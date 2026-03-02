magazin
Δημοτική Αγορά Κυψελης: Όλες οι εκδηλώσεις του μήνα
Culture Live 02 Μαρτίου 2026, 15:50

Δημοτική Αγορά Κυψελης: Όλες οι εκδηλώσεις του μήνα

Ένα πρόγραμμα για όλους, μια Αγορά για όλους.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο πρώτος μήνας της άνοιξης είναι πλημμυρισμένος με εκδηλώσεις για όλες τις ηλικίες στην αγαπημένη περιοχή της Αθήνας.

Μποστάνι

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξενεί το Μποστάνι, μία αγορά με φρέσκα προϊόντα οργανικής γεωργίας μικρών παραγωγών.

Κάθε Τετάρτη από 4/3 || 14:00-17:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Αν περνάς από τη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, ένα τεστάκι κάν’το

Αναλαμβάνουμε τη φροντίδα της σεξουαλικής σου υγείας και τον Μάρτιο. Το προσωπικό του Athens Checkpoint θα βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης παρέχοντας δωρεάν τεστ για HIV, σύφιλη και ηπατίτιδα B & C και δωρεάν προφυλακτικά.

Δευτέρα 9 & 23/3 || 11:00-15:00

Μικρό φ

Είσοδος ελεύθερη

The Green Post It Exhibition

To The Green Post it έρχεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης για μια έκθεση με επιλεγμένο υλικό από τα σχεδόν 5 χρόνια του project.

Συνδυάζει τη βασική γλώσσα επικοινωνίας του, τις προσεκτικά επιλεγμένες λέξεις, με εικόνες και προσπαθεί να θέσει ερωτήματα για όσα μας αφορούν σήμερα επανεξετάζοντας ακόμα και τις ίδιες του τις ιδέες.

Πέμπτη 5/3 έως Τετάρτη 29/4

Αίθριο / Τζαμαρία

Είσοδος ελεύθερη

Edu Sustain Lab #3 & Repair Café

Η Επανεκκίνηση ΚοινΣΕπ διοργανώνει το Edu Sustain Lab #3 & Repair Café προσκαλώντας το κοινό σε μια ανοιχτή, συμμετοχική δράση αφιερωμένη στην επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση, την εκπαίδευση και το παιχνίδι.

Το Repair Café αποτελεί μια πρακτική εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, όπου οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να επισκευάσουν μικροσυσκευές και υπολογιστές με τη βοήθεια εξειδικευμένων εθελοντών.

Πέμπτη 5/3 || 10:00-15:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Δράση ενημέρωσης του Τμήματος Προληπτικής Ιατρικής Προαγωγής Υγείας & Δημόσιας Υγείας των Δημοτικών Ιατρείων για την Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας

Σάββατο 7/3 || 10:00-15:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Παρουσίαση του βιβλίου «Λόγος περί αποικιοκρατίας» του Aime Cesaire Corporate

.Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Μυρτώ Ταπεινού (μεταφράστρια), Έλενα Κουμαριανού (επιμελήτρια), Στάθης Παπασταθόπουλος (επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων).

Σάββατο 7/3 || 17:30-21:00

Μεγάλο Φ

Είσοδος ελεύθερη

Inclusion Day – Μια Μέρα Δημιουργίας, Συνάντησης & Συμπερίληψης

Η δράση περιλαμβάνει ένα σύνολο από δημιουργικές και συμμετοχικές δραστηριότητες και προωθεί τη συμμετοχή ατόμων και ομάδων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως άτομα με και χωρίς αναπηρία, διαφορετικών ηλικιών, πολιτισμικών ή κοινωνικών ομάδων.

Τρίτη 10/3 || 09:30-21:00

Είσοδος ελεύθερη

Pilates Loom Open Day

Ένα ολοήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στην κίνηση, την ευεξία και την εμπειρία του αυθεντικού Classical Pilates.

Το Pilates Loom Open Day είναι ένα ανοιχτό event για κάθε επίπεδο, όπου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε μοναδικά sessions, εμπνευσμένες ροές κίνησης και wellness εμπειρίες.

Σάββατο 14/3 || 10:00-22:00

Είσοδος ελεύθερη

Supernatural Festival

Ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην άγρια ζύμωση, τα φυσικά κρασιά, τις άγριες μπύρες και άλλα προϊόντα που αναδεικνύουν την πρώτη ύλη, τον τόπο και τη φυσική διαδικασία της ζύμωσης.

Περισσότεροι από 15 παραγωγοί φυσικών κρασιών από όλη την Ελλάδα θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο, παρουσιάζοντας κρασιά που παράγονται με ελάχιστες παρεμβάσεις και αυθόρμητες ζυμώσεις, δίνοντας έμφαση στην αυθεντικότητα και την ποιότητα.

Κυριακή 15/3 || 12:00-20:00

  • 20€ // προκράτηση θέσης στο club.

*Η είσοδος στον χώρο είναι ελεύθερη. Η προκράτηση απαιτείται για να συμμετάσχει κάποιος στη οινογνωσία.

Friday Night in Japan

Ελάτε να γνωρίσετε την ιαπωνική κουλτούρα μαζί με νεαρούς Ιάπωνες εθελοντές. Το event περιλαμβάνει καλλιγραφία, παραδοσιακούς χορούς, φαγητό, παιχνίδια, φορεσιές και άλλες εκπλήξεις.

Παρασκευή 20/3 || 17:00-21:00

3ο Local Mentality Street Fest

Το 3ο “Local Mentality Street Festival” ξαναβρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης με όλα το κομματια του δρόμου! Tattoo studio, street food, coffee shop, streetwear, street art, cocktails, drinks & beers από το “Local Mentality Entertainment”!

Σάββατο 21/3 & Κυριακή 22/3 || 12:00-23:00.

The Open Market

Tο Open Market ανοίγει τις πόρτες της Δημοτικής Αγοράς για να φέρει κοντά όλους τους λάτρεις της χειροτεχνίας και της τέχνης με τους πιο μοναδικούς δημιουργούς. Θα βρείτε από χειροποίητα κοσμήματα και μικρά έργα τέχνης, μέχρι διακοσμητικά για το σπίτι, υφάσματα, τσάντες και αξεσουάρ, ξύλινα και κεραμικά θαυματάκια.

Πέμπτη 26/3 έως Κυριακή 29/3 || 10:00-21:00

Open Walks

Ξενάγηση στο πλαίσιο του Open House Athens “Η Κυψέλη μέσα από την οδό Φωκίωνος Νέγρη”.

Σάββατο 28/3 & Κυριακή 29/3 || 11:00-15:00, εκκίνηση ανά 30′

Αίθριο & Μόνιμη Ιστορική Έκθεση

Δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Open House

Πασχαλινό Παζάρι – ΚΕΘΕΑ

Με πολλή φροντίδα και συλλογική προσπάθεια, οι Δημιουργικές Ομάδες του Συλλόγου Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ετοιμάζουν και φέτος πασχαλινές δημιουργίες, μικρά δώρα και γλυκές εκπλήξεις.

Το Πασχαλινό Παζάρι είναι μια ευκαιρία συνάντησης, στήριξης και συμμετοχής στο έργο του Συλλόγου.

Δευτέρα 30/3 || 12:00-21:00 & Τρίτη 31/3 || 09:00-21:00

Αίθριο

Είσοδος ελεύθερη

Παρουσίαση βιβλίου Η λευκή σκέψη του Λιλιάν Τυράμ

Στο βιβλιοπωλείο ΣΚΡΙΠ των εκδόσεων Άγρα και των εκδόσεων Αντίποδες θα βρίσκεται ο Λιλιάν Τυράμ που θα υπογράφει το βιβλίο του “Η λευκή σκέψη”.

Δευτέρα 30/3 || 18:00-19:00

ΣΚΡΙΠ

Είσοδος ελεύθερη

Εργαστήρια προγράμματα

Κέντημα σε κύκλο – τμήμα αρχαρίων

H Καρδιά του Θεάτρου χτυπά στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης | Θεατρική ομάδα ενηλίκων

Κέντημα σε κύκλο – τμήμα προχωρημένων

Πολλαπλασιασμός φυτών στο νερό με τους hōkō

Woodworking Workshop

Ανοιξιάτικη Περιπέτεια

Φυτικές πρωτεΐνες και προϊόντα ζύμωσης στην επαγγελματική κουζίνα

Candle Making Workshop

Μάθημα Αργαλειού

Torvas Workshop – Unmuted Βιωματικό Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής

Μια «Κυψέλη» μνήμης: Τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά ίχνη της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

DOMa kids

Εργαστήριο δημιουργίας χειροποίητων Πασχαλινών λαμπάδων

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 3,3% έφερε η Μέση Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βουτιά 3,3% έφερε η Μέση Ανατολή

Κόσμος
Τραμπ: Το μεγάλο κύμα της επίθεσης δεν έχει έρθει ακόμη – Εκρήξεις κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν

Τραμπ: Το μεγάλο κύμα της επίθεσης δεν έχει έρθει ακόμη – Εκρήξεις κοντά σε πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν

inWellness
inTown
Stream magazin
«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» – Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ
Μέσα από τη ζωή 02.03.26

«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» - Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ

Πριν από την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» οι Times μίλησαν με τη συγγραφέα Λόρεν Γουάισμπεργκερ για το πώς η μυθοπλαστική περιγραφή της εργασίας της στο περιοδικό Vogue έγινε πολιτιστικό φαινόμενο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ
«Ζέσταμα» πριν τα Όσκαρ 02.03.26

SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ

Το βράδυ της Κυριακής ο κόσμος του θεάματος πραγματοποίησε τον τελευταίο του μεγάλο σταθμό πριν τα Όσκαρ, με την τελετή των SAG Awards 2026 και έβαλε φωτιά στη «μάχη» για το χρυσό αγαλματάκι στις 15 Μαρτίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Κοινωνιογλωσσολογία 02.03.26

Η «φωνή του λαού» γίνεται αλγόριθμος: Ο Μάικλ Κέιν στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η παραχώρηση άδειας χρήσης της φωνής του Μάικλ Κέιν σε εταιρεία ΤΝ δεν είναι απλή συμφωνία. Η εμβληματική Κόκνι προφορά του, ταυτισμένη με τη «φωνή του λαού» και τον βρετανικό κινηματογράφο, γίνεται πλέον ψηφιακό προϊόν με βαρύ πολιτισμικό φορτίο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ – Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;
Ποιητική αδεία 01.03.26

Μαύρες πανοπλίες και πλοία Βίκινγκ -Πόσο ιστορικά ακριβής είναι η ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν;

Ακαδημαϊκοί έχουν επισημάνει λάθη και αναχρονισμούς στην ταινία που διαδραματίζεται τον 12ο αιώνα π.Χ., ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν σημασία, καθώς η ιστορία του Ομήρου, Οδύσσεια, είναι μύθος.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον «εξαφανίστηκε» από το Χόλιγουντ επειδή διαδήλωσε για τη Γάζα
Λογοκρισία 01.03.26

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Σούζαν Σάραντον «εξαφανίστηκε» από το Χόλιγουντ επειδή διαδήλωσε για τη Γάζα

«Απολύθηκα από το πρακτορείο μου, επειδή διαδήλωσα και μίλησα για τη Γάζα, ζητώντας κατάπαυση του πυρός», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της στα βραβεία Goya η Σούζαν Σάραντον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Pokémon, ετών 30: Πώς ένα παιχνίδι του 1996 ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων
Gotta catch ’em all 01.03.26

Pokémon, ετών 30: Πώς ένα παιχνίδι του 1996 ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά επιστημόνων

Τρεις δεκαετίες μετά την εμφάνισή του, ο κόσμος των Pokémon αποδεικνύεται κάτι περισσότερο από ένα παιχνίδι - έχει καταφέρει να επηρεάσει μια νέα γενιά επιστημόνων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι
Culture Live 01.03.26

Ο Σούπερμαν δεν χρειάζεται άλλον έναν θάνατο: Η ιστορία που ο Τζέιμς Γκαν οφείλει να αφήσει στο ράφι

Ο Σούπερμαν έχει πίσω του μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές στην ιστορία των κόμικς, όμως η μεταφορά του «The Death of Superman» στο νέο DC Universe θα έμοιαζε πρόωρη και προβλέψιμη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν

Το αρχαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλικό κείμενο που έχει διασωθεί, ηλικίας άνω των 2.100 ετών, απομακρύνθηκε από το Μουσείο του Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, μετά τις έκτακτες οδηγίες των αρχών εν μέσω της κρίσης με το Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής
«Tutmania» 01.03.26

Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής

Σε ηχογράφηση του BBC το 1936, ο Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλεί τη συγκλονιστική ημέρα του 1924 όταν αντίκρισε για πρώτη φορά τη σαρκοφάγο του Τουταγχαμών, 3.300 χρόνια μετά την ταφή του, περιγράφοντας ένα θέαμα «υπέροχων πραγμάτων» που άλλαξε την ιστορία της αρχαιολογίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ
΄Εναν αιώνα χαμένη 01.03.26

1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ

Μια βουβή ταινία 45 δευτερολέπτων του 1897, που μόλις εντοπίστηκε στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, δείχνει έναν μηχανικό κλόουν να επιτίθεται σε άνθρωπο — πιθανότατα την πρώτη κινηματογραφική «σύγκρουση» ρομπότ και ανθρώπου, δια χειρός Ζορζ Μελιέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;
Το δόγμα του σοκ 01.03.26

ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;

Πενήντα χρόνια από την πρεμιέρα του, το εμβληματικό φιλμ των Πάντι Τσάγιεφσκι και Σίντνεϊ Λιούμετ, Network, επιστρέφει ως προφητικό σχόλιο για τα media. Οι δημιουργοί του δεν το είδαν ποτέ ως σάτιρα, αλλά ως «ρεπορτάζ» για την εξουσία της τηλεόρασης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»
Πράκτορας 01.03.26

Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»

Η Ρόουζ Μπερν βρέθηκε στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA και κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα: ποια ταινία από το βιογραφικό της θεωρεί υποτιμημένη και, μαντέψτε. Συμμετέχει και ο Τζέισον Στέιθαμ

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Scream 7» συγκέντρωσε 28,8 εκατομμύρια δολάρια στο box office – Εκκλήσεις για µποϊκοτάζ και συγκεντρώσεις
2023-2026 28.02.26

Το «Scream 7» συγκέντρωσε 28,8 εκατομμύρια δολάρια στο box office – Εκκλήσεις για µποϊκοτάζ και συγκεντρώσεις

Το «Scream 7» απέφερε 28,8 εκατομμύρια δολάρια από 3.540 κινηματογραφικές αίθουσες μέσα σε μια ημέρα, ενώ οι εκκλησεις για µποϊκοτάζ από οργανώσεις που εναντιώνονται στη γενοκτονία στη Γάζα, συνεχίζονται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ίθαν Χοκ ήταν κάποτε ο νεότερος υποψήφιος για Όσκαρ και τώρα ο γηραιότερος – «Σκέφτομαι τα χρόνια που περνούν»
Ο χρόνος κυλά 28.02.26

Ο Ίθαν Χοκ ήταν κάποτε ο νεότερος υποψήφιος για Όσκαρ και τώρα ο γηραιότερος – «Σκέφτομαι τα χρόνια που περνούν»

Φέτος, ο Ίθαν Χοκ διεκδικεί και πάλι το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Blue Moon» του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε
Συνάντηση γιγάντων 28.02.26

Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε

Φήμες για τη συμμετοχή του Κρίστιαν Μπέιλ στο καστ του «Heat 2» κυκλοφορούσαν από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός επιβεβαιώνει τα νέα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» – Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ
Μέσα από τη ζωή 02.03.26

«Η θητεία μου στη Vogue ήταν γεμάτη φωνές» - Όταν η συγγραφέας του «Ο διάβολος φοράει Prada» ήταν βοηθός της Άννα Γουίντουρ

Πριν από την κυκλοφορία της νέας ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» οι Times μίλησαν με τη συγγραφέα Λόρεν Γουάισμπεργκερ για το πώς η μυθοπλαστική περιγραφή της εργασίας της στο περιοδικό Vogue έγινε πολιτιστικό φαινόμενο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή
Νέα Αριστερά 02.03.26

Χαρίτσης: Ο Μητσοτάκης να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας για τον πόλεμο – Να ενημερώσει άμεσα τη Βουλή

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορμητήριο επιθέσεων», επισημαίνει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης. «Η αυταρχική θεοκρατία του Ιράν δεν ανατρέπεται με τις βόμβες της παγκόσμιας ακροδεξιάς», τονίζει

Σύνταξη
Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις
On Field 02.03.26

Τα μπόνους στο συμβόλαιο του Γιόβερ, για τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις

Ο Νίκολας Γιόβερ είναι ο «εγκέφαλος» πίσω από τα γκολ της Άρσεναλ από στατικές φάσεις και ο συνεργάτης του Αρτέτα λαμβάνει μεγάλο μπόνους για τα γκολ των «κανονιέρηδων» από εκτελέσεις κόρνερ και φάουλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί
Κόσμος 02.03.26

Φρουροί της Επανάστασης: Θα χτυπήσουμε την Κύπρο με ένταση μέχρι να φύγουν οι Αμερικανοί από το νησί

Ο Τζαμπαρί είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος των αεροσκαφών τους στην Κύπρο και προειδοποίησε για σφοδρά αντίποινα.

Σύνταξη
Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)
Ποδόσφαιρο 02.03.26

Επεισόδιο του Γεωργούντζου με τον Σούλη Παπαδόπουλο μετά το Καλαμάτα-Μαρκό (vid)

Ο δημοσιογράφος Σωτήρης Γεωργούντζος και ο προπονητής της Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, τα είπαν σε έντονο ύφος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το Καλαμάτα-Μαρκό.

Σύνταξη
Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο
Φωτογραφίες 02.03.26

Η μυστική έπαυλη του Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό: Το «βρώμικο» Zorro Ranch στο μικροσκόπιο

Για χρόνια, η απομονωμένη έπαυλη περίπου 2.800 τ.μ. του Τζέφρι Έπσταϊν στο Νέο Μεξικό έμεινε εκτός ουσιαστικής έρευνας. Τώρα, νέα έγγραφα φέρνουν το Zorro Ranch ξανά στο επίκεντρο των αρχών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σα να παίζουν απο την αρχή…
On Field 02.03.26

Σα να παίζουν απο την αρχή…

Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ίσως ΠΑΟΚ μπαίνουν απο την ίδια αφετηρία σε ένα «νέο» πρωτάθλημα 9 αγωνιστικών...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 02.03.26

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη (03/03) στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ.

Σύνταξη
Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της
«Ήταν φίλος» 02.03.26

Οι άνθρωποι δεν ξεχνιούνται – Η Μισέλ Γουίλιαμς υποστηρίζει ότι ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ είναι «συνεχώς» στο μυαλό της

Κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής των Actor Awards 2026 στο Λος Άντζελες, η Μισέλ Γουίλιαμς αναφέρθηκε στην απώλεια του φίλου και συνεργάτη της Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος
Αυτοβιογραφία 02.03.26

«Η σκλήρυνση κατά πλάκας σκοτώνει»: Η Kριστίνα Άπλγκέϊτ και η σκληρή αλήθεια της – Κακοποίηση στα 5, καρκίνος, και στο βάθος, φάρος

«Ήθελα να πω τι συνέβη γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι πέρασαν παρόμοια πράγματα», λέει η Κριστίνα Άπλγκεϊτ στους New York Times με αφορμή την ωμή εξιστόρηση μιας ζωής χωρισμένης στο σκοτάδι και το φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
