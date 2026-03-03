DO’S: Άλλαξε γραμμή, γιατί η ρουτίνα και η καθημερινότητα έχουν αρχίσει να κουράζουν. Άλλωστε είναι κάτι που σου έχει μπει σα μικρόβιο εδώ και καιρό και με την Έκλειψη απλά έφτασες στα όριά σου. Κάνε και τις αλλαγές που θέλεις. Αν δεν ψήνεσαι για κάτι το τόσο bold, τότε μπορείς απλά να προσαρμόσεις κάποια πράγματα στα μέτρα σου.

DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικά έντονος λόγω του ότι και οι δουλειές σου είναι πολλές και τρέχουν από πάνω, αλλά και εσύ νιώθεις να είσαι αρκετά κουρασμένος. Μη διστάσεις να οργανώσεις λίγο διαφορετικά τα όσα έχεις να κάνεις, έτσι ώστε να σου βγουν όλα in time. Ωστόσο δεν πρέπει και να λες «όχι» στη βοήθεια που σου προφέρεται, έτσι; Έλεος!