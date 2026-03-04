Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Δανιήλ

Βαρύ πένθος για το ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 88 ετών, ο Βασίλης Δανιήλ.

Η κηδεία του, σύμφωνα με το Kavalanews.gr, θα γίνει σήμερα στις 4 στο ναό των Αγίων Θεοδώρων στην Καβάλα.

Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής ομάδας υπήρξε μια εμβληματική μορφή του αθλήματος, με πολυετή και ουσιαστική προσφορά στην ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου λίγο πριν το ποδοσφαιρικό θαύμα του 2004.

Ποιος ήταν ο Βασίλης Δανιήλ

Ο Βασίλης Δανιήλ γεννήθηκε στην Καβάλα στις 3 Αυγούστου 1938. Ήταν Έλληνας παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια προπονητής, γνωστός κυρίως από τις θητείες του ως προπονητής του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος. Υπήρξε από τους αγαπημένους προπονητές του Γιώργου Βαρδινογιάννη, καθώς και στενός φίλος του προέδρου της ΕΠΟ Σωτήρη Αλημίση. Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τον Ηρακλή Καβάλας και αγωνίστηκε μέχρι το 1964, όταν ένας σοβαρός τραυματισμός τον ανάγκασε να αποσυρθεί πρόωρα από την ενεργό δράση ως ποδοσφαιριστής. Με τη φανέλα του Ηρακλή Καβάλας αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα της Ε.Π.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και ακολούθως στο νεοσύστατο πρωτάθλημα της Β΄ Εθνικής κατηγορίας τη σεζόν 1962-63 μέχρι και πριν την απόσυρσή του.

Ο Βασίλης Δανιήλ ξεκίνησε την προπονητική του διαδρομή σε ηλικία 34 ετών, αναλαμβάνοντας τη Νίκη Βόλου. Στη συνέχεια ταξίδεψε στη Γερμανία για να διδαχθεί την τέχνη της προπονητικής και αποφοίτησε με επιτυχία από την σχολή προπονητών της Κολωνίας, όντας ο πρώτος Έλληνας που έλαβε το σχετικό δίπλωμα και με τον καθηγητή του Χένες Βαϊσβάιλερ να πιστεύει πολύ στις δυνατότητες του, ενώ από εκεί αποφοίτησε και ο Ότο Ρεχάγκελ έναν χρόνο μετά.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Α.Ο. Πάτραι, του Α.Ο. Ξάνθη, της Δήμητρας Τρικάλων και του Πτολεμαίου Πτολεμαΐδας. Το καλοκαίρι του 1979 και ενόψει της έναρξης του πρώτου επαγγελματικού πρωταθλήματος επέστρεψε στη γενέτειρα πόλη του, αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία του Α.Ο. Καβάλα, στην οποία παρέμεινε μέχρι το 1982. Κατόπιν εργάστηκε στην Καστοριά (1982-1983) και στον Απόλλωνα Καλαμαριάς (1984-1986 και 1992).

Το φθινόπωρο του 1986 έκανε το μεγάλο άλμα στην καριέρα του αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Τη δεύτερη χρονιά του στον αθηναϊκό σύλλογο κατάφερε να φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του κυπέλλου ΟΥΕΦΑ 1987-88 αποκλείοντας, μεταξύ άλλων, τη μεγάλη Γιουβέντους.

Στον Παναθηναϊκό κατέχει το ρεκόρ των περισσότερων νικών προπονητή με 106 νίκες σε 161 αγώνες, οι οποίες σημειώθηκαν σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους (1986-1988, 1990-1992 και 1997-1999). Με τους «πράσινους» κατέκτησε το πρωτάθλημα την περίοδο 1990-91, αλλά και το κύπελλο της ίδιας περιόδου, πραγματοποιώντας το «νταμπλ».

Άξιο αναφοράς είναι και το πέρασμά του από τον πάγκο της Ξάνθης, σε τρεις διαφορετικές περιόδους (1992-1993, 1995 και 2012), όπου έχει απολογισμό 17 νίκες, 18 ισοπαλίες και 22 ήττες. Σε επίπεδο Α΄ Εθνικής έχει εργαστεί επίσης στον Ολυμπιακό Βόλου (1988-1990), τη Λάρισα (1994-1995) και τον Πανηλειακό (1996-1997).

Το 2010 επέστρεψε στην Ξάνθη σε διοικητικό πόστο και συνέχισε ως τεχνικός διευθυντής των τμημάτων υποδομής του συλλόγου. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2012 και μετά από 11 χρόνια αποχής από την ενεργό προπονητική, ανέλαβε προσωρινά υπηρεσιακός προπονητής της ομάδας αντικαθιστώντας τον Μαρίνο Ουζουνίδη.