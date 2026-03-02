Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά, κανείς δεν γνώριζε την εγκυμοσύνη της
Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη βιώνει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της.
Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη, πριν λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 24 Φεβρουαρίου γέννησε το πρώτο παιδί της και από εκείνη τη μέρα πλέει σε πελάγη ευτυχίας. Η ηθοποιός και ο σύντροφός της, συγγραφέας Σπύρος Γιανναράς, ζουν πλέον τις πρώτες τους ημέρες ως γονείς, αφού ήρθε στον κόσμο η κόρη ρους.
Αλεξάνδρα Αϊδίνη: Η εγκυμοσύνη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι τέλους
Η Αλεξάνδρα Αϊδίνη κράτησε την εγκυμοσύνη της χωρίς να την ανακοινώσει επίσημα καθόλη τη διάρκεια των εννέα μηνών.
Η μικρή θα πάρει το όνομα Τατιάνα, τιμώντας τη μητέρα του Σπύρου Γιανναρά, τη συγγραφέα Τατιάνα Ιωάννου-Γιανναρά. Ο πατέρας του, Χρήστος Γιανναράς, έφυγε από τη ζωή το 2024, αφήνοντας πίσω του σημαντική πνευματική παρακαταθήκη.
Οι αναρτήσεις για τη γέννηση της μικρής
Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2023 και έναν χρόνο αργότερα αποφάσισε να μοιραστεί το ίδιο σπίτι.
Την ημέρα της γέννησης, ο Σπύρος Γιανναράς μοιράστηκε δημόσια τη χαρά του με μια λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση, δημοσιεύοντας φωτογραφία από την κλινική και γράφοντας:
«Ήρθε η Τατιάνα μας! Δόξα τω Θεώ!». Από την πλευρά της, η Αλεξάνδρα Αϊδίνη προτίμησε έναν πιο ποιητικό τρόπο για να εκφράσει τη συγκίνησή της, αναρτώντας ένα βίντεο με έναν ανθισμένο κάμπο και τη φράση: «Τόπος κατοικίας, Οδός Ονείρων και Πρώτης Ανάσας γωνία, Τ.Κ.: 24/2/26. Ήρθες ζωή μας».
