Δημοτική Αγορά Κυψελης: Όλες οι εκδηλώσεις του μήνα

Ο πρώτος μήνας της άνοιξης είναι πλημμυρισμένος με εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες στην αγαπημένη περιοχή της Αθήνας.

Μποστάνι

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξενεί το Μποστάνι, μία αγορά με φρέσκα προϊόντα οργανικής γεωργίας μικρών παραγωγών.

Κάθε Τετάρτη από 4/3 || 14:00-17:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Αν περνάς από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ένα τεστάκι κάν’το

Αναλαμβάνουμε τη φροντίδα της σεξουαλικής σου υγείας και τον Μάρτιο. Το προσωπικό του Athens Checkpoint θα βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης παρέχοντας δωρεάν τεστ για HIV, σύφιλη και ηπατίτιδα B & C και δωρεάν προφυλακτικά.

Δευτέρα 9 & 23/3 || 11:00-15:00

Μικρό φ

Είσοδος ελεύθερη

The Green Post It Exhibition

To The Green Post it έρχεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για μια έκθεση με επιλεγμένο υλικό από τα σχεδόν 5 χρόνια του project.

Συνδυάζει τη βασική γλώσσα επικοινωνίας του, τις προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις, με εικόνες και προσπαθεί να θέσει ερωτήματα για όσα μας αφορούν σήμερα επανεξετάζοντας ακόμα και τις ίδιες του τις ιδέες.

Πέμπτη 5/3 έως Τετάρτη 29/4

Αίθριο / Τζαμαρία

Είσοδος ελεύθερη

Edu Sustain Lab #3 & Repair Café

Η Επανεκκίνηση ΚοινΣΕπ διοργανώνει το Edu Sustain Lab #3 & Repair Café προσκαλώντας το κοινό σε μια ανοιχτή, συμμετοχική δράση αφιερωμένη στην επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση, την εκπαίδευση και το παιχνίδι.

Το Repair Café αποτελεί μια πρακτική εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, όπου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επισκευάσουν μικροσυσκευές και υπολογιστές με τη βοήθεια εξειδικευμένων εθελοντών.

Πέμπτη 5/3 || 10:00-15:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Δράση ενημέρωσης του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής Προαγωγής Υγείας & Δημόσιας Υγείας των Δημοτικών Ιατρείων για την Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Σάββατο 7/3 || 10:00-15:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Παρουσίαση του βιβλίου «Λόγος περί αποικιοκρατίας» του Aime Cesaire Corporate

.Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Μυρτώ Ταπεινού (μεταφράστρια), Έλενα Κουμαριανού (επιμελήτρια), Στάθης Παπασταθόπουλος (επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

Σάββατο 7/3 || 17:30-21:00

Μεγάλο Φ

Είσοδος ελεύθερη

Inclusion Day – Μια Μέρα Δημιουργίας, Συνάντησης & Συμπερίληψης

Η δράση περιλαμβάνει ένα σύνολο από δημιουργικές και συμμετοχικές δραστηριότητες και προωθεί τη συμμετοχή ατόμων και ομάδων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως άτομα με και χωρίς αναπηρία, διαφορετικών ηλικιών, πολιτισμικών ή κοινωνικών ομάδων.

Τρίτη 10/3 || 09:30-21:00

Είσοδος ελεύθερη

Pilates Loom Open Day

Ένα ολοήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στην κίνηση, την ευεξία και την εμπειρία του αυθεντικού Classical Pilates.

Το Pilates Loom Open Day είναι ένα ανοιχτό event για κάθε επίπεδο, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μοναδικά sessions, εμπνευσμένες ροές κίνησης και wellness εμπειρίες.

Σάββατο 14/3 || 10:00-22:00

Είσοδος ελεύθερη

Supernatural Festival

Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην άγρια ζύμωση, τα φυσικά κρασιά, τις άγριες μπύρες και άλλα προϊόντα που αναδεικνύουν την πρώτη ύλη, τον τόπο και τη φυσική διαδικασία της ζύμωσης.

Περισσότεροι από 15 παραγωγοί φυσικών κρασιών από όλη την Ελλάδα θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο, παρουσιάζοντας κρασιά που παράγονται με ελάχιστες παρεμβάσεις και αυθόρμητες ζυμώσεις, δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα και την ποιότητα.

Κυριακή 15/3 || 12:00-20:00

20€ // προκράτηση θέσης στο club.

*Η είσοδος στον χώρο είναι ελεύθερη. Η προκράτηση απαιτείται για να συμμετάσχει κάποιος στη οινογνωσία.

Friday Night in Japan

Ελάτε να γνωρίσετε την ιαπωνική κουλτούρα μαζί με νεαρούς Ιάπωνες εθελοντές. Το event περιλαμβάνει καλλιγραφία, παραδοσιακούς χορούς, φαγητό, παιχνίδια, φορεσιές και άλλες εκπλήξεις.

Παρασκευή 20/3 || 17:00-21:00

3ο Local Mentality Street Fest

Το 3ο “Local Mentality Street Festival” ξαναβρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με όλα το κομματια του δρόμου! Tattoo studio, street food, coffee shop, streetwear, street art, cocktails, drinks & beers από το “Local Mentality Entertainment”!

Σάββατο 21/3 & Κυριακή 22/3 || 12:00-23:00.

The Open Market

Tο Open Market ανοίγει τις πόρτες της Δημοτικής Αγοράς για να φέρει κοντά όλους τους λάτρεις της χειροτεχνίας και της τέχνης με τους πιο μοναδικούς δημιουργούς. Θα βρείτε από χειροποίητα κοσμήματα και μικρά έργα τέχνης, μέχρι διακοσμητικά για το σπίτι, υφάσματα, τσάντες και αξεσουάρ, ξύλινα και κεραμικά θαυματάκια.

Πέμπτη 26/3 έως Κυριακή 29/3 || 10:00-21:00

Open Walks

Ξενάγηση στο πλαίσιο του Open House Athens “Η Κυψέλη μέσα από την οδό Φωκίωνος Νέγρη”.

Σάββατο 28/3 & Κυριακή 29/3 || 11:00-15:00, εκκίνηση ανά 30′

Αίθριο & Μόνιμη Ιστορική Έκθεση

Δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Open House

Πασχαλινό Παζάρι – ΚΕΘΕΑ

Με πολλή φροντίδα και συλλογική προσπάθεια, οι Δημιουργικές Ομάδες του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ετοιμάζουν και φέτος πασχαλινές δημιουργίες, μικρά δώρα και γλυκές εκπλήξεις.

Το Πασχαλινό Παζάρι είναι μια ευκαιρία συνάντησης, στήριξης και συμμετοχής στο έργο του Συλλόγου.

Δευτέρα 30/3 || 12:00-21:00 & Τρίτη 31/3 || 09:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Παρουσίαση βιβλίου Η λευκή σκέψη του Λιλιάν Τυράμ

Στο βιβλιοπωλείο ΣΚΡΙΠ των εκδόσεων Άγρα και των εκδόσεων Αντίποδες θα βρίσκεται ο Λιλιάν Τυράμ που θα υπογράφει το βιβλίο του “Η λευκή σκέψη”.

Δευτέρα 30/3 || 18:00-19:00

ΣΚΡΙΠ

Είσοδος ελεύθερη

Εργαστήρια προγράμματα

Κέντημα σε κύκλο – τμήμα αρχαρίων

H Καρδιά του Θεάτρου χτυπά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης | Θεατρική ομάδα ενηλίκων

Κέντημα σε κύκλο – τμήμα προχωρημένων

Πολλαπλασιασμός φυτών στο νερό με τους hōkō

Woodworking Workshop

Ανοιξιάτικη Περιπέτεια

Φυτικές πρωτεΐνες και προϊόντα ζύμωσης στην επαγγελματική κουζίνα

Candle Making Workshop

Μάθημα Αργαλειού

Torvas Workshop – Unmuted Βιωματικό Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής

Μια «Κυψέλη» μνήμης: Τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά ίχνη της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

DOMa kids

Εργαστήριο δημιουργίας χειροποίητων Πασχαλινών λαμπάδων