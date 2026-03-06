magazin
Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
06.03.2026 | 19:04
Συναγερμός στη ΓΑΔΑ - Eλεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του 48χρονου - Είχε τρεις χειροβομβίδες
Από το βραβείο GLAAD του Heated Rivalry, στην Αρχαία Ελλάδα: Ο Μέγας Αλέξανδρος επελαύνει στο Netflix
The Good Life 06 Μαρτίου 2026, 20:10

Ο Τζέικομπ Τίρνι, ο άνθρωπος που κατάφερε να φέρει ορατότητα και γκέι ηδονή στο χόκεϊ με το Heated Rivalry, στρέφει τώρα το βλέμμα του στην Αρχαία Ελλάδα

Λουκάς Καρνής
Spotlight

Ο Τζέικομπ Τίρνι δεν επαναπαύεται στις δάφνες του τηλεοπτικού και πλέον βραβευμένου ως Outstanding TV Series για τα βραβεία GLAAD φαινομένου, Heated Rivalry. Μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης σεζόν, η οποία συγκέντρωσε εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως, ο Καναδός δημιουργός έλαβε το «πράσινο φως» από το Netflix για το επόμενο φιλόδοξο εγχείρημα του με ήρωα τον Μέγα Αλέξανδρο.

Όπως σημειώνει το the Hollywood Reporter, η σειρά βασίζεται στο πολυβραβευμένο μπεστ σέλερ «Ο μαθητής μου ο Αλέξανδρος» της Άναμπελ Λάιον.

Η νέα παραγωγή του Netflix υπόσχεται να ανασυστήσει τον 4ο αιώνα π.Χ. με μια αμεσότητα που σπάνια συναντάμε στην ιστορική λογοτεχνία.

Υπό την καθοδήγηση του Τίρνι, η σειρά εστιάζει στην κρίσιμη τριετία όπου ο κορυφαίος φιλόσοφος Αριστοτέλης κλήθηκε να διδάξει την αρετή και το μέτρο στον μελλοντικό στρατηλάτη.

Η είδηση ότι ο Τίρνι αναλαμβάνει τη μεταφορά του έργου της Λάιον έχει χαιρετηθεί στους κύκλους των φίλων της ιστορικής λογοτεχνίας.

Το μυθιστόρημα που εδραίωσε τη συγγραφέα ως μία από τις σημαντικότερες φωνές του σύγχρονου Καναδά, δεν είναι μια τυπική βιογραφία καθώς καλύπτει τα τρία χρόνια της μαθητείας του Μέγα Αλέξανδρου κοντά στον Αριστοτέλη, πριν ο πρώτος ανέβει στον θρόνο της Μακεδονίας «ζωντανεύοντας τον παλμό του αρχαίου κόσμου».

Ο πυρήνας της αφήγησης βρίσκεται στη δυναμική σχέση ανάμεσα στον δάσκαλο και τον μαθητή. Από τη μία πλευρά έχουμε τον λογικό, ευαίσθητο και ώριμο Αριστοτέλη, και από την άλλη τον γοητευτικό, πεισματάρη αλλά και βαθιά ανασφαλή έφηβο Αλέξανδρο.

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι αναδεικνύουν πώς οι ιδέες του φιλοσόφου άρχισαν να διαμορφώνουν τον χαρακτήρα του διαδόχου, ενώ ταυτόχρονα τα γεγονότα της ζωής του Αριστοτέλη επηρέαζαν τη σκέψη του.

Όπως σημειώνει η σπουδαία Χίλαρι Μαντέλ, η Λάιον «αποφεύγει τον κίνδυνο να γίνει σαχλή με τέτοια μυθικά πρόσωπα, χάρη στη ζωντάνια του οράματός της και τη διαύγεια της γραφής της».

Στο πλευρό του Τζέικομπ Τίρνι βρίσκεται ο Τζέισον Μπέιτμαν μέσω της εταιρείας του Aggregate Films, διασφαλίζοντας ότι «η σειρά θα διαθέτει την απαραίτητη εκφραστική δύναμη και ποιότητα».

Η μεταφορά είναι φιλόδοξη και θέλει να διεκδικήσει κοινό από την streaming ιστορική μυθοπλασία.

Με φόντο τις ίντριγκες της μακεδονικής αυλής και τον πνευματικό πλούτο της αρχαιότητας, η σειρά Alexander φιλοδοξεί να γίνει το επόμενο μεγάλο ιστορικό δράμα που θα παντρέψει την ιστορική ακρίβεια με τη ζωντάνια της καθημερινότητας. Ο Τίρνι θα υπογράψει το σενάριο και τη σκηνοθεσία.

Η πλοκή της σειράς ξεκινά καθώς η Αθηναϊκή αυτοκρατορία καταρρέει και ο Αριστοτέλης, το μεγαλύτερο πνεύμα της εποχής, φτάνει στη Μακεδονία για να αναλάβει την εκπαίδευση του εκρηκτικού νεαρού πρίγκιπα.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή του Netflix, η σειρά θα εξερευνήσει τις ίντριγκες του παλατιού, τις αγάπες και τις αδίστακτες φιλοδοξίες που σμίλεψαν τον χαρακτήρα του Αλεξάνδρου.

Η Τζίνι Χάου, στέλεχος του Netflix, τόνισε πως «η προσέγγιση του Τίρνι διαθέτει μια ωμή ενέργεια, προσφέροντας μια ματιά που είναι ταυτόχρονα επική και εξαιρετικά οικεία, εστιάζοντας στη δυναμική μεταξύ μέντορα και προστατευόμενου».

Αν και πολλοί θαυμαστές περίμεναν με ανυπομονησία νέα για τη δεύτερη σεζόν του Heated Rivalry, ο Τζέικομπ Τίρνι ξεκαθάρισε πως τα γυρίσματα για τη συνέχεια της ιστορίας του Σέιν και του Ίλια θα ξεκινήσουν αυτό το καλοκαίρι, με στόχο την πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2027 με τη μεταφορά του βιβλίου The Long Game.

Heated Rivalry: Mεγάλο βραβείο στα GLAAD – «Τολμηρό, γκρεμίζει ταμπού»

Όταν ο Τζέικομπ Τίρνι αποφάσισε να μεταφέρει στη μικρή οθόνη την παθιασμένη αντιπαλότητα του Σέιν Χόλαντ και του Ίλια Ρόζανουφ, λίγοι μπορούσαν να προβλέψουν ότι το Heated Rivalry θα εξελισσόταν σε έναν παγκόσμιο τηλεοπτικό τυφώνα.

Η σειρά που κατάφερε να σπάσει κάθε ρεκόρ τηλεθέασης, επαναπροσδιορίζοντας το queer δράμα μέσα στον σκληροτράχηλο κόσμο του επαγγελματικού αθλητισμού έχει χαιρετηθεί από πολλούς τηλεοπτικούς συντάκτες ως «τηλεοπτική επανάσταση».

Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ρέιτσελ Ριντ, η σειρά παρακολουθεί τη δεκαετή πορεία δύο αστέρων του χόκεϊ, του Καναδού Χόλαντ και του Ρώσου Ρόζανουφ. Αυτό που ξεκινά ως μια εχθρική κόντρα ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστές που διεκδικούν την κορυφή, μετατρέπεται σε μια κρυφή, φλογερή σχέση που κρατά χρόνια.

«Η χημεία μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών είναι κάτι που βλέπουμε μια φορά στη δεκαετία», έγραψε το Variety, και τα νούμερα το επιβεβαίωσαν.

Το Heated Rivalry έγινε η σειρά με τις περισσότερες αναφορές στα κοινωνικά δίκτυα για το 2025, δημιουργώντας μια τεράστια κοινότητα θαυμαστών που ταυτίστηκαν με την πάλη των χαρακτήρων να παραμείνουν πιστοί στον εαυτό τους σε ένα περιβάλλον παραδοσιακά συντηρητικό.

Το πιο ενδιαφέρον ωστόσο είναι πως η επιτυχία της σειράς, ιδιαίτερα σε γυναίκες, άνοιξε μια μεγάλη συζήτηση για την ορατότητα των queer αθλητών στα επαγγελματικά πρωταθλήματα.

Ο Τζέικομπ Τίρνι, με τη σκηνοθετική του διαύγεια, απέφυγε τα κλισέ και παρέδωσε ένα έργο που είναι ταυτόχρονα σέξι, αστείο και συγκινητικό.

Τα βραβεία GLAAD 2026 σφράγισαν την κυριαρχία του τηλεοπτικού φαινομένου που αναδείχθηκε σε μεγάλο νικητή της βραδιάς, επιβεβαιώνοντας πως η ιστορία των Σέιν και Ίλια δεν κατέκτησε μόνο τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και την κριτική αποδοχή.

Σε μια φαντασμαγορική τελετή που τίμησε την ορατότητα και την εκπροσώπηση, το Heated Rivalry αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής των βραβείων GLAAD 2026.

Η σειρά απέσπασε το κορυφαίο βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αποδοχής στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα με την 37η τελετή απονομής των βραβείων GLAAD να δικαιώνει το ρίσκο.

Ο Τίρνι, παραλαμβάνοντας το βραβείο, ευχαρίστησε την κοινότητα των θαυμαστών που αγκάλιασε το όραμά του, τονίζοντας πως η επιτυχία της σειράς αποδεικνύει ότι το κοινό διψά για ειλικρινείς, ανθρώπινες ιστορίες.

Τα βραβεία GLAAD (GLAAD Media Awards) αποτελούν τον πιο έγκριτο θεσμό παγκοσμίως για την αναγνώριση και την επιβράβευση της δίκαιης, ακριβούς και χωρίς αποκλεισμούς εκπροσώπησης της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ιδρύθηκαν το 1990 από την οργάνωση GLAAD (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), η οποία δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1985 με σκοπό την καταπολέμηση της δυσφήμισης και των στερεοτύπων.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο σειρές διαφέρουν θεματικά, η ικανότητα του Τίρνι να αποτυπώνει σύνθετες ανθρώπινες σχέσεις και έντονα συναισθήματα θεωρείται το κλειδί που θα φέρει τηλεθέαση στην ιστορία του Έλληνα στρατηλάτη.

Goldman Sachs: Το βασικό και το… κακό σενάριο του πολέμου στο Ιράν

Το Ισραήλ έπληξε ξανά τον Λίβανο, σφοδρό πλήγμα και στην Τεχεράνη – Το Ιράν επιτέθηκε στις δυνάμεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν

inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
«Εχω σύνδρομο του Ναπολέοντα, με τρομάζουν οι μεγαλόσωμοι γκέι άνδρες» είπε ο Σάια ΛαΜπέφ μετά την ομοφοβική επίθεση του
Για πες 03.03.26

Ο 39χρονος Σάια ΛαΜπέφ βρίσκεται και πάλι αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη μετά από μια σειρά βίαιων επιθέσεων σε μπαρ της Νέας Ορλεάνης, που κατέληξαν σε τρεις κατηγορίες για ξυλοδαρμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Σιωπή των Αμνών: Ο Τεντ Λεβίν παραδέχεται ότι η ρητορική της ταινίας ήταν τρανσφοβική 35 χρόνια μετά
«Είναι λάθος» 18.02.26

Τρεις δεκαετίες μετά την πρεμιέρα του εμβληματικού θρίλερ, ο Τεντ Λεβίν επανεξετάζει τον ρόλο του Μπάφαλο Μπιλ και αναγνωρίζει ότι ορισμένες πτυχές της ταινίας δεν στάθηκαν καλά στον χρόνο, ειδικά σε ό,τι αφορά ζητήματα φύλου και στερεοτύπων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕΕ: Τηλεδιάσκεψη Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα με ηγέτες χωρών της Μέσης Ανατολής την Δευτέρα
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Στοχεύει στην ανταλλαγή απόψεων, την αξιολόγηση της κατάστασης από τους ηγέτες της περιοχής και την εξέταση πιθανών τρόπων στήριξης από την ΕΕ, με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Σύνταξη
Σοκαριστικό βίντεο: Η στιγμή που το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Βηρυτό και καταρρέουν πολυκατοικίες
Κόλαση 06.03.26

Νέο βίντεο από τα πλήγματα του Ισραήλ στη Βηρυτό. Περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν μετακινηθεί σε καταφύγια στον Λίβανο και ο αριθμός των εκτοπισμένων αναμένεται να αυξηθεί με ταχείς ρυθμούς.

Σύνταξη
Η 12άδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι: Οριστικά εκτός ο Μόρις
Μπάσκετ 06.03.26

Χωρίς τον Μόντε Μόρις θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ενώ όπως είχε προαναγγείλει ο Γιώργος Μπαρτζώκα, εκτός είναι οι Τόμας Γουόκαπ και Σάσα Βεζένκοφ. Αναλυτικά η 12άδα.

Σύνταξη
Πώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν δημιούργησε μια τεράστια μαύρη τρύπα στον παγκόσμιο εναέριο χώρο
Τεράστιο κόστος 06.03.26

Οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποιούν έτοιμα σχέδια έκτακτης ανάγκης, αλλά λόγω του πολέμου στο Ιράν και της γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργηθεί σημεία συμφόρησης που κανένας προγραμματισμός δεν μπορεί να διορθώσει

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Σουρεαλισμός στο σφυρί: Το «παρανοϊκό-κριτικό μπαλέτο» Bacchanale του Σαλβαδόρ Νταλί αναμένεται να αγγίξει τα 300.000 ευρώ
Art 06.03.26

Ένας από τα μεγαλύτερα και πιο γνωστά έργα του Σαλβαδόρ Νταλί, με τίτλο Bacchanale, βγαίνει σε δημοπρασία με τους ειδικούς να υπολογίζουν ότι μπορεί να πωληθεί μέχρι και για 300.000 ευρώ.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Ο Ποντένσε προπονήθηκε και πιστεύουμε ότι θα είναι έτοιμος – Σημαντική η νίκη με ΠΑΟΚ»
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (8/3, 21:00) και αναφέρθηκε στην ετοιμότητα του Ντάνιελ Ποντένσε και την πιθανή συμμετοχή του στο μεγάλο παιχνίδι.

Σύνταξη
ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

«Η παροχή ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής στη Βουλγαρία κάνει “φύλλο και φτερό” τα προσχήματα της αντίστοιχης αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, που έγινε δήθεν για την “προστασία του κυπριακού ελληνισμού” και συνιστά νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο», αναφέρει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν
Fizz 06.03.26

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ βρίσκεται σε ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, Κρουζ, έδωσε μια απρόσμενη απάντηση όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα συμφιλίωσης

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Πάνω από 1 κιλό κοκαΐνη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα-«καβάτζα» 28χρονου – Είχε συλληφθεί στον Άγιο Παντελεήμονα
Ελλάδα 06.03.26

Ο 28χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών μετά από καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας τρακάροντας τρία αυτοκίνητα - Εντοπίστηκε το σπίτι του στην Ηλιούπολη και έγινε έφοδος

Σύνταξη
Ζέσους: «Ο τραυματισμός του Κριστιάνο είναι πιο σοβαρός από ό,τι νομίζαμε»
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Συναγερμός για τον Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς ο προπονητής του Πορτογάλου σταρ της Αλ Νασρ αποκάλυψε πως ίσως τα πράγματα με τον τραυματισμό του να είναι σοβαρότερα από ότι αρχικά είχε φανεί.

Σύνταξη
Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος – Θα το πληρώσουμε…
Πιστός στη θέση του 06.03.26

Όχι στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά ναι στην υπεράσπιση των συμμάχων που επηρεάζονται από αυτόν, όπως η Κύπρος. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υπερασπίστηκε με σθένος, τις θέσεις του μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και έστειλε μήνυμα στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four
Μπάσκετ 06.03.26

Ο νέος CEO της EuroLeague και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του «2026 EuroLeague Final Four Athens», συναντήθηκαν την Παρασκευή μίλησαν για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό της διοργάνωσης.

Σύνταξη
