Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ – Μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο
Κόσμος 04 Μαρτίου 2026, 20:20

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ – Μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο

«Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ προτρέπονται εντόνως να φύγουν μόλις μπορέσουν να το πράξουν με ασφάλεια και, εν αναμονή, να προφυλάσσονται», αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ

Σύνταξη
A
A
Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να φύγουν από το Ιράκ το συντομότερο δυνατόν, με μια ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

«Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ προτρέπονται εντόνως να φύγουν μόλις μπορέσουν να το πράξουν με ασφάλεια και, εν αναμονή, να προφυλάσσονται. Εάν μπορούν να εγκαταλείψουν το έδαφος (του Ιράκ) με ασφαλή τρόπο, πρέπει να το κάνουν τώρα», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράκ ανέφεραν νωρίτερα ότι αναχαιτίστηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του αεροδρομίου της Βαγδάτης.

Επιπλέον, ο υπουργός Ηλεκτρισμού της χώρας έκανε λόγο για «πλήρες μπλακάουτ» στο ηλεκτρικό δίκτυο σε όλες τις επαρχίες. Τα αίτια ερευνώνται.

Το πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ

Να σημειωθεί ότι, την Κυριακή, στρατιωτικές βάσεις στο Ιράκ και στην Ιορδανία, όπου σταθμεύουν γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, έγιναν στόχος ιρανικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), όπως μετέδωσε το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel.

Όλες οι επιθέσεις εξουδετερώθηκαν από την αντιαεροπορική άμυνα, ενώ ένας Αμερικανός στρατιώτης τραυματίστηκε από θραύσματα. Κανένας Γερμανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με το περιοδικό, επρόκειτο για την πολυεθνική βάση κοντά στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ στο βόρειο Ιράκ και τη γερμανική στρατιωτική βάση στο αλ-Αζράκ στην ανατολική Ιορδανία.

Τις επιθέσεις εξαπέλυσε η φιλοϊρανική ιρακινή οργάνωση «Saraya Awliya al-Dam», η οποία μάλιστα ανέλαβε την ευθύνη με ανακοίνωσή της, κάνοντας λόγο για «αντίποινα στη δολοφονία» του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

World
Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κόσμος
Οι IDF χτύπησαν μεγάλο στρατιωτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη

Οι IDF χτύπησαν μεγάλο στρατιωτικό συγκρότημα στην Τεχεράνη

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Ελλάδα 04.03.26

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Τη στάση εργασίας κήρυξε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύνταξη
