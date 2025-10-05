Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο: «Έφυγε» ο πατέρας του Γιάννη Καλιτζάκη, Ιωσήφ
Ο Ιωσήφ Καλιτζάκης, πατέρας του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Γιάννη, πέθανε σε ηλικία 95 χρονών.
Σε ηλικία 95 ετών έφυγε από τη ζωή ο Ιωσήφ Καλιτζάκης, πατέρας του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Γιάννη, με τον ίδιο να κάνει γνωστή την είδηση με μία ανάρτηση στα social media.
«Πέταξες για τελευταία φορά! Καλό ταξίδι πατέρα…», ανέφερε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του ο παλαίμαχος των Πράσινων.
Ο Πανελευσινιακός Α.Ο. με ανακοίνωσή του αποχαιρέτησε με σεβασμό τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ Α.Ο. εκφράζει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήριά του προς την οικογένεια και τους οικείους του Ιωσήφ Καλιτζάκη που έφυγε σήμερα από τη ζωή.
Ο Ιωσήφ Καλιτζάκης υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς και αγαπητούς τερματοφύλακες του ΠΑΝΕΛΕΥΣΙΝΙΑΚΟΥ.
Σήμερα η οικογένεια του συλλόγου γίνεται φτωχότερη και αποχαιρετά τον τελευταίο ποδοσφαιριστή της ιστορικής ομάδας μας από τη δεκαετία του ’60.
Καλό ταξίδι αγαπητέ μας κ. Ιωσήφ».
