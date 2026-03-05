Ανατροπή στις συντάξεις Απριλίου – Νωρίτερα τα χρήματα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή που αφορά στις συντάξεις Απριλίου 2026, με τις πληρωμές να πραγματοποιούνται σε δύο διακριτές φάσεις, τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές παροχές.

Η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ζητά να πληρωθούν νωρίτερα οι μισθωτοί συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, Δημοσίου, ΝΑΤ, ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, μεταξύ άλλων.

Πιο συγκεκριμένα, η ημερομηνία που προτείνεται είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι τα χρήματα εμφανίζονται την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 5 το απόγευμα, εφόσον η εισήγηση της διοίκησης γίνει δεκτή, οι συνταξιούχοι αυτοί θα πληρωθούν τις συντάξεις Απριλίου 2026 τέσσερις ημέρες νωρίτερα.

Κανονικά πληρώνονται οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι των τέως ασφαλιστικών ταμείων ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, όπως επίσης και οι νέοι συνταξιούχοι (ν.4387/2016). Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη ημερομηνία είναι η Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026.

Ωστόσο, και αυτοί οι συνταξιούχοι πληρώνονται νωρίτερα τις συντάξεις Απριλίου 2026, καθώς μεσολαβεί η αργία της 25ης Μαρτίου. Αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα εμφανίζονται στο ΑΤΜ την Τρίτη 24 Μαρτίου 2026, μετά τις 5 το απόγευμα.

Στον τομέα των επικουρικών συντάξεων, η εισήγηση της διοίκησης στο ΔΣ του e-ΕΦΚΑ είναι να πληρωθούν σε δύο φάσεις:

• Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 οι επικουρικές συντάξεις Απριλίου 2026 στον ιδιωτικό τομέα (μισθωτοί και μη μισθωτοί συνταξιούχοι).

• Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 οι επικουρικές συντάξεις στο Δημόσιο, μαζί με τις κύριες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση-διευκόλυνση των συνταξιούχων.