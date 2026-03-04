«Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία
Ο Βασίλης Δανιήλ έφυγε από την ζωή σε ηλικία 88 ετών ωστόσο μία ατάκα του έχει μείνει γραμμένη στην ιστορία μετά από μια βαριά ήττα του Παναθυναϊκού από τον ΟΦΗ στα τέλη του 1987…
Βαρύ πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 88 ετών, ο Βασίλης Δανιήλ, προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ομάδας. Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα στις 4 στον ναό των Αγίων Θεοδώρων στην Καβάλα.
Ο Δανιήλ υπηρέτησε τον ρόλο του προπονητή για περίπου 40 χρόνια, με πιο σπουδαία παραδείγματα τα περάσματα που έκανε από τους πάγκους του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδας.
Ο εκλιπόντας τεχνικός είχε πει και μία φράση η οποία έμεινε στην ιστορία και ήταν μία από αυτές που τον συνόδευε σε ολόκληρη την ζωή του.
Το χρονικό της ατάκας του Δανιήλ
Ο Βασίλης Δανιήλ είχε πει: «είμαι 100 χρόνια μπροστά». Στις 20 Δεκεμβρίου του 1987 ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον ΟΦΗ, σε ένα παιχνίδι που έμελλε να εξελιχθεί σε εφιάλτη για το «τριφύλλι», καθώς ηττήθηκε με 5-2.
Μετά το φινάλε του αγώνα και πριν αρχίσει η συνέντευξη Τύπου, ο θρύλος λέει ότι απευθύνθηκε στους δημοσιογράφους λέγοντας την περίφημη ατάκα, εννοώντας ότι καταλαβαίνει πότε οι παίκτες του δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι εκείνη η βαριά ήττα από τον ΟΦΗ είχε έρθει λίγες μέρες μετά η ανατροπή επί της Χόνβεντ.
Ο Παναθηναϊκός, ενώ είχε χάσει με 5-2 στην Ουγγαρία, κέρδισε με 5-1 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τότε Κυπέλλου UEFA.
- «Είμαι 100 χρόνια μπροστά…» – Η ατάκα του Δανιήλ που έμεινε στην ιστορία
- Ο Elite Σάντσεθ Μαρτίνεθ ορίστηκε στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
- Τέλος στην περιπέτεια του Γιασικεβίτσιους – Έφυγε από το Ντουμπάι
- Το «τρομακτικό» πρόγραμμα της Νιούκαστλ: Δίνει 6 σπουδαία ματς σε 19 μέρες (pic)
- Οι φοβεροί και τρομεροί Σπερς σάρωσαν τα βραβεία του μήνα στο ΝΒΑ (pic, vid)
- Το ιδιαίτερο μήνυμα του Νεϊμάρ σε Ροντρίγκο: «Διάδοχέ μου σου ζητώ μόνο ένα πράγμα…»
- Ο Τζον Πουλακίδας και το ντεμπούτο στο ΝΒΑ με τους Μάβερικς – Τα πρώτα λεπτά και η στατιστική του
- Δεν πάει Ντουμπάι ο Ομπστ – Ανανεώνει το συμβόλαιο του με την Μπάγερν!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις