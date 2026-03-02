Ο Στέντμον Λέμον του Πανιωνίου είναι αποκλεισμένος στο Ντουμπάι
Αναστάτωση στον Πανιώνιο, καθώς ο Στέντμον Λέμον αποκλείστηκε στο Ντουμπάι, όπου μετέβη για διακοπές.
Ανησυχία επικρατεί στον Πανιώνιο, αφού ο παίκτης των κυανέρυθρων, Στέντμον Λέμον αποκλείστηκε στο Ντουμπάι, ενώ βρισκόταν εκεί για διακοπές.
Ο Αμερικανός είχε μεταβεί στο Ντουμπάι, καθώς στους παίκτες είχε δοθεί ρεπό δύο ημερών και ο Λέμον άδραξε την ευκαιρία να ταξιδέψει.
Ο Πανιώνιος είναι σε διαρκείς επαφές με τον Λέμον στο Ντουμπάι
Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλευρά του Πανιωνίου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον παίκτη προκειμένου να διευθετηθεί άμεσα το θέμα της επιστροφής του και να διασφαλιστεί η ασφάλειά του.
Τη φετινή σεζόν ο Λέμον έχει παίξει σε 11 παιχνίδια με τον Πανιώνιο στη Stoiximan GBL,μετρώντας 7.8 πόντους ανά παιχνίδι.
