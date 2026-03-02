MEGA και το MEGA News πρώτοι στα γεγονότα

Το MEGA και το MEGA News πρωτοστάτησαν στην ενημέρωση για την εκκίνηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν, μεταδίδοντας λεπτό προς λεπτό μια κρίση που αναδιαμορφώνει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Με ζωντανή σύνδεση από το Τελ Αβίβ και τον απεσταλμένο ανταποκριτή, Μαρίνο Γκασιάμη, το MEGA και το MEGA News μετέδωσαν πρώτα την έναρξη των επιθέσεων, ενώ η ημερήσια κάλυψη των γεγονότων αποτύπωσε σε πραγματικό χρόνο τα επιχειρησιακά δεδομένα και τις γεωπολιτικές διαστάσεις μιας σύγκρουσης με ευρύτερες συνέπειες για την περιοχή. Την ίδια ώρα, τα δημοσιογραφικά επιτελεία κάλυπταν και τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη σε όλη τη χώρα, μεταφέροντας το κλίμα και τις εξελίξεις από τα σημεία των συγκεντρώσεων με ζωντανές συνδέσεις και συνεχή ροή πληροφοριών.

Κατά το πρώτο κρίσιμο 24ωρο, το MEGA αναδιαμόρφωσε το πρόγραμμά του, διατηρώντας αδιάλειπτη ενημέρωση έως το βράδυ, κέρδισε την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών και κατέκτησε την κορυφή στον μέσο όρο της ημέρας, με ποσοστό 11,5% στο δυναμικό κοινό 18-54. Ο μέσος όρος του MEGA στο ενημερωτικό του πρόγραμμα ήταν 12,4% στο σύνολο του κοινού και 12,1% στο δυναμικό κοινό.

Την αποτίμηση της πρώτης ημέρας της σύρραξης παρακολούθησαν οι πολίτες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» με την Κατερίνα Παναγοπούλου που κέρδισε την πρωτιά συγκεντρώνοντας 486.000 τηλεθεατές και σημειώνοντας μερίδιο 13% στο σύνολο του κοινού και 13,1% στο δυναμικό κοινό 18-54.

Το MEGA News μετέδωσε χωρίς διακοπή τις εξελίξεις από το πρωί του Σαββάτου έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής, σε πλήρη συντονισμό με το δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του MEGA. Διαρκής και δυναμική ήταν η κάλυψη της ειδησεογραφίας και στα social media του MEGA News. Μέσα σε 48 ώρες δημοσιεύθηκαν περισσότερες από 200 αναρτήσεις στο Instagram, το TikTok και το Facebook του MEGA News και πραγματοποιήθηκαν 4 live streaming, καταγράφοντας λεπτό προς λεπτό όλη την επικαιρότητα του κρίσιμου διημέρου. Συνολικά, οι δημοσιεύσεις είχαν περισσότερες από 18 εκατ. προβολές και απήχηση σε 4,5 εκατ. μοναδικούς ακόλουθους των social media.

Το MEGA και το MEGA News, πάντα στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, μεταφέρουν αξιόπιστα και σε βάθος τις εξελίξεις εκτός αλλά και εντός συνόρων.