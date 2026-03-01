Ξάνθη: Νεκρός 69χρονος μετά από άγριο καυγά με συγχωριανό του – Τον χτύπησε με γκασμά στο κεφάλι

Σοκαρισμένη είναι μικρή κοινωνία του χωριού Μέδουσα στον Δήμο Μύκης στην Ξάνθη μετά το αιματηρό επεισόδιο δύο ανδρών με τραγική κατάληξη τον θάνατο 69χρονου. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 61χρονου για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την «Φωνή της Ξάνθης» όλα έγιναν το απόγευμα της Κυριακής.

Οικονομικές διαφορές

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού ήταν ιδιαίτερα τεταμένες το τελευταίο διάστημα, με τις διαφορές τους – που φέρεται να είχαν και οικονομικό υπόβαθρο – να δημιουργούν κλίμα έντονης αντιπαράθεσης τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 61χρονος δράστης μετέβη στο σπίτι του 69χρονου συγχωριανού του κρατώντας γκασμά και, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ τους, τον χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία, με περιπολικό να φτάνει στο χωριό και να προχωρά στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Η είδηση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη μικρή κοινωνία της περιοχής, όπου θύτης και θύμα ήταν επί χρόνια συγχωριανοί.