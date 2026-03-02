Ρώμη, το νέο «μήλο της έριδος» του αμερικανικού μπάσκετ

Η Ρώμη βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο του διεθνούς μπασκετικού ενδιαφέροντος, αυτή τη φορά ως πιθανός κόμβος της νέας εποχής που ετοιμάζει το NBA στην Ευρώπη. Η ανακοίνωση του πρότζεκτ NBA Europe, με ορίζοντα εκκίνησης το 2027 και υπό την καθοδήγηση του κομισάριου του NBA, Adam Silver, άνοιξε την όρεξη σε αμερικανικά επενδυτικά σχήματα που βλέπουν στην ιταλική πρωτεύουσα μια αγορά με τεράστιες προοπτικές και ανεκμετάλλευτη δυναμική. Δύο διαφορετικά σχέδια, με κοινό στόχο την άμεση επαναφορά της πόλης στη Serie A1 και τη μελλοντική ένταξή της στην ευρωπαϊκή ελίτ, βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο διερεύνησης.

Από τη μία πλευρά κινείται η επενδυτική ομάδα με επικεφαλής τον Donnie Nelson, πρώην general manager των Dallas Mavericks και βαθύ γνώστη των διεθνών αγορών. Το πρότζεκτ του στηρίζεται σε ένα δίκτυο υψηλού προφίλ, στο οποίο φέρεται να συγκαταλέγονται ο σταρ των Los Angeles Lakers Luka Dončić, καθώς και ο πρώην άσος του ιταλικού πρωταθλήματος Rimantas Kaukenas. Η ομάδα του Νέλσον εξετάζει την απόκτηση του αγωνιστικού τίτλου της Vanoli Cremona, με σκοπό τη μεταφορά του στη Ρώμη και τη δημιουργία μιας νέας μπασκετικής ταυτότητας ήδη από την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Η αντιπρόταση έρχεται από τον Paul Matiasic, πρόεδρο της Pallacanestro Trieste, επιχειρηματία με αμερικανικές ρίζες, ο οποίος φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο μεταφοράς της άδειας της ομάδας από την Τεργέστη στη Ρώμη. Σε αντίθεση με την πλευρά Νέλσον, ο Ματιάσιτς διαθέτει ήδη τον αγωνιστικό τίτλο και, θεωρητικά, μπορεί να τον μεταφέρει απευθείας στην πρωτεύουσα, αφήνοντας όμως την Τεργέστη χωρίς εκπροσώπηση στη μεγάλη κατηγορία. Το ενδεχόμενο αποεπένδυσης από την πόλη της Βαλμαούρα έχει τροφοδοτήσει έντονη φημολογία, ιδίως μετά τις συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο περιθώριο των Final Eight του Κυπέλλου Ιταλίας στο Τορίνο.

Καθοριστικό ρόλο στην τελική έκβαση θα διαδραματίσουν οι θεσμικές εγκρίσεις και, κυρίως, το ζήτημα των εγκαταστάσεων. Η αντιπροσωπεία του Νέλσον είχε επαφές στο Καμπιντόλιο με τον δήμαρχο της Ρώμης Roberto Gualtieri, παρουσιάζοντας αναλυτικά το επιχειρηματικό της σχέδιο. Στο πλαίσιο των διερευνητικών κινήσεων πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Palazzo dello Sport στην περιοχή EUR, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει προσωρινή έδρα, αν και δεν πληροί πλήρως τα πρότυπα που επιθυμεί η αμερικανική λίγκα για μια μόνιμη εγκατάσταση.

Το στρατηγικό βάρος, ωστόσο, πέφτει στο σχέδιο αναβάθμισης του Centrale del Foro Italico, που προορίζεται να μετατραπεί σε σύγχρονη μπασκετική αρένα διεθνών προδιαγραφών. Ήδη φέρεται να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας με τον κρατικό φορέα Sport e Salute για τη μελλοντική αξιοποίηση του χώρου. Από την άλλη, ο Ματιάσιτς έχει επιθεωρήσει το PalaTiziano, εγκατάσταση που θεωρείται άμεσα κατάλληλη για τη Serie A1, γεγονός που προσφέρει λειτουργικό πλεονέκτημα σε ένα σενάριο ταχείας υλοποίησης.

Στο παρασκήνιο παραμένει και η ιστορική Virtus Roma, σύμβολο της μπασκετικής παράδοσης της πόλης, η οποία θα μπορούσε να επανέλθει στο προσκήνιο μόνο μέσω αγωνιστικής ανόδου από την A2, αξιοποιώντας το ισχυρό brand name της.

Το οικονομικό σκέλος, πάντως, αποτελεί τον πραγματικό «κόφτη» της υπόθεσης. Η φημολογούμενη είσοδος στο NBA Europe συνοδεύεται από fee που αγγίζει τα 300 εκατομμύρια δολάρια σε βάθος δεκαετίας, ποσό που περιορίζει δραστικά τον αριθμό των επενδυτών με τη δυνατότητα να στηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα. Στο κάδρο των εξελίξεων παρακολουθεί στενά και ο Tilman J. Fertitta, ιδιοκτήτης των Houston Rockets και πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιταλία, γνώστης των ισορροπιών του NBA και των διεθνών επενδύσεων.

Η μάχη για την «αναγέννηση» του ρωμαϊκού μπάσκετ εξελίσσεται πλέον σε στρατηγική αναμέτρηση δύο αμερικανικών οραμάτων, με κοινό παρονομαστή τη φιλοδοξία να επιστρέψει η ιταλική πρωτεύουσα στον μπασκετικό χάρτη της Ευρώπης. Οι θεσμικές αποφάσεις, η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου και η ικανότητα εξασφάλισης των απαραίτητων κεφαλαίων θα καθορίσουν ποιο σχέδιο θα επικρατήσει. Σε κάθε περίπτωση, η Ρώμη μετατρέπεται ξανά σε πεδίο μεγάλων μπασκετικών φιλοδοξιών, σε μια συγκυρία που μπορεί να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της στον ευρωπαϊκό αθλητικό χάρτη.