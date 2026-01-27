Λουτσέσκου: «Τεράστια η θλίψη, ο ΠΑΟΚ υποφέρει»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία που συγκλόνισε την οικογένεια του ΠΑΟΚ, μετά το σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή Τιμισοάρα της Ρουμανίας, στο οποίο ενεπλάκησαν φίλαθλοι της ομάδας.

Όσα είπε ο Λουτσέσκου στον ρουμανικό Τύπο και στο gsp.ro:

«Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη οικογένεια που αυτή τη στιγμή υποφέρει.

Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Ενδεχομένως στη Ρουμανία να μην γίνεται αντιληπτή με την ίδια ένταση μια τέτοια κατάσταση όπως εδώ. Ο ΠΑΟΚ, ωστόσο, αποτελεί κάτι ξεχωριστό. Όσοι τον υποστηρίζουν νιώθουν ότι ανήκουν σε μια μεγάλη οικογένεια.

Σε τέτοιες περιπτώσεις, το συναισθηματικό βάρος είναι τεράστιο. Η θλίψη είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με λόγια, ιδίως αν σκεφτεί κανείς και τις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών.

Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά τους. Μιλάμε για νέους ανθρώπους και είναι πραγματικά κρίμα για όσα συνέβησαν. Τραγωδίες συμβαίνουν συνεχώς σε όλο τον κόσμο, όμως όλοι οφείλουμε να δείξουμε δύναμη και αλληλεγγύη, ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να συνεχίσουν», δήλωσε ο Λουτσέσκου.