Ισραήλ: Σε ασφαλή τοποθεσία το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν

Το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα, το αρχαιότερο σχεδόν πλήρες βιβλικό κείμενο που έχει ανακαλυφθεί ποτέ, μεταφέρθηκε σε ασφαλή τοποθεσία λόγω της σύγκρουσης με το Ιράν, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Μουσείο του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ που μίλησε στους The Times of Israel.

Το πολύτιμο εύρημα, ηλικίας άνω των 2.100 ετών, είχε πρόσφατα εκτεθεί στο κοινό σε ολόκληρο το μήκος του για πρώτη φορά από το 1968.

Το μουσείο μετέφερε επίσης και άλλα σημαντικά αντικείμενα σε ασφαλείς χώρους φύλαξης.

Μετά τις έκτακτες οδηγίες που εξέδωσε η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, το μουσείο παραμένει κλειστό μέχρι νεωτέρας.

Τι είναι το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα

Το Μεγάλο Χειρόγραφο του Ησαΐα αποτελεί το σημαντικότερο και πληρέστερο από τα ευρήματα των Dead Sea Scrolls, που ανακαλύφθηκαν το 1947 σε σπηλιές κοντά στον αρχαίο οικισμό Κουμράν, στην Ιουδαϊκή Έρημο.

Χρονολογείται περίπου στο 125 π.Χ. και περιλαμβάνει ολόκληρο σχεδόν το Βιβλίο του Ησαΐα, όπως αυτό περιλαμβάνεται στην Εβραϊκή Βίβλο. Το κείμενό του ταυτίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με το μεταγενέστερο, καθιερωμένο βιβλικό κείμενο, γεγονός που το καθιστά κρίσιμο τεκμήριο για την ιστορία της μετάδοσης της Βίβλου.

Ο κύλινδρος έχει μήκος άνω των επτά μέτρων και αποτελείται από 17 φύλλα περγαμηνής ραμμένα μεταξύ τους. Σώζει σημάδια χρήσης, διορθώσεις, ραφές και επιδιορθώσεις, αποδεικνύοντας ότι δεν ήταν απλώς ένα τελετουργικό αντικείμενο, αλλά κείμενο που διαβαζόταν και μελετούνταν.

Από την ανακάλυψη στην έκθεση

Το χειρόγραφο βρέθηκε από Βεδουίνους βοσκούς και αρχικά πέρασε στην αγορά αρχαιοτήτων. Τελικά αποκτήθηκε από το κράτος του Ισραήλ το 1954 και εκτέθηκε στο Ιερό του Βιβλίου, ειδική πτέρυγα του Μουσείου του Ισραήλ.

Μόλις πρόσφατα παρουσιάστηκε εκ νέου σε όλο του το μήκος, μέσα σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με ελεγχόμενες κλιματικές συνθήκες, επιτρέποντας στο κοινό να δει για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες το σύνολο του επτάμετρου κυλίνδρου.

Η μεταφορά του σε ασφαλή χώρο υπογραμμίζει όχι μόνο την πολιτιστική και θρησκευτική του σημασία, αλλά και τη γεωπολιτική ευαισθησία της περιοχής, καθώς πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα σωζόμενα τεκμήρια της αρχαίας βιβλικής παράδοσης.