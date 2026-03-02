Ο Στέντμον Λέμον του Πανιωνίου είναι αποκλεισμένος στο Ντουμπάι

Ανησυχία επικρατεί στον Πανιώνιο, αφού ο παίκτης των κυανέρυθρων, Στέντμον Λέμον αποκλείστηκε στο Ντουμπάι, ενώ βρισκόταν εκεί για διακοπές.

Ο Αμερικανός είχε μεταβεί στο Ντουμπάι, καθώς στους παίκτες είχε δοθεί ρεπό δύο ημερών και ο Λέμον άδραξε την ευκαιρία να ταξιδέψει.

Ο Πανιώνιος είναι σε διαρκείς επαφές με τον Λέμον στο Ντουμπάι

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλευρά του Πανιωνίου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον παίκτη προκειμένου να διευθετηθεί άμεσα το θέμα της επιστροφής του και να διασφαλιστεί η ασφάλειά του.

Τη φετινή σεζόν ο Λέμον έχει παίξει σε 11 παιχνίδια με τον Πανιώνιο στη Stoiximan GBL,μετρώντας 7.8 πόντους ανά παιχνίδι.