Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 03.03.2026]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Άλλαξε γραμμή, γιατί η ρουτίνα και η καθημερινότητα έχουν αρχίσει να κουράζουν. Άλλωστε είναι κάτι που σου έχει μπει σα μικρόβιο εδώ και καιρό και με την Έκλειψη απλά έφτασες στα όριά σου. Κάνε και τις αλλαγές που θέλεις. Αν δεν ψήνεσαι για κάτι το τόσο bold, τότε μπορείς απλά να προσαρμόσεις κάποια πράγματα στα μέτρα σου.
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικά έντονος λόγω του ότι και οι δουλειές σου είναι πολλές και τρέχουν από πάνω, αλλά και εσύ νιώθεις να είσαι αρκετά κουρασμένος. Μη διστάσεις να οργανώσεις λίγο διαφορετικά τα όσα έχεις να κάνεις, έτσι ώστε να σου βγουν όλα in time. Ωστόσο δεν πρέπει και να λες «όχι» στη βοήθεια που σου προφέρεται, έτσι; Έλεος!
Ταύρος
DO’S: Η Έκλειψη λέει πως καλό είναι να ασχοληθείς με όσα σε ξεκουράσουν και σου αρέσουν. Εσύ λοιπόν δεν έχεις παρά να την ακούσεις! Εξέτασε καλύτερα όσα σε χαλαρώνουν και δες γιατί τα έχεις παραμελήσει. Σημαντικό! Ίσως μέσω αυτών μπορέσεις να εκφραστείς ευκολότερα. Ψάξε να βρεις γιατί έχει αλλάξει το κλίμα μέσα στην παρέα.
DON’TS: Μην παρασυρθείς από τις μπόλικες γνωριμίες που γίνονται σήμερα. Ωστόσο μην τις αγνοήσεις και εντελώς, γιατί μια γνωριμία του προηγούμενου διαστήματος μπορεί τώρα να «δώσει», που λέμε. Παράλληλα, μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο κοινωνικός, καθώς το έχεις ανάγκη και είναι και κάτι που μπορεί να σε αναζωογονήσει αρκετά, σωστά;
Δίδυμοι
DO’S: Με Έκλειψη σήμερα δεν αποκλείεται να βρεις μπροστά σου θέματα σχετικά με το σπίτι ή τη δουλειά. Ωστόσο επειδή η διάθεσή σου είναι ιδιαίτερα περίεργη, σου κουνάω σημαιάκι και σου λέω πως πρέπει να κινηθείς με προσοχή, ναι; Μπορείς να υπερασπιστείς τις απόψεις σου, μπορείς να απαντήσεις και στα σχόλια που ακούς, αλλά με μέτρο.
DON’TS: Αν νιώθεις ότι η δουλειά σου δεν σε καλύπτει, μη διστάσεις να ψαχτείς για να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο. Μην το κάνεις τώρα, βέβαια, το βήμα αυτό, καθώς ξέρεις…ανάδρομος is still on. Μη φοβάσαι να ξεκόψεις από οτιδήποτε έχει κάνει τον κύκλο του. Μην αγνοείς τα νέα στα οικονομικά, γιατί μάλλον είναι υπέρ σου. Άντε μπας και νιώσεις safe!
Καρκίνος
DO’S: Η Έκλειψη κουβαλάει μπόλικες αλλαγές για σένα. Θες στις επικοινωνίες και στις μετακινήσεις; Θες στη νοοτροπία και στις σκέψεις σου; Πάντως όλο αυτό γίνεται με έναν απώτερο σκοπό. Να μπορέσεις να μιλήσεις ανοιχτά και να εκφράσεις τα όσα σε προβληματίζουν. Κοινώς σταμάτα να κάνεις νάζια και να κρατάς μούτρα, γιατί αυτά δεν περνάνε.
DON’TS: Μη διστάσεις να προσεγγίσεις με διαφορετικό τρόπο κάποια θέματα. Μάλιστα αυτό γίνεται πιο έντονο σαν ανάγκη, γιατί γίνονται και τα συναισθήματά σου πιο έντονα. Μην κολλάς σε λεπτομέρειες. Μην χάνεις την αισιοδοξία σου. Μην αρνείσαι να ασχοληθείς με νέα ενδιαφέροντα. Μπορείς να ξεκινήσεις κάτι σχετικό με τη μετεκπαίδευσή σου!
Λέων
DO’S: Η Έκλειψη λέει πως καλό είναι να ασχοληθείς με τα οικονομικά και κατ’ επέκταση με τα θέματα ασφαλείας σου. Άλλωστε το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο, σωστά; Ίσως γίνουν αποκαλύψεις σχετικά με τα χρήματα και να καταλάβεις τι έχει συμβεί στο παρελθόν ή γιατί χάνεις χρήματα (ίσως δε λαμβάνεις όσα πρέπει). Όμως απόφυγε περιττά έξοδα.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος σχετικά με τις υποχρεώσεις που τρέχουν αυτή την στιγμή. Μην αφήνεις το άγχος και την πίεση να επικρατούν, γιατί μπορεί να εκτεθείς εξαιτίας τους, χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος για κάτι τέτοιο. Μη διστάσεις να κάνεις κινήσεις σχετικά με τα ερωτικά, για να ξέρεις κι εσύ τι σου γίνεται. Πρέπει να πας παρακάτω!
Παρθένος
DO’S: Η Έκλειψη σου λέει πως κάποια πράγματα μέσα στις διαπροσωπικές σου σχέσεις έχουν φτάσει στα όριά τους και πως πρέπει κάτι να κάνεις. Μπορείς, ας πούμε, να τις βελτιώσεις ή αν δε γίνεται αυτό, να τις ολοκληρώσεις- διακόψεις. Ανάλογα τα κέφια! Ωστόσο πρέπει να βρεις τη δική σου θέση μέσα σε αυτές. Κατανόησε τα συναισθήματά σου.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες μέσω φίλων. Γενικώς μη διστάσεις να διευρύνεις τον κύκλο σου, καθώς όλο και κάπου θα ωφεληθείς. Μην αγνοείς τις συνεργασίες σου, καθώς πρέπει να τις φέρεις στο προσκήνιο της προσοχής σου. Εσύ ξέρεις πώς θα τις προχωρήσεις, άρα μην ακούς κανέναν. Αυτό, βέβαια, ισχύει και για τα ερωτικά.
Ζυγός
DO’S: Με την Έκλειψη που σου λέει πως καλό είναι να γίνεις πιο εσωστρεφής, μπορείς να κάνεις κι αλλιώς; Πάρε λοιπόν τις αποστάσεις σου, για να μπορέσεις να παρατηρήσεις καλύτερα τις διάφορες εξελίξεις. Έπειτα βρες τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δράσεις εσύ. Βλέποντας και κάνοντας η φάση λοιπόν! Ξεκουράσου. Φτιάξε την ψυχολογία σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, όσο κουράστηκες, κουράστηκες. Αρκετά! Μην συνεχίζεις να σε φτάνεις στα άκρα. Αν ηρεμήσεις, θα μπορέσεις να αξιολογήσεις κάποιες επαγγελματικές προτάσεις που σου έχουν γίνει. Αλλιώς πάλι βλακείες προβλέπεται να κάνεις! Μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις την σαβούρα που έχει μαζευτεί (από πράγματα έως άτομα).
Σκορπιός
DO’S: Με την Έκλειψη πιάνεις τον εαυτό σου να εστιάζει σε θέματα επαγγελματικού ή ερωτικού ενδιαφέροντας. Στην καλύτερη των περιπτώσεων ίσως ασχοληθείς και με τους στόχους σου. Χαριστικά, που λέμε! Εγώ ένα θα σου πω. Φλέρταρε! Τώρα αν νιώθεις ότι το κλίμα είναι περίεργο ή κάτι δεν σου κάνει, ξεκουνήσου. Δεν είσαι δέντρο! Κάνε αλλαγές.
DON’TS: Μη διστάσεις να προσαρμόσεις τις κινήσεις σου. Πρέπει απλά να το κάνεις βάσει των συναισθημάτων σου. Μην χάνεις την αισιοδοξία σου για να μπορέσεις να δεις τις εναλλακτικές που σου προσφέρονται. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Ειδικά όχι απέναντι στα άτομα από το παρελθόν που επανέρχονται. Μην τους δεχτείς, λέω εγώ καλύτερα!
Τοξότης
DO’S: Ίσως στα επαγγελματικά νιώσεις να βγαίνουν κάποια συναισθήματα που κρατάς μέσα σου καιρό. Ένταση είναι, να δεις! Άρα μήπως πρέπει τώρα να τα εκφράσεις; Έστω μόνο εκεί που θες εσύ. Η Έκλειψη πάντως σου λέει πως καλό είναι να μάθεις να κλείνεις τους κύκλους που έχουν τελειώσει ή που δεν σου κάνουν για τους δικούς σου λόγους.
DON’TS: Μην χάσεις τις ισορροπίες σου ανάμεσα στο σπίτι και στη δουλειά, όσο απαιτητικό κι αν αποδειχθεί αυτό. Μη διστάσεις να το πεις όμως σε οποιονδήποτε σε βλέπει έξαλλο και επιχειρεί να σου την πει. Δεν ήξερες να τους πάρεις και την άδεια για το πότε θα κουραστείς, έτσι; Μην κωλώσεις να κάνεις κάποιο ξεκαθάρισμα στην οικογένεια.
Αιγόκερως
DO’S: Η Έκλειψη λέει πως πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα. Εγώ θα πω πως πρέπει να αλλάξεις και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς ή που εκφράζεις τα όσα σε έχουν ενοχλήσει. Αν γίνεις λίγο πιο παρατηρητικός, θα καταφέρεις να βρεις τον σωστό τρόπο να το κάνεις, ώστε να εισακουστείς. Ανάλογα τα κέφια δηλαδή!
DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις τις προτεραιότητες σου, καθώς μάλλον έχουν αλλάξει και τα γούστα σου. Στα επαγγελματικά, μην είσαι αρνητικός στις συζητήσεις γύρω από προτάσεις που είχαν ξανά γίνει στο παρελθόν. Απλά μην αποφασίσεις τώρα. Μην είσαι αρνητικός ούτε στο να δεις ξανά φίλους με τους οποίους έχετε απομακρυνθεί χωρίς λόγο.
Υδροχόος
DO’S: Η Έκλειψη σου πετάει στα μούτρα θέματα σχετικά με την τσέπη σου ή με υποχρεώσεις που τρέχουν τώρα. Ίσως σου χτυπήσουν την πόρτα και κάποια συναισθήματα που κράταγες καιρό μέσα σου κρυμμένα. Για ποιο λόγο; Μήπως λοιπόν να τα εκφράσεις τώρα, αλλά με τρόπο; Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα πω εγώ! Δάμασε τις ανασφάλειές σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς λίγο με τα θέματα ασφαλείας σου, για να στανιάρεις στον τομέα αυτόν. Μην κλείσεις την πόρτα σε αυτούς που θέλουν να σου συζητήσουν για οικονομικές συμφωνίες. Απλά μην τους απαντήσεις τώρα. Μην αφήνεις τις δουλειές σου χωρίς να τις τακτοποιήσεις, γιατί θα σε κυνηγάνε! Μη μιλάς, αν δεν έχεις σκεφτεί!
Ιχθύες
DO’S: Τι κι αν υπάρχει Έκλειψη; Τι κι αν υπάρχει ανάδρομος; Εσύ εκεί θες να εφαρμόσεις κάποιες σημαντικές αποφάσεις που έχεις πάρει. Μήπως να κάνεις κάποιες υποχωρήσεις ή να βρεις τη θέση σου ανάμεσα στους ανθρώπους που σε πλαισιώνουν; Επιπλέον σταμάτα να μεταφράζεις τις διάφορες συμπεριφορές ανάλογα με τα κέφια σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν ξαφνικά κάποιοι σταματήσουν να σε στηρίζουν ψυχολογικά. Μην συνεχίσεις ούτε εσύ να είσαι εκεί για αυτούς. Κάντο για την αξιοπρέπειά σου κι όχι από πείσμα! Ή απλά κάνε κάνα ξεκαθάρισμα. Λες και είσαι μωρό κάνεις! Μη διστάσεις να κάνεις κάποια νέα αρχή στα επαγγελματικά ή- γιατί όχι;- και στα ερωτικά, έτσι;
