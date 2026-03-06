Ηλιούπολη: Πάνω από 1 κιλό κοκαΐνη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα-«καβάτζα» 28χρονου – Είχε συλληφθεί στον Άγιο Παντελεήμονα
Ο 28χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών μετά από καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας τρακάροντας τρία αυτοκίνητα - Εντοπίστηκε το σπίτι του στην Ηλιούπολη και έγινε έφοδος
Ποσότητες ναρκωτικών εντοπίστηκαν σε διαμέρισμα στην Ηλιούπολη το οποίο χρησιμοποιούσε 28χρονος ο οποίος είχε συλληφθεί στις 25 Φεβρουαρίου μετά από καταδίωξη στον Άγιο Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας.
Λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή του ακολούθησε έφοδος και έρευνα στο διαμέρισμα του 28χρονου όπου διαπιστώθηκε ότι έκρυβε ποσότητες ναρκωτικών τις οποίες στη συνέχεια διακινούσε.
Κοκαΐνη και κάνναβη
Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν:
- 1 κιλό και -298- γραμμ. κοκαΐνης,
- 6 κιλά και -223- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,
- 359 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης,
- 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- πλήθος νάιλον συσκευασιών και
- μηχάνημα πλαστικοποίησης συσκευασιών.
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛ.ΑΣ. προηγήθηκε η διεξοδική διερεύνηση πληροφοριών από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για τον εντοπισμό της οικίας-ορμητήριο όπου αποθήκευε τις ναρκωτικές ουσίες ο 28χρονος συλληφθείς, με σκοπό τη διακίνησή τους.
Ο συλληφθείς οδηγείται σε Κατάστημα Κράτησης.
