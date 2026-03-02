H Vodafone συνδέεται με δορυφόρους για υπηρεσίες κινητής σε απομακρυσμένες περιοχές

Με στόχο την εξυπηρέτηση απομονωμένων περιοχών της Ευρώπης και της Αφρικής, η Vodafone ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι υπέγραψε συμφωνία για τη σύνδεση κεραιών 4G και 5G με το δορυφορικό δίκτυο Amazon Leo.

Οι δορυφορικές συνδέσεις, οι οποίες προσφέρουν ταχύτητα 1 Gbps στο κατέβασμα και 500 Mbps στο ανέβασμα δεδομένων, επιλέχθηκαν ως φθηνότερη λύση σε σχέση με την εγκατάσταση οπτικών ινών σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Οι δορυφορικές συνδέσεις σχεδιάζεται να ενεργοποιηθούν φέτος στη Γερμανία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και αργότερα θα επεκταθούν στην Αφρική μέσω της Vodacom, θυγατρικής της Vodafone.

Το Amazon Leo, παλαιότερα γνωστό ως Project Kuiper, περιλαμβάνει σήμερα περισσότερους από 200 δορυφόρους, ενώ εκατοντάδες ακόμα είναι έτοιμοι για εκτόξευση.

Στο μεταξύ, η Vodafone σχεδιάζει μια διαφορετική υπηρεσία που θα επιτρέπει σε συμβατά κινητά τηλέφωνα να συνδέονται απευθείας σε δορυφόρους της εταιρείας AST SpaceMobile.

Το 2005, η Vodafone Βρετανίας έγινε η πρώτη εταιρεία που πραγματοποιίησε δοκιμαστική δορυφορική κλήση από κινητό τηλέφωνο.

Μέχρι στιγμής η εταιρεία δεν έχει ανακοινώσει πότε θα λανσάρει την υπηρεσία.

Την πρωτιά έχει η βρετανική Virgin Media O2, η οποία ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι λανσάρει υπηρεσία που επιτρέπει σε κινητά να συνδέονται στο Starlink της SpaceX για να στέλνουν μηνύματα.