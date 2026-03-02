Τραγωδία γράφτηκε αργά το βράδυ χθες Κυριακή στον Πειραιά όταν ανήλικη έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού της, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από Eurokinissi).

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις 21:45 στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, με θύμα κορίτσι 17 ετών.

H 17χρονη βρισκόταν στο διαμέρισμα με δύο ακόμη συνομήλικα κορίτσια και αγόρια

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η 17χρονη βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διαμένει, στον πέμπτο όροφο, με δύο ακόμη συνομήλικα κορίτσια και δύο, επίσης ίδιας ηλικίας, αγόρια.

Κάποια στιγμή βγήκε στο μπαλκόνι και έπεσε στο κενό, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει γίνει γνωστός ο λόγος ή να υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες για το τραγικό συμβάν.

Η έφηβη μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο όπου οι γιατροί, απλώς, διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Συνελήφθη η μητέρα

Πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιθανό να πρόκειται για αυτοκτονία, ωστόσο είναι νωρίς για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Η μητέρα της 17χρονης συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας και παραμέλησης.