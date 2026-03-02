Θρίλερ με νεκρή γυναίκα μέσα σε ασανσέρ ξενοδοχείου στον Βόλο

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Βόλου με την είδηση του εντοπισμού μιας νεκρής ηλικιωμένης γυναίκας μέσα σε ασανσέρ ξενοδοχείου.

Όπως αναφέρει το thenewspaper η γυναίκα βρέθηκε μέσα στον ανελκυστήρα του ξενοδοχείου, φέροντας τραύμα στο κεφάλι.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το τραύμα προήλθε από πτώση ή αν σχετίζεται με ενδεχόμενη εγκληματική ενέργεια.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν τον χώρο και διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Παράλληλα, αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση που θα ρίξει φως στα αίτια θανάτου.

Η γυναίκα διέμενε στο ξενοδοχείο μαζί με τον γιο της. Ο τελευταίος βρίσκεται αυτή την ώρα στην Αστυνομία, όπου καταθέτει στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου που ενδέχεται να συμβάλει στη διαλεύκανση της υπόθεσης.