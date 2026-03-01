H εξαιρετική εμφάνιση που έκανε ο Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ, «διπλός» ο Χιτικούδης
Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νεοκλής Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ από τους Νορθ Καρολάινα – Φοβερός ο «διπλός» Νικόλας Χιτικούδης στη νίκη του Ρόμπερτ Μόρις
Οι Βιρτζίνια Τεκ μπορεί να ηττήθηκαν από τους Νορθ Καρολάινα, όμως ο Νεοκλής Αβδάλας πραγματοποίησε ακόμα μία εξαιρετική εμφάνιση.
Ο 19χρονος φόργουορντ ήταν ο πρώτος σκόρερ για την ομάδα του, πετυχαίνοντας 19 πόντους (7/16 εντός παιδιάς, 3/6 τρίποντα, 2/2 βολές), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 2 λάθη σε 29 λεπτά συμμετοχής. Παρά την εξαιρετική του παρουσία το κολέγιό του έχασε στις λεπτομέρειες.
Δείτε τι έκανε ο Αβδάλας
Φοβερός και ο Νικόλας Χιτικούδης στη νίκη του Ρόμπερτ Μόρις επί του Κλίβελαντ Στέιτ (64-83). Συγκεκριμένα ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του και… οδήγησε το πανεπιστήμιό του στη νίκη, πετυχαίνοντας double-double με 18 πόντους (8/11 εντός παιδιάς, 2/3 βολές), 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31 λεπτά.
Ο Στέφανος Σπάρταλης ήταν διψήφιος, στη νίκη του Μονμάουθ επί το Ίλον με 57-73. Ο διεθνής φόργουορντ πέτυχε 10 πόντους (3/6 δίποντα, 4/4 βολές) και ήταν εξαιρετικός.
