Voucher 750 ευρώ: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα το πάρετε

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για το νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ, μετά τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Το πρόγραμμα αφορά χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα και συνδυάζει δωρεάν εξ αποστάσεως κατάρτιση με εκπαιδευτικό επίδομα που φτάνει τα 750 ευρώ.

Η δράση εντάσσεται στον δεύτερο κύκλο αναβάθμισης δεξιοτήτων και έχει συνολικό προϋπολογισμό 174 εκατ. ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται το voucher 750 ευρώ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

Να είναι εργαζόμενοι μισθωτοί, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στον Ιδιωτικό Τομέα, οι οποίοι δεν

ασκούν ελεύθερο επάγγελμα

ασκούν ελεύθερο επάγγελμα Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών

Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική νομοθεσία

(ν. 4871/2021 και λαμβάνοντας υπόψιν το π.δ. 739/1980)

(ν. 4871/2021 και λαμβάνοντας υπόψιν το π.δ. 739/1980) Να μην παρακολουθούν ή να μην έχουν παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται

στο πλαίσιο της ίδιας δράσης (Δράση 16913)

Πώς θα πάρετε τα 750 ευρώ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Κατάρτιση 150 ωρών

Πλήρως εξ αποστάσεως (τηλεκατάρτιση)

Παρακολούθηση εκτός ωραρίου εργασίας

Υποχρεωτική συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης

Το εκπαιδευτικό επίδομα αντιστοιχεί σε 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, δηλαδή έως 750 ευρώ συνολικά.

Η πληρωμή γίνεται μετά:

Την ολοκλήρωση του προγράμματος

Τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Μετά τη δημοσίευση του ΦΕΚ, η πλατφόρμα αναμένεται να ενεργοποιηθεί άμεσα μέσω του voucher.gov.gr.

Οι αιτήσεις θα γίνονται με κωδικούς Taxisnet και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να προετοιμαστούν εγκαίρως, καθώς στους προηγούμενους κύκλους οι θέσεις καλύφθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σε ποιους τομείς αφορά η κατάρτιση

Το πρόγραμμα εστιάζει σε σύγχρονους τομείς υψηλής ζήτησης:

Ψηφιακές δεξιότητες

Πράσινη οικονομία

Οικονομικός εγγραμματισμός

Μετά την ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες αποκτούν αναγνωρισμένη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων.

Συχνές ερωτήσεις

Ποιοι μπορούν να πάρουν το voucher 750 ευρώ;

Όλοι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα άνω των 18 ετών που πληρούν τα εκπαιδευτικά κριτήρια.

Πότε πληρώνονται τα 750 ευρώ;

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης και τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση;