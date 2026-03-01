magazin
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν
Μέση Ανατολή 01 Μαρτίου 2026, 13:10

Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν

Το αρχαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλικό κείμενο που έχει διασωθεί, ηλικίας άνω των 2.100 ετών, απομακρύνθηκε από το Μουσείο του Ισραήλ για λόγους ασφαλείας, μετά τις έκτακτες οδηγίες των αρχών εν μέσω της κρίσης με το Ιράν

Ευγενία Κοτρώτσιου
ΕπιμέλειαΕυγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Spotlight

Το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα, το αρχαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλικό κείμενο που έχει ανακαλυφθεί ποτέ, μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Μουσείο του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ που μίλησε στους The Times of Israel.

Το πολύτιμο εύρημα, ηλικίας άνω των 2.100 ετών, είχε πρόσφατα εκτεθεί στο κοινό σε ολόκληρο το μήκος του για πρώτη φορά από το 1968.

Το μουσείο μετέφερε επίσης και άλλα σημαντικά αντικείμενα σε ασφαλείς χώρους φύλαξης.

Μετά τις έκτακτες οδηγίες που εξέδωσε η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, το μουσείο παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Τι είναι το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα

Το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα αποτελεί το σημαντικότερο και πληρέστερο από τα ευρήματα των Dead Sea Scrolls, που ανακαλύφθηκαν το 1947 σε σπηλιές κοντά στον αρχαίο οικισμό Κουμράν, στην Ιουδαϊκή Έρημο.

Σπηλιά 1 του Κουμράν, όπου βρέθηκε το 1QIsaa.

Χρονολογείται περίπου στο 125 π.Χ. και περιλαμβάνει ολόκληρο σχεδόν το Βιβλίο του Ησαΐα, όπως αυτό περιλαμβάνεται στην Εβραϊκή Βίβλο. Το κείμενό του ταυτίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με το μεταγενέστερο, καθιερωμένο βιβλικό κείμενο, γεγονός που το καθιστά κρίσιμο τεκμήριο για την ιστορία της μετάδοσης της Βίβλου.

Ο κύλινδρος έχει μήκος άνω των επτά μέτρων και αποτελείται από 17 φύλλα περγαμηνής ραμμένα μεταξύ τους. Σώζει σημάδια χρήσης, διορθώσεις, ραφές και επιδιορθώσεις, αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν απλώς ένα τελετουργικό αντικείμενο, αλλά κείμενο που διαβαζόταν και μελετούνταν.

Από την ανακάλυψη στην έκθεση

Το χειρόγραφο βρέθηκε από Βεδουίνους βοσκούς και αρχικά πέρασε στην αγορά αρχαιοτήτων. Τελικά αποκτήθηκε από το κράτος του Ισραήλ το 1954 και εκτέθηκε στο Ιερό του Βιβλίου, ειδική πτέρυγα του Μουσείου του Ισραήλ.

Μόλις πρόσφατα παρουσιάστηκε εκ νέου σε όλο του το μήκος, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες, επιτρέποντας στο κοινό να δει για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το σύνολο του επτάμετρου κυλίνδρου.

Η μεταφορά του σε ασφαλή χώρο υπογραμμίζει όχι μόνο την πολιτιστική και θρησκευτική του σημασία, αλλά και τη γεωπολιτική ευαισθησία της περιοχής, καθώς πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα σωζόμενα τεκμήρια της αρχαίας βιβλικής παράδοσης.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Ιράν: Ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

Ιράν: Ο πόλεμος απειλεί να αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου και τον πληθωρισμό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Θέλετε να φτάσετε τα 100; Αυτές οι προτάσεις για πρωινό θα σας βοηθήσουν

Κόσμος
Ιράν: Αντίποινα με εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου – Νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη

Ιράν: Αντίποινα με εκρήξεις σε χώρες του Κόλπου – Νέα πλήγματα του Ισραήλ στην Τεχεράνη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής
«Tutmania» 01.03.26

Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής

Σε ηχογράφηση του BBC το 1936, ο Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλεί τη συγκλονιστική ημέρα του 1924 όταν αντίκρισε για πρώτη φορά τη σαρκοφάγο του Τουταγχαμών, 3.300 χρόνια μετά την ταφή του, περιγράφοντας ένα θέαμα «υπέροχων πραγμάτων» που άλλαξε την ιστορία της αρχαιολογίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ
΄Εναν αιώνα χαμένη 01.03.26

1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ

Μια βουβή ταινία 45 δευτερολέπτων του 1897, που μόλις εντοπίστηκε στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, δείχνει έναν μηχανικό κλόουν να επιτίθεται σε άνθρωπο — πιθανότατα την πρώτη κινηματογραφική «σύγκρουση» ρομπότ και ανθρώπου, δια χειρός Ζορζ Μελιέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;
Το δόγμα του σοκ 01.03.26

ΗΠΑ: Η οργή ως θέαμα, 50 χρόνια μετά – Είναι το Network η πιο προφητική ταινία για τα media;

Πενήντα χρόνια από την πρεμιέρα του, το εμβληματικό φιλμ των Πάντι Τσάγιεφσκι και Σίντνεϊ Λιούμετ, Network, επιστρέφει ως προφητικό σχόλιο για τα media. Οι δημιουργοί του δεν το είδαν ποτέ ως σάτιρα, αλλά ως «ρεπορτάζ» για την εξουσία της τηλεόρασης.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»
Πράκτορας 01.03.26

Yπάρχει μια ταινία δράσης με τον Τζέισον Στέιθαμ που η Ρόουζ Μπερν θεωρεί «κρυμμένο διαμάντι»

Η Ρόουζ Μπερν βρέθηκε στο κόκκινο χαλί των βραβείων BAFTA και κλήθηκε να απαντήσει σε ένα ερώτημα: ποια ταινία από το βιογραφικό της θεωρεί υποτιμημένη και, μαντέψτε. Συμμετέχει και ο Τζέισον Στέιθαμ

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το «Scream 7» συγκέντρωσε 28,8 εκατομμύρια δολάρια στο box office – Εκκλήσεις για µποϊκοτάζ και συγκεντρώσεις
2023-2026 28.02.26

Το «Scream 7» συγκέντρωσε 28,8 εκατομμύρια δολάρια στο box office – Εκκλήσεις για µποϊκοτάζ και συγκεντρώσεις

Το «Scream 7» απέφερε 28,8 εκατομμύρια δολάρια από 3.540 κινηματογραφικές αίθουσες μέσα σε μια ημέρα, ενώ οι εκκλησεις για µποϊκοτάζ από οργανώσεις που εναντιώνονται στη γενοκτονία στη Γάζα, συνεχίζονται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Ίθαν Χοκ ήταν κάποτε ο νεότερος υποψήφιος για Όσκαρ και τώρα ο γηραιότερος – «Σκέφτομαι τα χρόνια που περνούν»
Ο χρόνος κυλά 28.02.26

Ο Ίθαν Χοκ ήταν κάποτε ο νεότερος υποψήφιος για Όσκαρ και τώρα ο γηραιότερος – «Σκέφτομαι τα χρόνια που περνούν»

Φέτος, ο Ίθαν Χοκ διεκδικεί και πάλι το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «Blue Moon» του Ρίτσαρντ Λίνκλεϊτερ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε
Συνάντηση γιγάντων 28.02.26

Κάτι καλό μαγειρεύεται: Ο Κρίστιαν Μπέιλ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «Heat 2» – Όλα όσα γνωρίζουμε

Φήμες για τη συμμετοχή του Κρίστιαν Μπέιλ στο καστ του «Heat 2» κυκλοφορούσαν από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους, αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός επιβεβαιώνει τα νέα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;
Συνέντευξη 28.02.26

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;

Η ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου ξεκινάει το ταξίδι της στους κινηματογράφους στις 26 Φεβρουαρίου κι ο Μορτ Κλωναράκη υποδύεται τη Δάφνη. Προσπαθήσαμε να μπούμε στο μυαλό του 23χρονου ηθοποιού της ελπιδοφόρας, νέας γενιάς του ελληνικού σινεμά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» – Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών
Άγριο 27.02.26

«Δεν έχω ανατριχιάσει πιο πολύ» - Έτσι είναι τα άδεια υπνοδωμάτια των θυμάτων σχολικών πυροβολισμών

Ο βετεράνος δημοσιογράφος και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ All the Empty Rooms που προτάθηκε για Όσκαρ και που εισέρχεται στα υπνοδωμάτια των παιδιών που σκοτώθηκαν σε σχολικούς πυροβολισμούς στις ΗΠΑ, εξηγεί γιατί αυτή ήταν η πιο δύσκολη πρόκληση που αντιμετώπισε μέχρι σήμερα – και το δύσκολο έργο να ενθαρρύνει τον κόσμο να το δει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό
Γαλλικά Όσκαρ 27.02.26

Καλά πήγε αυτό: Θεατές γιούχαραν το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό

Τι κι αν ήταν το μεγαλύτερο sex symbol των δεκαετιών '50 και '60, γράφοντας τη δική της ιστορία στη μεγάλη οθόνη; Το αφιέρωμα των César Awards στη Μπριζίτ Μπαρντό αποδοκιμάστηκε από πολλούς θεατές.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ’ αλήθεια σέξι;
Second Skin 26.02.26

Επιθυμία και κλιμάκωση: Τι κάνει ένα αντικείμενο στ’ αλήθεια σέξι;

Η επιθυμία δεν σβήνει με την απόκτηση, αλλά εντείνεται: στο «Second Skin», η Αναστασία Φεντόροβα αναλύει τον φετιχισμό ως σύγχρονη πρακτική όπου τα αντικείμενα γίνονται φορείς ταυτότητας, προστασίας και αισθητικής μεταμόρφωσης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης
Τρίσια Τατλ 26.02.26

Η Μπερλινάλε ήταν πάντα πολιτική: Ευρωπαίοι δημιουργοί στηρίζουν τη διευθύντρια του φεστιβάλ εν μέσω απειλών απομάκρυνσης

Η γερμανική κυβέρνηση συγκαλεί έκτακτη σύσκεψη για το μέλλον της Μπερλινάλε, με δημοσιεύματα να θέλουν την Τρίσια Τάτλ αντιμέτωπη με απομάκρυνση μετά τις φιλοπαλαιστινιακές τοποθετήσεις στην τελετή βραβείων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Ελ. Βενιζέλος»: Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από Αθήνα με προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» που έχουν προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή

Από χθες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Χάιφα, Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός

Live streaming: Ολυμπιακός – Εθνικός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Εθνικός για την 11η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών.

Σύνταξη
Κηφισιά: Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα – Δεν είχε δίπλωμα οδήγησης
Ελλάδα 01.03.26

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα - Παραβίασε «κόκκινο» για να διαφύγει, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης

Συνελήφθη χθες 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 197 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για Ιράν: Δεν κακοκαρδίζει Ισραήλ – ΗΠΑ, αλλά «πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση»
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Μητσοτάκης για Ιράν: Δεν κακοκαρδίζει Ισραήλ – ΗΠΑ, αλλά «πρέπει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για την ανάγκη να υπάρξει αποτελεσματικός «έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν, ώστε να αποτραπεί η απόκτηση πυρηνικού όπλου», κάνει όμως και μια αναφορά στο διεθνές δίκαιο.

Σύνταξη
Τέμπη: «Όσο αναπνέω θα παλεύω για να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» – Συγκλονίζει η Άλμα Λάτα που έχασε την κόρη της
Δεν ξεχνάμε 01.03.26

«Όσο αναπνέω θα παλεύω για να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» - Συγκλονίζει η Άλμα Λάτα που έχασε την κόρη της στα Τέμπη

«Κάναμε το τρισάγιο στο τόπο του εγκλήματος και κλαίγαμε όλοι μαζί - Μόνο αγκαλιές ο ένας με τον άλλον, να είμαστε δυνατοί μέχρι τη δίκη», δήλωσε η μητέρα της Κλαούντιας που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Σύνταξη
Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής
«Tutmania» 01.03.26

Από την Κοιλάδα των Βασιλέων στα μικρόφωνα του BBC: Η αποκάλυψη του Τουταγχαμών έπειτα από 3.300 χρόνια σιωπής

Σε ηχογράφηση του BBC το 1936, ο Χάουαρντ Κάρτερ ανακαλεί τη συγκλονιστική ημέρα του 1924 όταν αντίκρισε για πρώτη φορά τη σαρκοφάγο του Τουταγχαμών, 3.300 χρόνια μετά την ταφή του, περιγράφοντας ένα θέαμα «υπέροχων πραγμάτων» που άλλαξε την ιστορία της αρχαιολογίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H εξαιρετική εμφάνιση που έκανε ο Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ, «διπλός» ο Χιτικούδης
Μπάσκετ 01.03.26

H εξαιρετική εμφάνιση που έκανε ο Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ, «διπλός» ο Χιτικούδης

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Νεοκλής Αβδάλας στην ήττα του Βιρτζίνια Τεκ από τους Νορθ Καρολάινα – Φοβερός ο «διπλός» Νικόλας Χιτικούδης στη νίκη του Ρόμπερτ Μόρις

Σύνταξη
Συναγερμός: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς την κατεύθυνση βρετανικών βάσεων στην Κύπρο
Κόσμος 01.03.26

Συναγερμός: Ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύθηκαν προς τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο

Το γεγονός αποκάλυψε ο Υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Διαψεύδει η Κυπριακή Δημοκρατία, σημειώνοντας πως δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη ότι υπήρξε απειλή για τη χώρα,

Σύνταξη
«Απ’ την Αγάπη Έχασα»: Ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης λίγο πριν πεθάνει
Ακούστε εδώ 01.03.26

«Απ’ την Αγάπη Έχασα»: Ένα από τα τραγούδια που ηχογράφησε ο Μανώλης Λιδάκης λίγο πριν πεθάνει

Ο Μανώλης Λιδάκης, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, παραμένει παρών μέσα από το ακυκλοφόρητο «Απ’ την Αγάπη Έχασα», μία από τις τελευταίες ηχογραφήσεις του, που κυκλοφορεί ως συγκινητικός φόρος τιμής στη φωνή και τη σπουδαία καλλιτεχνική του διαδρομή

Σύνταξη
Από τη Σάντα Φε στο Μεταξουργείο – Πώς το δίκτυο trafficking έχει απλώσει τα πλοκάμια του στην Ευρώπη
Τα στοιχεία 01.03.26

Από τη Σάντα Φε στο Μεταξουργείο - Πώς το δίκτυο trafficking έχει απλώσει τα πλοκάμια του στην Ευρώπη

Πληρωμένα εισιτήρια που μετατρέπονται σε «χρέος μεταφοράς», εξάρτηση από διακινητές, υποχρεωτική παραμονή και οικονομική ομηρία συνθέτουν την εικόνα του φαινομένου trafficking

Σύνταξη
Από το τζακούζι στο Μπρουνέι στη φωτογραφία του 1999: Διπλή πίεση για τους Κλίντον εν μέσω καταθέσεων για τον Έπσταϊν
Μπιλ & Χίλαρι 01.03.26

Από το τζακούζι στο Μπρουνέι στη φωτογραφία του 1999: Διπλή πίεση για τους Κλίντον εν μέσω καταθέσεων για τον Έπσταϊν

Η εικόνα του Μπιλ Κλίντον σε πολυτελές τζακούζι το 2002 και μια παλαιότερη φωτογραφία από την Ουάσιγκτον επανέρχονται στο προσκήνιο, καθώς ο ίδιος και η Χίλαρι Κλίντον καταθέτουν για τις σχέσεις τους με τον Τζέφρι Έπσταϊν, πυροδοτώντας νέα πολιτική αντιπαράθεση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ
Προβλήματα 01.03.26

Η αληθινή ιστορία πίσω από τον περίφημο καβγά του JFK Jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ σε πάρκο της ΝΥ

Το 5o επεισόδιο της σειράς «Love Story» περιλαμβάνει έναν σημαντικό -και ίσως γνωστό καβγά- μεταξύ των πραγματικών πρωταγωνιστών, του JFK jr. και της Κάρολιν Μπεσέτ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κάθοδος στην άβυσσο
Editorial 01.03.26

Η κάθοδος στην άβυσσο

Ο πόλεμος που κήρυξαν ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν διαμορφώνει ένα νέο τοπίο. Με μεγαλύτερους κινδύνους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Αλί Χαμενεΐ: Πώς τον εντόπισαν και τον σκότωσαν – Η πληροφορία της CIA και το χτύπημα του Ισραήλ
Κόσμος 01.03.26

Πώς εντόπισαν και σκότωσαν τον Αλί Χαμενεΐ - Η πληροφορία της CIA και το χτύπημα του Ισραήλ

Η δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και άλλων κορυφαίων Ιρανών αξιωματούχων έγινε μετά από στενή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ

Σύνταξη
Παχυσαρκία: Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα – Έρχονται και στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού
Συστάσεις ειδικών 01.03.26

Τι υπόσχονται τα νέα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας - Πότε έρχονται στην Ελλάδα σε μορφή χαπιού

Προτεραιότητα παραμένει το προφίλ ασφαλείας και ο συνδυασμός των φαρμάκων με εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής και άσκησης - Μέσα στο 2026 στην Ελλάδα το χάπι ημερήσιας χορήγησης για την παχυσαρκία

Σύνταξη
Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη
Κόσμος 01.03.26

Ιράκ: Διαδηλωτές προσπάθησαν να καταλάβουν την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βαγδάτη

Διαδηλωτές, ορισμένοι από τους οποίους ανέμιζαν λάβαρα ένοπλων οργανώσεων προσκείμενων στο Ιράν, πέταξαν πέτρες εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας, που ανταπέδωσαν εκτοξεύοντας δακρυγόνα, μετέδωσε ο δημοσιογράφος του AFP επιτόπου.

Σύνταξη
Ντεμπούτο με νέα πρόσωπα για Γρηγορίου – Πώς θα παίξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 01.03.26

Ντεμπούτο με νέα πρόσωπα για Γρηγορίου – Πώς θα παίξει ο Άρης με τον Παναθηναϊκό

Ο Μιχάλης Γρηγορίου αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγές στην ενδεκάδα του σημερινού (1/3, 20.00) εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό - Πώς θα παίξει ο Άρης στη Λεωφόρο...

Σύνταξη
1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ
΄Εναν αιώνα χαμένη 01.03.26

1897: Φυσικά και η πρώτη κινηματογραφική «μάχη» ρομπότ και ανθρώπου θα ήταν του Ζορζ Μελιέ

Μια βουβή ταινία 45 δευτερολέπτων του 1897, που μόλις εντοπίστηκε στη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου, δείχνει έναν μηχανικό κλόουν να επιτίθεται σε άνθρωπο — πιθανότατα την πρώτη κινηματογραφική «σύγκρουση» ρομπότ και ανθρώπου, δια χειρός Ζορζ Μελιέ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Απόρρητο