Η αμερικανική διπλωματία έκανε γνωστό χθες Τετάρτη ότι μια πρώτη πτήση τσάρτερ αναχώρησε από τη Μέση Ανατολή, καθώς πάνω από 17.500 Αμερικανοί έχουν επιστρέψει στη χώρα τους αφού ξέσπασε ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ, @StateDept,

κάτω).

Οι αμερικανοί υπήκοοι μπορούν να επιβιβάζονται χωρίς κανένα κόστος στις πτήσεις τσάρτερ

«Αλλες πτήσεις θα οργανωθούν σε όλη την περιοχή», διαβεβαίωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του, ζητώντας από τους Αμερικανούς που βρίσκονται στο Ισραήλ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία να το δηλώσουν μέσω διαδικτύου. Δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Today, a Department of State charter flight of American citizens departed the Middle East in route to the United States, as part of our ongoing efforts to assist Americans return home. Additional flights will be surged across the region and American citizens in UAE, Qatar, Saudi… pic.twitter.com/4egntuuWy3 — Department of State (@StateDept) March 5, 2026

Κάπου 8.500 υπήκοοι ΗΠΑ επέστρεψαν μόνο την Τρίτη, ανέφερε ο βοηθός υπουργός Εξωτερικών Ντίλαν Τζόνσον. Πρόσθεσε πως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρείχε συνδρομή σε σχεδόν 6.500 ανθρώπους και οι περισσότεροι Αμερικανοί έφυγαν με εμπορικές πτήσεις.

Αντίθετα με τη συνήθη πρακτική οι αμερικανοί υπήκοοι μπορούν να επιβιβάζονται χωρίς κανένα κόστος στις πτήσεις τσάρτερ που οργανώνει η αμερικανική κυβέρνηση.

Η Ουάσιγκτον έδωσε οδηγία στους Αμερικανούς να φύγουν αμέσως από τη Μέση Ανατολή, ιδίως από την Αίγυπτο, ωστόσο ο αριθμός των εμπορικών πτήσεων έχει μειωθεί θεαματικά.

Επικρίσεις

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επικρίθηκε διότι δεν φρόντισε να υπάρχουν μέσα για την ταχεία αποχώρηση πολιτών των ΗΠΑ που ήθελαν να φύγουν.

Τα ΗΑΕ, χώρα που σύμφωνα με τις αρχές έγινε στόχος 800 drones και 200 πυραύλων του Ιράν και θρηνεί τρεις νεκρούς, υπέστη ιρανικά πλήγματα εναντίον κρατών του Κόλπου σε αντίποινα για την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις ήταν ανάμεσα στους στόχους.

Πηγή: ΑΠΕ