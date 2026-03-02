ΜΕΓΑ: Ηγετική παρουσία με ελληνική υπογραφή

Η ΜΕΓΑ αποτελεί σημείο αναφοράς στον κλάδο της προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε, αναπτύχθηκε και καθιερώθηκε στη χώρα μας, συνδέοντας διαχρονικά την πορεία της με την εξέλιξη της ελληνικής βιομηχανίας και της καινοτομίας.

Με ένα αδιάλειπτο πλάνο επενδύσεων που υλοποιείται αποκλειστικά στη χώρα μας και ένα διευρυμένο χαρτοφυλάκιο αγαπημένων επώνυμων προϊόντων, όπως EveryDay, Babylino, Babycare, Sani, Pom Pon, Wet Hankies, Rispet, κ.ά. ανέπτυξε ισχυρή παραγωγική βάση, τεχνογνωσία και εξωστρεφή προσανατολισμό, κατακτώντας ηγετική θέση στον κλάδο της.

Η επιτυχία της δεν αποτυπώνεται μόνο στους θετικούς οικονομικούς της δείκτες. Η ΜΕΓΑ ξεχωρίζει για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί: με απαρέγκλιτη αρχή της την Άριστη Ποιότητα, τον Σεβασμό στους καταναλωτές, τους συνεργάτες και τους εργαζομένους της, με Υπευθυνότητα και με την περιβαλλοντική και κοινωνική Ευθύνη ενσωματωμένη στον πυρήνα κάθε της δραστηριότητας. Με σύγχρονες πρακτικές και σαφή προσανατολισμό στον άνθρωπο, παραμένει σταθερά παρούσα και ουσιαστική, αναβαθμίζοντας μέσα από τα προϊόντα της την ποιότητα ζωής και την καθημερινή φροντίδα της προσωπικής υγιεινής.

Ως ελληνική εταιρεία με παραγωγή κατά 100% στην Ελλάδα και εξαγωγική παρουσία σε πέντε ηπείρους, η ΜΕΓΑ συνεχίζει να διαμορφώνει πρότυπα. Το αποτύπωμά της χτίζεται καθημερινά: στον σχεδιασμό προϊόντων που εμπνέουν εμπιστοσύνη, σε μια 100% οργανική ανάπτυξη, που γεννιέται από την ελληνική καινοτομία και από προσεκτικές επενδύσεις και σε μια διεθνή πορεία, θεμελιωμένη στην αξιοπιστία.

Όταν η Ελληνική Καινοτομία γίνεται διεθνές σημείο αναφοράς

Η καινοτομία στη ΜΕΓΑ αποτελεί σταθερή στρατηγική επιλογή και θεμέλιο της ταυτότητάς της. Ξεκινά από τον άνθρωπο και διαμορφώνει κάθε στάδιο σχεδιασμού, παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου. Μια προσέγγιση που συνδέει την επιστημονική γνώση με την καθημερινή εμπειρία και μετατρέπει την προϊοντική ασφάλεια σε μετρήσιμη αξία.

Σε αυτό το πλαίσιο γεννήθηκε και εξελίχθηκε το «Sensitive Concept», μια ελληνική καινοτομία που καθόρισε νέα πρότυπα στην προσωπική υγιεινή σε διεθνές επίπεδο. Το 1997, η ΜΕΓΑ παρουσίασε την πρώτη παγκοσμίως «Sensitive» σερβιέτα με υφασμάτινο κάλυμμα, εισάγοντας μια νέα φιλοσοφία προϊόντος βασισμένη στη φιλικότητα της το δέρμα και την αποδεδειγμένη προϊοντική ασφάλεια.

Η προσέγγιση αυτή εξελίχθηκε και εφαρμόστηκε σε ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Από της σερβιέτες EveryDay και της βρεφικές πάνες Babylino, που ήταν τα πρώτα προϊόντα της κατηγορίες της, σε όλη την Ευρώπη, που αναμετρήθηκαν και κατέκτησαν επιτυχώς το εξαιρετικά αυστηρό OEKO-TEX® Standard 100 Certification, έως όλα τα υπόλοιπα προϊόντα Sensitive της εταιρείας (Pom Pon Sensitive, Babycare Sensitive, Sani Sensitive), που σχεδιάστηκαν με προσεκτική, ιδιαίτερα αυστηρή επιλογή υλικών που προσφέρουν τη μέγιστη δυνατή φιλικότητα της το δέρμα.

Επιπλέον του προϊοντικού σχεδιασμού, η ελληνική καινοτομία της ΜΕΓΑ θεμελιώνεται σε συστηματικές επενδύσεις σε Έρευνα & Ανάπτυξη, σε προηγμένο μηχανολογικό εξοπλισμό και σε αυστηρά συστήματα ποιοτικού ελέγχου. Η τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί εδώ και 45 και πλέον χρόνια επιτρέπει τον σχεδιασμό προϊόντων με υψηλή λειτουργικότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας, τα οποία αποτελούν σταθερό σημείο αναφοράς σε διεθνές επίπεδο.

Για τη ΜΕΓΑ, η καινοτομία μετριέται στο πώς λειτουργεί ένα προϊόν στην καθημερινότητα και στο πόσο ασφαλές και αξιόπιστο είναι για τον άνθρωπο που το χρησιμοποιεί. Ξεκινά από αξιόπιστες μελέτες το δέρμα και της πραγματικές ανάγκες του, από την ιεράρχηση αναγκών του καταναλωτή και, στη συνέχεια, αποτυπώνεται σε επιλογές σχεδιασμού, υλικών και τεχνολογιών που υπηρετούν την ποιότητα και τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με συνέπεια και διάρκεια.

Έτσι, το Sensitive Concept δεν αποτελεί απλώς μια επιτυχημένη σειρά προϊόντων. Αποτελεί ελληνικό benchmark διεθνών standards. Ένα παράδειγμα του πώς η ελληνική καινοτομία μπορεί να διαμορφώνει πρακτικές, να επηρεάζει αγορές και να θέτει τον πήχη ψηλότερα, εντός και εκτός συνόρων.

Ένα ελληνικό εργοστάσιο υψηλής τεχνολογίας στα κορυφαία της Ευρώπης

Από το 1980 μέχρι σήμερα, η ΜΕΓΑ έχει επιλέξει να επενδύει σταθερά στην Ελλάδα, αποτελώντας σήμερα ηγετική δύναμη στον κλάδο της προσωπικής υγιεινής. Μια πορεία που δεν καθορίστηκε από συγκυρίες, αλλά από συνειδητές αποφάσεις με διάρκεια και προοπτική.

Από την ίδρυσή της έως σήμερα, υλοποίησε ένα μακροπρόθεσμο επενδυτικό πλάνο, με πάνω από 270 εκατομμύρια ευρώ επενδεδυμένα εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα την περίοδο 2000–2025, μετατρέποντας τη ΜΕΓΑ σε σημείο αναφοράς για την τεχνολογική και βιομηχανική αριστεία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Οι επενδύσεις αυτές δεν περιορίστηκαν στην παραγωγή, αλλά αγκάλιασαν την τεχνολογία, την έρευνα, το ανθρώπινο δυναμικό, την κοινωνία και το περιβάλλον, διαμορφώνοντας την εταιρεία ως πρότυπο αριστείας.

Οι παραγωγικές της μονάδες σε Αχαρνές, Ασπρόπυργο και Σχηματάρι αποτελούν σήμερα σημείο αναφοράς στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για ελληνικά εργοστάσια, που της φέρουν μηχανολογικό εξοπλισμό εξαιρετικά υψηλής τεχνολογίας, σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται της αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής τεχνολογίας αιχμής, ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης και ρομποτικά μέσα επιτρέπουν ταχύτητα, ακρίβεια και επεξεργασία σε πραγματικό χρόνο, ενώ καινοτόμα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, με αυστηρούς μηχανισμούς και προηγμένα λογισμικά παρακολούθησης, διασφαλίζουν υψηλή παραγωγική ικανότητα και σταθερά πρότυπα ποιότητας.

Την ίδια στιγμή, νέες και σύγχρονες αποθήκες υποστηρίζουν με ακρίβεια και ταχύτητα τη συνολική εφοδιαστική αλυσίδα, ενισχύοντας τη δυναμική παραγωγή και την εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας. Κομβικό ρόλο σε αυτή την επενδυτική στρατηγική διαδραματίζει και η προηγμένη Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), μέσα από την οποία σχεδιάζονται καινοτόμα, δερματολογικά ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνα προϊόντα, που ανταποκρίνονται της σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας, ασφάλειας και βιωσιμότητας.

Η επένδυση στη χώρα της είναι, ταυτόχρονα, επένδυση της ανθρώπους της. Χιλιάδες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, εξειδίκευση, τεχνογνωσία και ένα παραγωγικό περιβάλλον που εξελίσσεται διαρκώς. Έτσι, κάθε ευρώ που επενδύεται εδώ παραμένει στην ελληνική οικονομία, επιστρέφοντας πολλαπλασιαστικά οφέλη στην κοινωνία.

Σήμερα, με παραγωγή 100% στην Ελλάδα και εξαγωγική παρουσία σε πέντε ηπείρους, η ΜΕΓΑ αποδεικνύει ότι η ελληνική ανάπτυξη μπορεί να είναι διεθνώς ανταγωνιστική. Ότι οι επενδύσεις με ρίζες στον τόπο δημιουργούν αξία με διάρκεια και ότι η επιλογή να επενδύεις εδώ είναι, τελικά, επιλογή ευθύνης και εμπιστοσύνης.

Διεθνής πορεία θεμελιωμένη στην αξιοπιστία

Η διεθνής πορεία της ΜΕΓΑ αποτελεί αποτέλεσμα μακροπρόθεσμης στρατηγικής, που ξεκινά από την ελληνική παραγωγή και φτάνει στις πιο απαιτητικές αγορές του κόσμου.

Σε έναν κλάδο όπου κυριαρχούν μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, η ελληνική ΜΕΓΑ έχει καταφέρει κάτι στρατηγικά απαιτητικό: να ανταγωνιστεί σε ποιότητα, ασφάλεια και τεχνογνωσία, διατηρώντας 100% ελληνική παραγωγική βάση και καινοτομία. Χωρίς μεταφορά δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Χωρίς εκπτώσεις στα πρότυπα.

Από το 1990, η ΜΕΓΑ επενδύει συστηματικά στην εξαγωγική της ανάπτυξη, αναπτύσσοντας υποδομές, συστήματα και διαδικασίες που πληρούν, και συχνά υπερβαίνουν, τα διεθνή πρότυπα των μεγαλύτερων παικτών του κλάδου. Σήμερα, τα προϊόντα της ταξιδεύουν σε πέντε ηπείρους, εξυπηρετώντας αγορές με διαφορετικές απαιτήσεις, κανονιστικά πλαίσια και καταναλωτικές συνήθειες, με κοινό παρονομαστή την απόλυτη αξιοπιστία.

Η εξαγωγική δυναμική της ΜΕΓΑ δεν βασίζεται στη μαζικότητα, αλλά στη βιομηχανική ακρίβεια και στη στρατηγική προσαρμογή. Κάθε αγορά αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό οικοσύστημα: από τον σχεδιασμό προϊόντων και συσκευασιών, έως το positioning, τις πιστοποιήσεις και το μείγμα marketing, πάντα με σεβασμό στον έντονο τοπικό χαρακτήρα. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει στη ΜΕΓΑ να λειτουργεί όχι μόνο ως εξαγωγέας επώνυμων προϊόντων, αλλά και ως στρατηγικός συνεργάτης διεθνών ομίλων, μέσα από συνεργασίες contract manufacturing υψηλών απαιτήσεων.

Τα αποτελέσματα είναι μετρήσιμα. Μόνο την τελευταία 15ετία, οι εξαγωγές της εταιρείας έχουν υπερ-δωδεκαπλασιαστεί, με τις διεθνείς πωλήσεις να αντιπροσωπεύουν πλέον πάνω από το 50% του συνολικού παραγόμενου όγκου προϊόντων. Προϊόντα ελληνικής παραγωγής, όπως τα Babylino Sensitive, συγκαταλέγονται σήμερα στα 48 πιο εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα, κατακτώντας ράφια τόσο σε ώριμες όσο και σε αναπτυσσόμενες αγορές.

Έτσι, η διεθνής παρουσία της ΜΕΓΑ μετατρέπει την ελληνική καινοτομία, την παραγωγή και την τεχνογνωσία σε παγκόσμιο πλεονέκτημα, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι όταν η ποιότητα είναι αδιαπραγμάτευτη, τα σύνορα παύουν να αποτελούν όριο.





Μια εταιρεία που φροντίζει για όλους

Η ηγετική παρουσία της ΜΕΓΑ δεν εξαντλείται στην παραγωγή, στην καινοτομία ή στη διεθνή της εμβέλεια. Εδράζεται και στον ρόλο που επιλέγει να υπηρετεί μέσα στην κοινωνία. Έναν ρόλο ουσιαστικό, με διάρκεια και σαφή προσανατολισμό στον άνθρωπο.

Η κοινωνική συνεισφορά αποτελεί δομικό μέρος της επιχειρηματικής της λειτουργίας. Με αφετηρία την Υγεία, το πιο θεμελιώδες ανθρώπινο αγαθό, η ΜΕΓΑ σχεδιάζει και υλοποιεί μακροχρόνια κοινωνικά προγράμματα με σαφή στόχευση, επιστημονική τεκμηρίωση και μετρήσιμο κοινωνικό αντίκτυπο.

Το κοινωνικό πρόγραμμα «Πράξεις Φροντίδας» λειτουργεί στρατηγικά και με συνέπεια στον χρόνο. Αναπτύσσεται σε συνεργασία με περισσότερους από 160 αξιόπιστους φορείς και ΜΚΟ και απαντά σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, καλύπτοντας κρίσιμα κενά σε ευάλωτες ομάδες: παιδιά, βρέφη, μητέρες, ηλικιωμένους και άτομα με χρόνιες παθήσεις.

Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Μέσα από τις πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, πάνω από 110.000 χιλιάδες παιδιά έχουν λάβει ιατρική φροντίδα μέσω προγραμμάτων εξοπλισμού Παιδιατρικών Κλινικών σε Δημόσια νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, το κόστος των οποίων καλύφθηκε από τη ΜΕΓΑ. Περισσότερα από 7.600 χιλιάδες βρέφη και 13.000 παιδιά έχουν λάβει δωρεάν υπηρεσίες παιδιατρικών εξετάσεων και εμβολιασμών, ενώ πάνω από 2.700 εγκυμονούσες και νέες μητέρες έχουν υποστηριχθεί με δωρεάν πρόσβαση σε προ-γεννητικούς ελέγχους και περαιτέρω ιατρικές υπηρεσίες. Παράλληλα, εκατοντάδες ηλικιωμένοι απέκτησαν πρόσβαση σε προληπτικούς ελέγχους μνήμης, ενώ οικογένειες σε έκτακτες συνθήκες ανάγκης υποστηρίχθηκαν άμεσα με προϊόντα υγιεινής, ιατρικό εξοπλισμό και βασικά είδη φροντίδας.

Ιδιαίτερα σε περιόδους κοινωνικών και φυσικών κρίσεων, η ΜΕΓΑ ανταποκρίνεται άμεσα, ενεργοποιώντας μηχανισμούς στήριξης με προϊόντα προσωπικής υγιεινής σε πληγείσες περιοχές και ευάλωτους πληθυσμούς.

Το 2025 συνολικά πάνω από 12 εκατομμύρια προϊόντα διατέθηκαν δωρεάν σε κοινωνικές δομές, δήμους και οργανώσεις, ενισχύοντας ουσιαστικά την πρόσβαση στην υγιεινή και την πρόληψη. Χιλιάδες ωφελούμενοι κάθε χρόνο επιβεβαιώνουν στην πράξη ότι η κοινωνική συνεισφορά της ΜΕΓΑ χαρακτηρίζεται από συνέχεια, συνέπεια και σταθερό αποτύπωμα στον χρόνο.

Σε διεθνές επίπεδο, η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις βέλτιστες πρακτικές: κοινωνικές παρεμβάσεις άρρηκτα συνδεδεμένες με τον πυρήνα της δραστηριότητας, με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και διαφάνεια ως προς τα αποτελέσματα. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΜΕΓΑ αναδεικνύει πώς μια ελληνική βιομηχανία μπορεί να συνδυάζει ανάπτυξη και υπευθυνότητα με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Για τη ΜΕΓΑ, η κοινωνική υπευθυνότητα είναι καθημερινή επιλογή ευθύνης. Και είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας μιας εταιρείας που, διαχρονικά, επιλέγει να προχωρά μπροστά μαζί με την κοινωνία.

Περιβάλλον: από τη δέσμευση στην πράξη

Για τη ΜΕΓΑ, ο σεβασμός στο περιβάλλον αποτελεί βασικό πυλώνα της επιχειρηματικής στρατηγικής και αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο σχεδιάζει, παράγει και επενδύει. Με σαφή στόχευση και μετρήσιμα αποτελέσματα, η εταιρεία υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων που αποσκοπεί στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία.

Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προσέγγιση διαδραματίζει το στρατηγικό πρόγραμμα βιωσιμότητας Act Green, το οποίο λειτουργεί ως ολοκληρωμένος οδικός χάρτης για τη μετάβαση της ΜΕΓΑ προς τη βιώσιμη επιχειρησιακή λειτουργία. Με έτος βάσης το 2020, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σαφείς ποσοτικούς στόχους, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και πλήρη διαφάνεια ως προς τα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επενδύει συστηματικά στον επανασχεδιασμό προϊόντων (REDESIGN), στην ενίσχυση της ανακυκλωσιμότητας των υλικών (RECYCLE) και στη μείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων (REDUCE), ενσωματώνοντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενέργεια και το κλίμα. Η ΜΕΓΑ εφαρμόζει σύστημα ενεργειακής διαχείρισης πιστοποιημένο κατά ISO 50001 και υλοποιεί στοχευμένα έργα εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα στις εγκαταστάσεις της, καλύπτοντας μέρος των λειτουργικών της αναγκών, ενώ για το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει από το δίκτυο κατέχει Πράσινα Πιστοποιητικά με εγγυήσεις προέλευσης, διασφαλίζοντας ότι αυτή προέρχεται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράλληλα, συνεχίζεται η τεχνολογική αναβάθμιση των μονάδων της με λύσεις φιλικότερες προς το περιβάλλον.

Στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων, η ΜΕΓΑ εφαρμόζει αυστηρό και πλήρως ελεγχόμενο σύστημα υπεύθυνης διαχείρισης παραγωγικών υπολειμμάτων. Από το 2020 είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο Zero Waste to Landfill, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει λάβει την ανώτερη βαθμολογία «Platinum», επιτυγχάνοντας ποσοστό εκτροπής από ταφή >99,8%. Η επίδοση αυτή αποτελεί αποτέλεσμα συστηματικών πρακτικών, όπως η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση και η ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων όπου αυτό είναι εφικτό.

Σημαντικό σκέλος της περιβαλλοντικής στρατηγικής αφορά και στην υπεύθυνη προμήθεια πρώτων υλών και στον σχεδιασμό συσκευασιών. Στα προϊόντα της ΜΕΓΑ, όπως EveryDay, Babylino και Sani, χρησιμοποιούνται 100% ανακυκλώσιμες συσκευασίες, ενώ σε κατηγορίες γυναικείας υγιεινής, ακράτειας και παιδικών πανών εφαρμόζονται συσκευασίες με 30% ανακυκλωμένο υλικό. Παράλληλα, η επιλογή πιστοποιημένων πρώτων υλών (FSC, PEFC) ενισχύει την προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών οικοσυστημάτων.

Η περιβαλλοντική δράση της ΜΕΓΑ επεκτείνεται και πέρα από τις εγκαταστάσεις της. Μέσω του προγράμματος «Καθαρό Αιγαίο», συνολικά από το 2021 έχουν συλλεχθεί πάνω από 22,5 τόνοι πλαστικών απορριμμάτων και αλιευτικών υπολειμμάτων από θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα, με το πρόγραμμα «Δάσος = Ζωή», η ΜΕΓΑ ενίσχυσε το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος με δύο πλήρως εξοπλισμένα οχήματα πυροπροστασίας και drones τεχνολογίας αιχμής.

Στο ίδιο πλαίσιο σεβασμού προς τη ζωή και τη βιοποικιλότητα, η ΜΕΓΑ ενσωματώνει και τη φιλοζωία στη συνολική της περιβαλλοντική και κοινωνική προσέγγιση. Η νέα σειρά προϊόντων φροντίδας για κατοικίδια Rispet παρουσιάστηκε ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων, στις 4 Οκτωβρίου 2025, συνοδευόμενη από τη χορηγική υποστήριξη του ΔΙΚΕΠΑΖ, του πρώτου διαδημοτικού κέντρου περίθαλψης αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα.

Επιπλέον, ακόμη μία στοχευμένη πρωτοβουλία της εταιρείας αποτελεί η συνεργασία της με τη φιλοζωική οργάνωση A Little Shelter, ενισχύοντας έμπρακτα δράσεις προστασίας, περίθαλψης και ευημερίας των αδέσποτων ζώων.

Στη ΜΕΓΑ, οι περιβαλλοντικές επενδύσεις δεν αποτελούν μεμονωμένες ενέργειες. Αποτελούν μέρος ενός συνολικού οράματος βιώσιμης ανάπτυξης, που συνδυάζει συστηματικές επενδύσεις, υπεύθυνη παραγωγή και τεχνογνωσία, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για το περιβάλλον, την κοινωνία και το μέλλον.