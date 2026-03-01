Οδηγίες Γεραπετρίτη για την ασφαλή επιστροφή Ελλήνων πολιτών από τη Μέση Ανατολή
Ο Υπουργός Εξωτερικών έδωσε οδηγίες για την άμεση και ασφαλή επιστροφή όσων πολιτών το επιθυμούν μόλις αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία.
Οδηγία για την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών από τη Μέση ανατολή, έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης κατά την τηλεδιάσκεψη που είχε με τους επικεφαλής των Πρεσβειών και Προξενείων της Ελλαδας στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.
Ο υπουργός Εξωτερικών ενημερώθηκε για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο.
Η σύσκεψη επικεντρώθηκε σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών, τη διαμονή τους και τη διαχείριση των αιτημάτων επαναπατρισμού, τα οποία υποβάλλονται, μέσω σχετικής πλατφόρμας που έχει ενεργοποιηθεί για κάθε Αρχή.
Ο Υπουργός Εξωτερικών έδωσε οδηγίες για την άμεση και ασφαλή επιστροφή όσων πολιτών το επιθυμούν μόλις αποκατασταθεί η εναέρια κυκλοφορία.
Ζήτησε, τέλος, να βρίσκονται οι Διπλωματικές Αποστολές μας σε πλήρη επαγρύπνηση και σε διαρκή επικοινωνία με τους Έλληνες της περιοχής.
