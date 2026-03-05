newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
04.03.2026 | 22:45
Ένας νεκρός από τη φωτιά σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μέση Ανατολή: Αναχώρησε μια πρώτη πτήση τσάρτερ, λένε οι ΗΠΑ – Πάνω από 17.500 Αμερικανοί έχουν επιστρέψει
Κόσμος 05 Μαρτίου 2026, 04:45

Μέση Ανατολή: Αναχώρησε μια πρώτη πτήση τσάρτερ, λένε οι ΗΠΑ – Πάνω από 17.500 Αμερικανοί έχουν επιστρέψει

Πάνω από 17.500 Αμερικανοί έχουν επιστρέψει στη χώρα τους αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε την πρώτη πτήση τσάρτερ από την περιοχή.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Spotlight

Η αμερικανική διπλωματία έκανε γνωστό χθες Τετάρτη ότι μια πρώτη πτήση τσάρτερ αναχώρησε από τη Μέση Ανατολή, καθώς πάνω από 17.500 Αμερικανοί έχουν επιστρέψει στη χώρα τους αφού ξέσπασε ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @StateDept,
κάτω).

Οι αμερικανοί υπήκοοι μπορούν να επιβιβάζονται χωρίς κανένα κόστος στις πτήσεις τσάρτερ

«Αλλες πτήσεις θα οργανωθούν σε όλη την περιοχή», διαβεβαίωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του, ζητώντας από τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Ισραήλ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να το δηλώσουν μέσω διαδικτύου. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Κάπου 8.500 υπήκοοι ΗΠΑ επέστρεψαν μόνο την Τρίτη, ανέφερε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών Ντίλαν Τζόνσον. Πρόσθεσε πως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρείχε συνδρομή σε σχεδόν 6.500 ανθρώπους και οι περισσότεροι Αμερικανοί έφυγαν με εμπορικές πτήσεις.

Αντίθετα με τη συνήθη πρακτική οι αμερικανοί υπήκοοι μπορούν να επιβιβάζονται χωρίς κανένα κόστος στις πτήσεις τσάρτερ που οργανώνει η αμερικανική κυβέρνηση.

Η Ουάσιγκτον έδωσε οδηγία στους Αμερικανούς να φύγουν αμέσως από τη Μέση Ανατολή, ιδίως από την Αίγυπτο, ωστόσο ο αριθμός των εμπορικών πτήσεων έχει μειωθεί θεαματικά.

Επικρίσεις

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικρίθηκε διότι δεν φρόντισε να υπάρχουν μέσα για την ταχεία αποχώρηση πολιτών των ΗΠΑ που ήθελαν να φύγουν.

Τα ΗΑΕ, χώρα που σύμφωνα με τις αρχές έγινε στόχος 800 drones και 200 πυραύλων του Ιράν και θρηνεί τρεις νεκρούς, υπέστη ιρανικά πλήγματα εναντίον κρατών του Κόλπου σε αντίποινα για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ήταν ανάμεσα στους στόχους.

Πηγή: ΑΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Επενδυτική βαθμίδα: Πόσο θα αντέξει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή; 

Επενδυτική βαθμίδα: Πόσο θα αντέξει στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή; 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Shutdown: Πώς μοιάζει όταν εμφανίζεται σε έναν καβγά;

Financial Times
Οι κυνικές ευκαιρίες της «επικής οργής»

Οι κυνικές ευκαιρίες της «επικής οργής»

ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ
Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 04.03.26

Λαζόπουλος για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή: «Ο πόλεμος μας κυκλώνει, όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ»

«Όλοι κάθονται σαν κοτούλες στον Τραμπ» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος, σχολιάζοντας με τον δικό του μοναδικό τρόπο τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ισημερινός: Απελαύνει τον πρεσβευτή της Κούβας και τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής
Φύγετε... 05.03.26

Ο Ισημερινός κλείνει την πρεσβεία της Κούβας

Ο Ισημερινός κήρυξε τον πρεσβευτή της Κούβας persona non grata και του έδωσε «προθεσμία 48 ωρών» προκειμένου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής να φύγουν από τη χώρα.

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης
Ζητούν εξηγήσεις 05.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης

Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε την κλήτευση της Γενικής Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι. Θα της ζητηθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν.

Σύνταξη
Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα
Κόσμος 04.03.26

Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα

O Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση ήταν καθοριστική, εκτιμώντας ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε πλήγματα εντός δύο εβδομάδων, το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Σύνταξη
«Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του
Κόσμος 04.03.26

«Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σημείωσε ότι από το Σάββατο, το Ισραήλ έχει καταστρέψει σπίτια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι στον προηγούμενο πόλεμο. Πάνω από 89.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον νότιο τμήμα της χώρας.

Σύνταξη
Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατολίσθηση σε ορυχείο, που ελέγχεται από τους αντάρτες
Κόσμος 04.03.26

Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατολίσθηση σε ορυχείο, που ελέγχεται από τους αντάρτες

Το ορυχείο Ρουμπαγιά παράγει το 15-30% της παγκόσμιας παραγωγής κολτάν, ενός ορυκτού που θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη βιομηχανία ηλεκτρονικών ειδών. Το Κονγκό διαθέτει τουλάχιστον το 60% των παγκόσμιων αποθεμάτων

Σύνταξη
Ο Μακρόν ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο
Μέση Ανατολή 04.03.26

Ο Μακρόν ζήτησε από τον Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε χερσαίες επιχειρήσεις στον Λίβανο

Ο Εμανουέλ Μακρόν μίλησε επίσης με τον Λιβανέζο ομόλογό του Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό της χώρας Ναουάφ Σαλάμ και τόνισε ότι η Γαλλία στηρίζει τις προσπάθειες των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου να βάλουν τέλος στην απειλή της Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Ο πόλεμος στο Ιράν δεν αφορά μονάχα την βιομηχανία πετρελαίου, αλλά την παγκόσμια οικονομία
Γενικευμένος πόλεμος 04.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν δεν αφορά μονάχα την βιομηχανία πετρελαίου, αλλά την παγκόσμια οικονομία

Από την στιγμή που το Ιράν έθεσε σε εφαρμογή το να βάλει τις χώρες του Κόλπου σε θέση άμυνας χτυπώντας αμερικανικές βάσεις και άλλους στόχους, δημιούργησε παγκόσμιο κλυδωνισμό

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λευκός Οίκος: «Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό» – Διαψεύδει η κυβέρνηση Σάντσεθ
Κόσμος 04.03.26

Λευκός Οίκος: «Η Ισπανία θα συνεργαστεί με τον αμερικανικό στρατό» – Διαψεύδει η κυβέρνηση Σάντσεθ

Η κυβέρνηση Σάντσεθ αρνείται κατηγορηματικά ότι εξετάζει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τις ΗΠΑ σε ό,τι αφορά τη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν.

Σύνταξη
Γαλλία: Τι μπορεί να σημαίνει για την Ευρώπη η «πυρηνική ομπρέλα» του Μακρόν
Αφοπλισμός τέλος! 04.03.26

Τι μπορεί να σημαίνει για την Ευρώπη η γαλλική «πυρηνική ομπρέλα» του Μακρόν

Η απόφαση της Γαλλίας να επεκτείνει το πυρηνικό της οπλοστάτιο για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες προκαλεί ανάμεικτες αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;
Opinion 05.03.26

Επίθεση στο Ιράν: Και τώρα τι;

Η επίθεση ήταν αναπόφευκτη, διότι η συγκέντρωση τόσων αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή είχε τεράστιο οικονομικό κόστος και επιβάρυνε τρομακτικά την ψυχολογική ισορροπία αλλά και τη συνακόλουθη πειθαρχία των συγκεντρωμένων δυνάμεων

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ιράν: Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου κατά 2% στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών
Ασιατικές αγορές 05.03.26

Νέα άνοδος της τιμής του πετρελαίου

Νέα άνοδο καταγράφει η τιμή του πετρελαίου στο άνοιγμα των ασιατικών αγορών καθώς το βαρέλι της αμερικανικής ποικιλίας WTI αυξάνεται κατά 1,86% στα 76,05 δολάρια.

Σύνταξη
Ισημερινός: Απελαύνει τον πρεσβευτή της Κούβας και τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής
Φύγετε... 05.03.26

Ο Ισημερινός κλείνει την πρεσβεία της Κούβας

Ο Ισημερινός κήρυξε τον πρεσβευτή της Κούβας persona non grata και του έδωσε «προθεσμία 48 ωρών» προκειμένου μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διπλωματικής αποστολής να φύγουν από τη χώρα.

Σύνταξη
Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση
Επικαιρότητα 05.03.26

Στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου τα Τέμπη και το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά τη δικαστική απόφαση

Δύο κρίσιμα θέματα με έντονο ελληνικό ενδιαφέρον που αφορούν τις εξελίξεις στη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών και του σκανδάλου των υποκλοπών προστέθηκαν στην ατζέντα της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου που ξεκινά τη Δευτέρα.

Σύνταξη
«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 05.03.26

«Ένας λαός που δεν είναι πια περήφανος» – Μπέσσυ Μάλφα και Χρήστος Στέργιογλου έστειλαν ηχηρό μήνυμα για τα Τέμπη από το «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

«Τι να πούμε γι’ αυτά, τα Τέμπη, ζούμε μία ύβρη» είπε για την τραγωδία των Τεμπών ο Χρήστος Στέργιογλου. «Αν υπήρχε αξιοπρέπεια αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί» συμπλήρωσε η Μπέσσυ Μάλφα

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Νιούκαστλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-1: Ο Όσουλα τιμώρησε την ομάδα του Κάρικ

«Παλικάρι» η Νιούκαστλ, έπαιζε πάνω από 50 λεπτά με δέκα παίκτες, αλλά κατέκτησε σπουδαία νίκη με γκολ του Όσουλα στο φινάλε, επικρατώντας με 2-1 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Σύνταξη
Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης
Ζητούν εξηγήσεις 05.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Το Κογκρέσο κλητεύει τη Γενική Εισαγγελέα Μπόντι για τον χειρισμό της υπόθεσης

Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε την κλήτευση της Γενικής Εισαγγελέα των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι. Θα της ζητηθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με τον χειρισμό των αρχείων Έπσταϊν.

Σύνταξη
Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!
Ποδόσφαιρο 05.03.26

Μπράιτον – Άρσεναλ 0-1: «Διπλό» με Σάκα και +7!

Με ένα γκολ του Σάκα η Άρσεναλ πέρασε από την έδρα της Μπράιτον με 1-0 και άφησε επτά βαθμούς πίσω τη Μάντσεστερ Σίτι. Εμφατικό διπλό με φόντο την τετράδα για την Τσέλσι, νίκη-ανάσα για τη Γουέστ Χαμ.

Σύνταξη
Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)
EuroCup Γυναικών 04.03.26

Βιλνέβ – Αθηναϊκός 78-70: Στους τελικούς, παρά την ήττα, η ομάδα του Βύρωνα! (vid)

Η ομάδα του Βύρωνα προκρίθηκε ξανά στους τελικούς του Eurocup Γυναικών, μετά το 2010, παρά την εκτός έδρας ήττα με 78-70 από τη Βιλνέβ Ντ’ Ασκ, καθώς υπερασπίστηκε το +13 του πρώτου αγώνα στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»
TV 04.03.26

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε τον μοναδικό Γιάννη Κότσιρα σε ένα «μουσικό ταξίδι» στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Η παρουσία του Γιάννη Κότσιρα στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» λειτούργησε ως μια μουσική ανάσα μέσα στην ένταση της επικαιρότητας, υπενθυμίζοντας τη δύναμη του τραγουδιού να ενώνει και να συνοδεύει τις πιο προσωπικές μας στιγμές

Σύνταξη
Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»
Ποδόσφαιρο 04.03.26

Λέτο: «Θα πρέπει ο διαιτητής να μας πει πώς έδωσε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ – Κατέστρεψε το παιχνίδι»

Πολλά παράπονα από τη διαιτησία είχε ο προπονητής της Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο μετά την ήττα της Κηφισιάς από τον ΠΑΟΚ. Τι είπε για το δεύτερο πέναλτι του δικεφάλου.

Σύνταξη
Η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – «Αυτό που μας κρατάει όλους είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε»
TV 04.03.26

Η σπουδαία ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου στο «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – «Αυτό που μας κρατάει όλους είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε»

Καλεσμένη του Λάκη Λαζόπουλου στο αποψινό «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA βρέθηκε η Μαρία Ναυπλιώτου. «Έχουμε ανάγκη από τις ιστορίες γιατί χωρίς αυτές ο κόσμος που ζούμε είναι αβάσταχτος» είπε χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι
Θέλει θάρρος; 04.03.26

Ο Κρίστιαν Μπέιλ θεωρεί «τολμηρή» απόφαση να γυριστεί μια νέα ταινία American Psycho – Αλλά του αρέσουν οι γενναίοι

«Όποιος θέλει να δοκιμάσει, ας το κάνει», δήλωσε ο Κρίστιαν Μπέιλ σχετικά με την ταινία που ετοιμάζει ο σκηνοθέτης Λούκα Γκουαντανίνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)
Μπάσκετ 04.03.26

Τρινκιέρι: «Ο Μυστακίδης μου μίλησε για το όραμά του και είμαι ενθουσιασμένος» (vid)

Για το όραμα που του έδωσε ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και πώς κατάφερε να τον πείσει να αναλάβει τον ΠΑΟΚ, μίλησε ο Αντρέα Τρινκιέρι κατά την παρουσίασή του από τον δικέφαλο. Οι στόχοι που έθεσε.

Σύνταξη
Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα
Κόσμος 04.03.26

Τραμπ: Αν δεν είχαμε χτυπήσει το Ιράν θα είχαν πυρηνικά όπλα

O Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση ήταν καθοριστική, εκτιμώντας ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε πλήγματα εντός δύο εβδομάδων, το Ιράν θα είχε αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Απόρρητο