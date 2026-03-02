Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Media 02 Μαρτίου 2026, 17:56

MEGA και το MEGA News πρώτοι στα γεγονότα

Το MEGA και το MEGA News πρωτοστάτησαν στην ενημέρωση για την εκκίνηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ - Ισραήλ κατά του Ιράν

Spotlight

Το MEGA και το MEGA News πρωτοστάτησαν στην ενημέρωση για την εκκίνηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑΙσραήλ κατά του Ιράν, μεταδίδοντας λεπτό προς λεπτό μια κρίση που αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Με ζωντανή σύνδεση από το Τελ Αβίβ και τον απεσταλμένο ανταποκριτή, Μαρίνο Γκασιάμη, το MEGA και το MEGA News μετέδωσαν πρώτα την έναρξη των επιθέσεων, ενώ η ημερήσια κάλυψη των γεγονότων αποτύπωσε σε πραγματικό χρόνο τα επιχειρησιακά δεδομένα και τις γεωπολιτικές διαστάσεις μιας σύγκρουσης με ευρύτερες συνέπειες για την περιοχή. Την ίδια ώρα, τα δημοσιογραφικά επιτελεία κάλυπταν και τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη σε όλη τη χώρα, μεταφέροντας το κλίμα και τις εξελίξεις από τα σημεία των συγκεντρώσεων με ζωντανές συνδέσεις και συνεχή ροή πληροφοριών.

Κατά το πρώτο κρίσιμο 24ωρο, το MEGA αναδιαμόρφωσε το πρόγραμμά του, διατηρώντας αδιάλειπτη ενημέρωση έως το βράδυ, κέρδισε την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και κατέκτησε την κορυφή στον μέσο όρο της ημέρας, με ποσοστό 11,5% στο δυναμικό κοινό 18-54. Ο μέσος όρος του MEGA στο ενημερωτικό του πρόγραμμα ήταν 12,4% στο σύνολο του κοινού και 12,1% στο δυναμικό κοινό.

Την αποτίμηση της πρώτης ημέρας της σύρραξης παρακολούθησαν οι πολίτες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με την Κατερίνα Παναγοπούλου που κέρδισε την πρωτιά συγκεντρώνοντας 486.000 τηλεθεατές και σημειώνοντας μερίδιο 13% στο σύνολο του κοινού και 13,1% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το MEGA News μετέδωσε χωρίς διακοπή τις εξελίξεις από το πρωί του Σαββάτου έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής, σε πλήρη συντονισμό με το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του MEGA. Διαρκής και δυναμική ήταν η κάλυψη της ειδησεογραφίας και στα social media του MEGA News. Μέσα σε 48 ώρες δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 200 αναρτήσεις στο Instagram, το TikTok και το Facebook του MEGA News και πραγματοποιήθηκαν 4 live streaming, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλη την επικαιρότητα του κρίσιμου διημέρου. Συνολικά, οι δημοσιεύσεις είχαν περισσότερες από 18 εκατ. προβολές και απήχηση σε 4,5 εκατ. μοναδικούς ακόλουθους των social media.

Το MEGA και το MEGA News, πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, μεταφέρουν αξιόπιστα και σε βάθος τις εξελίξεις εκτός αλλά και εντός συνόρων.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 3,3% έφερε η Μέση Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 3,3% έφερε η Μέση Ανατολή

Κόσμος
Τραμπ: Το μεγάλο κύμα της επίθεσης δεν έχει έρθει ακόμη

Τραμπ: Το μεγάλο κύμα της επίθεσης δεν έχει έρθει ακόμη

Media
Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA
Media 27.02.26

Σύγκρουση: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα του νέου ερωτικού δικαστικού θρίλερ του MEGA

Μια κατηγορία βαριά σαν σκιά. Πόσο μακριά θα φτάσεις για να σώσεις κάποιον; Και αν τελικά τον σώσεις, είναι βέβαιο ότι το άξιζε; Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για τη νέα σειρά του MEGA, Σύγκρουση.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 26.02.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται την 1η Μαρτίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 1 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Α’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του καθηγητή Γεώργιου Μπαμπινιώτη, το βιβλίο «Ελένη Γλυκατζή-Αρβελέρ – 600 μολύβια και 10 ποιήματα», και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα – Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό
Κόσμος 02.03.26

Ντόναλντ Τραμπ: Ο πόλεμος θα τελειώσει πολύ γρήγορα - Εάν χρειαστεί θα στείλουμε στρατό

Ο Τραμπ δήλωσε στην εφημερίδα Daily Mail την Κυριακή ότι εκτιμά ότι ο πόλεμος θα διαρκέσει «περίπου τέσσερις εβδομάδες», αλλά υπαινίχθηκε σήμερα ότι το χρονικό πλαίσιο θα μπορούσε να συντομευθεί.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;
Το χρονικό 02.03.26

Τί συμβαίνει με τις υποκλοπές πολιτικών, επιχειρηματιών, δημοσιογράφων -Ποιοι οι ένοχοι;

Οι αποκαλύψεις το 2022 για τις υποκλοπές η επίμονη δημοσιογραφική έρευνα και η διεύρυνση του κατηγορητηρίου το 2026. Ανοίγει νέος κύκλος στην διαλεύκανση της υπόθεσης. Στο κάδρο και άλλα πρόσωπα.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» – Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ
Μέσα από τη ζωή 02.03.26

«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» - Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ

Πριν από την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» οι Times μίλησαν με τη συγγραφέα Λόρεν Γουάισμπεργκερ για το πώς η μυθοπλαστική περιγραφή της εργασίας της στο περιοδικό Vogue έγινε πολιτιστικό φαινόμενο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή
Νέα Αριστερά 02.03.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορμητήριο επιθέσεων», επισημαίνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. «Η αυταρχική θεοκρατία του Ιράν δεν ανατρέπεται με τις βόμβες της παγκόσμιας ακροδεξιάς», τονίζει

Σύνταξη
Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις
On Field 02.03.26

Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις

Ο Νίκολας Γιόβερ είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις και ο συνεργάτης του Αρτέτα λαμβάνει μεγάλο μπόνους για τα γκολ των «κανονιέρηδων» από εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί
Κόσμος 02.03.26

Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί

Ο Τζαμπαρί είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα.

Σύνταξη
Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)

Ο δημοσιογράφος Σωτήρης Γεωργούντζος και ο προπονητής της Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, τα είπαν σε έντονο ύφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το Καλαμάτα-Μαρκό.

Σύνταξη
Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο
Φωτογραφίες 02.03.26

Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο

Για χρόνια, η απομονωμένη έπαυλη περίπου 2.800 τ.μ. του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό έμεινε εκτός ουσιαστικής έρευνας. Τώρα, νέα έγγραφα φέρνουν το Zorro Ranch ξανά στο επίκεντρο των αρχών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σα να παίζουν απο την αρχή…
On Field 02.03.26

Σα να παίζουν απο την αρχή…

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ίσως ΠΑΟΚ μπαίνουν απο την ίδια αφετηρία σε ένα «νέο» πρωτάθλημα 9 αγωνιστικών...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 02.03.26

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη (03/03) στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ.

Σύνταξη
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
