαία Ελλάδα: Ο Μέγας Αλέξανδρος επελαύνει στο Netflix

Ο Τζέικομπ Τίρνι δεν επαναπαύεται στις δάφνες του τηλεοπτικού και πλέον βραβευμένου ως Outstanding TV Series για τα βραβεία GLAAD φαινομένου, Heated Rivalry. Μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης σεζόν, η οποία συγκέντρωσε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, ο Καναδός δημιουργός έλαβε το «πράσινο φως» από το Netflix για το επόμενο φιλόδοξο εγχείρημα του με ήρωα τον Μέγα Αλέξανδρο.

Όπως σημειώνει το the Hollywood Reporter, η σειρά βασίζεται στο πολυβραβευμένο μπεστ σέλερ «Ο μαθητής μου ο Αλέξανδρος» της Άναμπελ Λάιον.

Η νέα παραγωγή του Netflix υπόσχεται να ανασυστήσει τον 4ο αιώνα π.Χ. με μια αμεσότητα που σπάνια συναντάμε στην ιστορική λογοτεχνία.

Υπό την καθοδήγηση του Τίρνι, η σειρά εστιάζει στην κρίσιμη τριετία όπου ο κορυφαίος φιλόσοφος Αριστοτέλης κλήθηκε να διδάξει την αρετή και το μέτρο στον μελλοντικό στρατηλάτη.

Η είδηση ότι ο Τίρνι αναλαμβάνει τη μεταφορά του έργου της Λάιον έχει χαιρετηθεί στους κύκλους των φίλων της ιστορικής λογοτεχνίας.

Το μυθιστόρημα που εδραίωσε τη συγγραφέα ως μία από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου Καναδά, δεν είναι μια τυπική βιογραφία καθώς καλύπτει τα τρία χρόνια της μαθητείας του Μέγα Αλέξανδρου κοντά στον Αριστοτέλη, πριν ο πρώτος ανέβει στον θρόνο της Μακεδονίας «ζωντανεύοντας τον παλμό του αρχαίου κόσμου».

Ο πυρήνας της αφήγησης βρίσκεται στη δυναμική σχέση ανάμεσα στον δάσκαλο και τον μαθητή. Από τη μία πλευρά έχουμε τον λογικό, ευαίσθητο και ώριμο Αριστοτέλη, και από την άλλη τον γοητευτικό, πεισματάρη αλλά και βαθιά ανασφαλή έφηβο Αλέξανδρο.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι αναδεικνύουν πώς οι ιδέες του φιλοσόφου άρχισαν να διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του διαδόχου, ενώ ταυτόχρονα τα γεγονότα της ζωής του Αριστοτέλη επηρέαζαν τη σκέψη του.

Όπως σημειώνει η σπουδαία Χίλαρι Μαντέλ, η Λάιον «αποφεύγει τον κίνδυνο να γίνει σαχλή με τέτοια μυθικά πρόσωπα, χάρη στη ζωντάνια του οράματός της και τη διαύγεια της γραφής της».

Στο πλευρό του Τζέικομπ Τίρνι βρίσκεται ο Τζέισον Μπέιτμαν μέσω της εταιρείας του Aggregate Films, διασφαλίζοντας ότι «η σειρά θα διαθέτει την απαραίτητη εκφραστική δύναμη και ποιότητα».

Η μεταφορά είναι φιλόδοξη και θέλει να διεκδικήσει κοινό από την streaming ιστορική μυθοπλασία.

View this post on Instagram A post shared by CBS Mornings (@cbsmornings)

Με φόντο τις ίντριγκες της μακεδονικής αυλής και τον πνευματικό πλούτο της αρχαιότητας, η σειρά Alexander φιλοδοξεί να γίνει το επόμενο μεγάλο ιστορικό δράμα που θα παντρέψει την ιστορική ακρίβεια με τη ζωντάνια της καθημερινότητας. Ο Τίρνι θα υπογράψει το σενάριο και τη σκηνοθεσία.

Η πλοκή της σειράς ξεκινά καθώς η Αθηναϊκή αυτοκρατορία καταρρέει και ο Αριστοτέλης, το μεγαλύτερο πνεύμα της εποχής, φτάνει στη Μακεδονία για να αναλάβει την εκπαίδευση του εκρηκτικού νεαρού πρίγκιπα.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του Netflix, η σειρά θα εξερευνήσει τις ίντριγκες του παλατιού, τις αγάπες και τις αδίστακτες φιλοδοξίες που σμίλεψαν τον χαρακτήρα του Αλεξάνδρου.

Η Τζίνι Χάου, στέλεχος του Netflix, τόνισε πως «η προσέγγιση του Τίρνι διαθέτει μια ωμή ενέργεια, προσφέροντας μια ματιά που είναι ταυτόχρονα επική και εξαιρετικά οικεία, εστιάζοντας στη δυναμική μεταξύ μέντορα και προστατευόμενου».

Αν και πολλοί θαυμαστές περίμεναν με ανυπομονησία νέα για τη δεύτερη σεζόν του Heated Rivalry, ο Τζέικομπ Τίρνι ξεκαθάρισε πως τα γυρίσματα για τη συνέχεια της ιστορίας του Σέιν και του Ίλια θα ξεκινήσουν αυτό το καλοκαίρι, με στόχο την πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2027 με τη μεταφορά του βιβλίου The Long Game.

View this post on Instagram A post shared by Heated Rivalry (@heatedrivalrycrave)

Heated Rivalry: Mεγάλο βραβείο στα GLAAD – «Τολμηρό, γκρεμίζει ταμπού»

Όταν ο Τζέικομπ Τίρνι αποφάσισε να μεταφέρει στη μικρή οθόνη την παθιασμένη αντιπαλότητα του Σέιν Χόλαντ και του Ίλια Ρόζανουφ, λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν ότι το Heated Rivalry θα εξελισσόταν σε έναν παγκόσμιο τηλεοπτικό τυφώνα.

Η σειρά που κατάφερε να σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης, επαναπροσδιορίζοντας το queer δράμα μέσα στον σκληροτράχηλο κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού έχει χαιρετηθεί από πολλούς τηλεοπτικούς συντάκτες ως «τηλεοπτική επανάσταση».

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ρέιτσελ Ριντ, η σειρά παρακολουθεί τη δεκαετή πορεία δύο αστέρων του χόκεϊ, του Καναδού Χόλαντ και του Ρώσου Ρόζανουφ. Αυτό που ξεκινά ως μια εχθρική κόντρα ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστές που διεκδικούν την κορυφή, μετατρέπεται σε μια κρυφή, φλογερή σχέση που κρατά χρόνια.

View this post on Instagram A post shared by Heated Rivalry (@heatedrivalrycrave)

«Η χημεία μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών είναι κάτι που βλέπουμε μια φορά στη δεκαετία», έγραψε το Variety, και τα νούμερα το επιβεβαίωσαν.

Το Heated Rivalry έγινε η σειρά με τις περισσότερες αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα για το 2025, δημιουργώντας μια τεράστια κοινότητα θαυμαστών που ταυτίστηκαν με την πάλη των χαρακτήρων να παραμείνουν πιστοί στον εαυτό τους σε ένα περιβάλλον παραδοσιακά συντηρητικό.

Το πιο ενδιαφέρον ωστόσο είναι πως η επιτυχία της σειράς, ιδιαίτερα σε γυναίκες, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για την ορατότητα των queer αθλητών στα επαγγελματικά πρωταθλήματα.

Ο Τζέικομπ Τίρνι, με τη σκηνοθετική του διαύγεια, απέφυγε τα κλισέ και παρέδωσε ένα έργο που είναι ταυτόχρονα σέξι, αστείο και συγκινητικό.

Τα βραβεία GLAAD 2026 σφράγισαν την κυριαρχία του τηλεοπτικού φαινομένου που αναδείχθηκε σε μεγάλο νικητή της βραδιάς, επιβεβαιώνοντας πως η ιστορία των Σέιν και Ίλια δεν κατέκτησε μόνο τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και την κριτική αποδοχή.

Σε μια φαντασμαγορική τελετή που τίμησε την ορατότητα και την εκπροσώπηση, το Heated Rivalry αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής των βραβείων GLAAD 2026.

View this post on Instagram A post shared by GLAAD (@glaad)

Η σειρά απέσπασε το κορυφαίο βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα με την 37η τελετή απονομής των βραβείων GLAAD να δικαιώνει το ρίσκο.

Ο Τίρνι, παραλαμβάνοντας το βραβείο, ευχαρίστησε την κοινότητα των θαυμαστών που αγκάλιασε το όραμά του, τονίζοντας πως η επιτυχία της σειράς αποδεικνύει ότι το κοινό διψά για ειλικρινείς, ανθρώπινες ιστορίες.

Τα βραβεία GLAAD (GLAAD Media Awards) αποτελούν τον πιο έγκριτο θεσμό παγκοσμίως για την αναγνώριση και την επιβράβευση της δίκαιης, ακριβούς και χωρίς αποκλεισμούς εκπροσώπησης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ιδρύθηκαν το 1990 από την οργάνωση GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), η οποία δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1985 με σκοπό την καταπολέμηση της δυσφήμισης και των στερεοτύπων.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο σειρές διαφέρουν θεματικά, η ικανότητα του Τίρνι να αποτυπώνει σύνθετες ανθρώπινες σχέσεις και έντονα συναισθήματα θεωρείται το κλειδί που θα φέρει τηλεθέαση στην ιστορία του Έλληνα στρατηλάτη.