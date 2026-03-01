newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ξάνθη: Νεκρός 69χρονος μετά από άγριο καυγά με συγχωριανό του – Τον χτύπησε με γκασμά στο κεφάλι
Ελλάδα 01 Μαρτίου 2026, 22:03

Ξάνθη: Νεκρός 69χρονος μετά από άγριο καυγά με συγχωριανό του – Τον χτύπησε με γκασμά στο κεφάλι

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο ορεινό χωριό Μέδουσα στην Ξάνθη - Συνελήφθη ο 61χρονος δράστης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Σοκαρισμένη είναι μικρή κοινωνία του χωριού Μέδουσα στον Δήμο Μύκης στην Ξάνθη μετά το αιματηρό επεισόδιο δύο ανδρών με τραγική κατάληξη τον θάνατο 69χρονου. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 61χρονου για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την «Φωνή της Ξάνθης» όλα έγιναν το απόγευμα της Κυριακής.

Οικονομικές διαφορές

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού ήταν ιδιαίτερα τεταμένες το τελευταίο διάστημα, με τις διαφορές τους – που φέρεται να είχαν και οικονομικό υπόβαθρο – να δημιουργούν κλίμα έντονης αντιπαράθεσης τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 61χρονος δράστης μετέβη στο σπίτι του 69χρονου συγχωριανού του κρατώντας γκασμά και, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ τους, τον χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία, με περιπολικό να φτάνει στο χωριό και να προχωρά στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Η είδηση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη μικρή κοινωνία της περιοχής, όπου θύτης και θύμα ήταν επί χρόνια συγχωριανοί.

Ναυτιλία
Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Περσικός Κόλπος: «Εγκλωβισμένα» 10 ελληνικά τάνκερ με 85 Έλληνες ναυτικούς

Κόσμος
Nέες επιθέσεις του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Σειρήνες ηχούν στο Τελ-Αβίβ

Nέες επιθέσεις του Ισραήλ στην Τεχεράνη – Σειρήνες ηχούν στο Τελ-Αβίβ

Σκάνδαλο: Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές
Αποκαλύψεις 01.03.26

Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές

Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο της μεταπολίτευσης. Τα «σκοτεινά» σημεία στην έρευνα και ο πολιτικός «σεισμός». Η «βόμβα» Κουκάκη για την κατάθεση του Ταλ Ντίλιαν.

Σύνταξη
Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του
Καταγγελίες 01.03.26

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Ο αδερφός της Μαρίας Λαδά ξεσπά στο in για τον άδικο θάνατο της ΑμεΑ αδερφής του

Στο in και η πρόεδρος του Συλλόγου ΑμεΑ και φίλη της θανούσης: «Έγινε λάθος στο χειριστήριο - το ασθενοφόρο του αεροδρομίου δεν μας μετέφερε εκτός - το ΕΚΑΒ έκανε δύο ώρες να έρθει να μας πάρει - ήταν μία μαχήτρια της ζωής!»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Κολωνός: Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή
Είχαν τσακωμούς 01.03.26

Συνελήφθη ο σύντροφος της εγκύου που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό - Τη Δευτέρα η νεκροτομή της

Ο 38χρονος υποστήριξε στις Αρχές ότι βρήκε τη σύντροφό του πεσμένη στις σκάλες, μέσα σε λίμνη αίματος - Γείτονες αναφέρου ότι άκουγαν συχνά φασαρίες και τσακωμούς από το σπίτι τους στον Κολωνό

Σύνταξη
Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν
Ελλάδα 01.03.26

Κινητοποίηση του ΠΑΜΕ στην Αμερικανική Πρεσβεία ενάντια στην επίθεση στο Ιράν

Με κεντρικό σύνθημα στο πανό του ΠΑΜΕ «Σπέρνουν τον όλεθρο στη Μέση Ανατολή. Έξω η Ελλάδα από τη σφαγή», οι διαδηλωτές εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στους λαούς της Μέσης Ανατολής.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης
«Ελ. Βενιζέλος»: Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από Αθήνα με προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Συνεχίζονται οι ακυρώσεις πτήσεων από το «Ελ. Βενιζέλος» που έχουν προορισμό χώρες στη Μέση Ανατολή

Από χθες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν εκδώσει ανακοινώσεις για ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Χάιφα, Ντόχα, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι

Σύνταξη
Κηφισιά: Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα – Δεν είχε δίπλωμα οδήγησης
Ελλάδα 01.03.26

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ/ώρα - Παραβίασε «κόκκινο» για να διαφύγει, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης

Συνελήφθη χθες 22χρονος οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος κινούνταν με 197 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας κατά 97 χλμ/ώρα.

Σύνταξη
Τέμπη: «Όσο αναπνέω θα παλεύω για να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» – Συγκλονίζει η Άλμα Λάτα που έχασε την κόρη της
Δεν ξεχνάμε 01.03.26

«Όσο αναπνέω θα παλεύω για να μπουν φυλακή όσοι φταίνε» - Συγκλονίζει η Άλμα Λάτα που έχασε την κόρη της στα Τέμπη

«Κάναμε το τρισάγιο στο τόπο του εγκλήματος και κλαίγαμε όλοι μαζί - Μόνο αγκαλιές ο ένας με τον άλλον, να είμαστε δυνατοί μέχρι τη δίκη», δήλωσε η μητέρα της Κλαούντιας που σκοτώθηκε στα Τέμπη

Σύνταξη
Από τη Σάντα Φε στο Μεταξουργείο – Πώς το δίκτυο trafficking έχει απλώσει τα πλοκάμια του στην Ευρώπη
Τα στοιχεία 01.03.26

Από τη Σάντα Φε στο Μεταξουργείο - Πώς το δίκτυο trafficking έχει απλώσει τα πλοκάμια του στην Ευρώπη

Πληρωμένα εισιτήρια που μετατρέπονται σε «χρέος μεταφοράς», εξάρτηση από διακινητές, υποχρεωτική παραμονή και οικονομική ομηρία συνθέτουν την εικόνα του φαινομένου trafficking

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα
Super League 01.03.26

Ο Παναθηναϊκός «πάτησε» τετράδα με Τεττέη και Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός έπιασε τον Λεβαδειακό στην 4η θέση, νικώντας 3-1 τον Άρη. Ερνάντεθ, Τεττέη και Ταμπόρδα τα γκολ του Τριφυλλιού, μείωσε ο Ράσιτς. Φωνές από τις δύο ομάδες για τον διαιτητή Μπόγκναρ.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
Δείτε βίντεο 01.03.26

Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου

Στις φλόγες βρίσκεται μέρος της πολυεθνικής βάσης στο αεροδρόμιο του Ερμπίλ, στο βόρειο Ιράκ, η οποία αναφέρεται ότι χτυπήθηκε από ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύνταξη
Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Η Ρωσία προειδοποιεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη μεταφορά πετρελαίου και αερίου. Καταδικάζει απερίφραστα τους θανάτους του Χαμενεΐ και άλλων Ιρανών αξιωματούχων.

Σύνταξη
Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Χωρίς φόβο 01.03.26

Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»

Η Κάρα Ντελεβίν υποστήριξε σε πρόσφατη ομιλία της ότι οι δυσάρεστες ειδήσεις που κυριαρχούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ουσιαστικά κρατούν τους ανθρώπους αδρανείς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Μόλις ένας στους τέσσερις Αμερικανούς τάσσεται υπέρ των επιθέσεων στο Ιράν

Σχεδόν οι μισοί Αμερικανοί αντιτίθενται στη χρήση στρατιωτικής βίας εναντίον του Ιράν, που επέλεξε ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos. Το 43% είναι αντίθετο με την επίθεση.

Σύνταξη
Τέξας: Εξετάζεται αν ο δράστης των πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν
Τέξας 01.03.26

Εξετάζεται αν ο δράστης των μαζικών πυροβολισμών στο Όστιν εμπνεύστηκε από τις επιθέσεις στο Ιράν

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 35χρονος Ndiaga Diagne, Αμερικανός πολίτης με καταγωγή από τη Σενεγάλη - Υπέβαλε αίτηση για άσυλο το 2016 - Στο αυτοκίνητό του βρέθηκε το Κοράνι

Σύνταξη
Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης

Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί το πρόγραμμά της.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή
Ποδόσφαιρο 01.03.26

ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή

Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την επετειακή φανέλα και επέστρεψε στις νίκες, ενώ ο Αστέρας παραμένει κάτω από την επικίνδυνη ζώνη. Ο ΠΑΟΚ ανέβηκε με την είσοδο του Κωνσταντέλια. Το 2-0 ο Ζίβκοβιτς στο 89’

Σύνταξη
Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
On Field 01.03.26

Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ

Ο Άγγλος προπονητής αναγέννησε την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πολλοί πλέον θεωρούν, πως πρέπει να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και μετά το καλοκαίρι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Νέα Αριστερά: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

ΝΕΑΡ: Όχι στα νταηλίκια των Τραμπ και Νετανιάχου – Η χώρα μας να απαιτήσει άμεσα την παύση της επίθεσης

Η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει απρόκλητη την επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά του Ιράν ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να αντιταχθεί σε αυτή την κατάφωρη πράξη επιθετικότητας και ζητά η χώρα μας να μην εμπλακεί σε πόλεμο για ξένα συμφέροντα.

Σύνταξη
Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»
Μπάσκετ 01.03.26

Άρης: «Η αποστολή είναι ασφαλής – Υπομονή και λογική μέχρι να λήξουν όλα ομαλά»

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ Άρης και ο αρχηγός της αποστολής της U18, τονίζουν πως οι κίτρινοι παραμένουν ασφαλείς στο ξενοδοχείο τους στο Άμπου Ντάμπι και περιμένουν πότε θα καταστεί δυνατό να επιστρέψουν.

Σύνταξη
Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση
Πολιτική Γραμματεία 01.03.26

Σ. Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να μετατρέπει τη χώρα σε ουρά των ΗΠΑ και Ισραήλ – Ζητά άμεση ενημέρωση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί τον πρωθυπουργό «να μην διανοηθεί καν να εμπλέξει τη χώρα με οποιονδήποτε τρόπο στις εχθροπραξίες» και ζητά «να ενημερώσει άμεσα τους πολιτικούς αρχηγούς για τις ενέργειες και τη στάση της κυβέρνησης».

Σύνταξη
Σκάνδαλο: Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές
Αποκαλύψεις 01.03.26

Ανοίγει το «Κουτί της Πανδώρας» μετά την καταδίκη των τεσσάρων για τις υποκλοπές

Γιατί το σκάνδαλο των υποκλοπών είναι το μεγαλύτερο της μεταπολίτευσης. Τα «σκοτεινά» σημεία στην έρευνα και ο πολιτικός «σεισμός». Η «βόμβα» Κουκάκη για την κατάθεση του Ταλ Ντίλιαν.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης
Ποδόσφαιρο 01.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης

LIVE: Παναθηναϊκός – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Άρης για την 23η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

