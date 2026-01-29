Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζόμενους ανακοινώθηκε, προσφέροντας επίδομα 750 ευρώ απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται πλήρως εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία, και περιλαμβάνει 150 ώρες online κατάρτισης με αναγνωρισμένη πιστοποίηση διεθνούς ισχύος, καθώς και γραπτές εξετάσεις.

Οι τομείς κατάρτισης περιλαμβάνουν οικονομικό εγγραμματισμό, ψηφιακές δεξιότητες και πράσινες δεξιότητες, ενώ μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι που δεν έχουν ήδη συμμετάσχει σε αντίστοιχη δράση του Ταμείου Ανάκαμψης.

Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας voucher.gov με είσοδο μέσω κωδικών Taxisnet.

Η προεγγραφή είναι σημαντική, καθώς οι θέσεις συμπληρώνονται γρήγορα.

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα κάνουν την αίτηση, πρέπει να είναι ηλικίας άνω των 18 ετών, να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και να μην έχουν λάβει μέρος σε ανάλογο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ (άνεργοι ή εργαζόμενοι) από το 2022 και μετά.