Βατικανό: Αν αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο, όλος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη

Τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή σχολίασε το Βατικανό, με τον πρωθυπουργό, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν, να τονίζει χαρακτηριστικά πως «αν στις διάφορες χώρες αναγνωριστεί το δικαίωμα στον προληπτικό πόλεμο – με δικά τους κριτήρια και χωρίς ένα υπερεθνικό νομικό πλαίσιο – ολόκληρος ο πλανήτης θα κινδυνεύσει με ανάφλεξη».

«Προκαλεί πραγματική ανησυχία η εξαφάνιση αυτή του διεθνούς δικαίου: η δικαιοσύνη αντικαταστάθηκε από την ισχύ, η ισχύς του δικαίου αντικαταστάθηκε από το δίκαιο της ισχύος, με την πεποίθηση ότι η ειρήνη μπορεί να γεννηθεί μόνον όταν ο εχθρός έχει εξολοθρευθεί», πρόσθεσε, σε δήλωσή του την Τετάρτη, ο καρδινάλιος Παρολίν.

Μιλώντας στο Vatican News, ο καρδινάλος ανέφερε πως «οι λαοί της Μέσης Ανατολής – συμπεριλαμβανομένων των ήδη ευάλωτων χριστιανικών κοινοτήτων – βυθίστηκαν για άλλη μια φορά στον τρόμο του πολέμου, ο οποίος καταστρέφει βάναυσα ανθρώπινες ζωές, φέρνει καταστροφή και παρασύρει ολόκληρα έθνη σε σπειροειδείς βιαιότητες με αβέβαιο αποτέλεσμα».

«Την Κυριακή, κατά την προσευχή του Angelus, ο Πάπας μίλησε για μια ‘τραγωδία τεράστιων διαστάσεων’ και τον κίνδυνο μιας ‘ανεπανόρθωτης καταστροφής’», υπενθύμισε, επισημαίνοντας πως «αυτές οι λέξεις περιγράφουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο τη στιγμή που διανύουμε».

«Ειρήνη και ασφάλεια μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει η διπλωματία»

Το Βατικανό, υπογράμμισε, πιστεύει ότι «η ειρήνη και η ασφάλεια πρέπει να καλλιεργούνται και να επιδιώκονται μέσω των δυνατοτήτων που προσφέρει η διπλωματία, ιδίως η διπλωματία που ασκείται στο πλαίσιο πολυμερών οργάνων, όπου τα κράτη έχουν τη δυνατότητα να επιλύουν τις συγκρούσεις με τρόπο αμαχητί και πιο δίκαιο».

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως είπε, «ο οποίος προκάλεσε περίπου 60 εκατομμύρια θανάτους, οι ιδρυτές των Ηνωμένων Εθνών ήθελαν να γλιτώσουν τα παιδιά τους από τους τρόμους που οι ίδιοι είχαν βιώσει. Για το λόγο αυτό, στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών προσπάθησαν να παρέχουν σαφείς οδηγίες για τη διαχείριση των συγκρούσεων».

«Σήμερα, αυτές οι προσπάθειες φαίνεται να έχουν ακυρωθεί. Όχι μόνον αυτό, αλλά όπως υπενθύμισε ο Πάπας στο Διπλωματικό Σώμα στην αρχή του έτους, ‘η διπλωματία που προάγει τον διάλογο και επιδιώκει τη συναίνεση μεταξύ όλων αντικαθίσταται από μια διπλωματία της δύναμης, των ατόμων ή των ομάδων συμμάχων’, και οι άνθρωποι πιστεύουν πως η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί ‘με τα όπλα», τόνισε ο πρωθυπουργός του Βατικανού.