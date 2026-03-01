Ξάνθη: Νεκρός 69χρονος μετά από άγριο καυγά με συγχωριανό του – Τον χτύπησε με γκασμά στο κεφάλι
Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε στο ορεινό χωριό Μέδουσα στην Ξάνθη - Συνελήφθη ο 61χρονος δράστης
- Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες στην επιχείρηση κατά του Ιράν – Πέντε τραυματίστηκαν
- Οι επιθέσεις στο Ιράν θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις τιμές αλλά δεν θα προκαλέσουν σοκ
- Επικαιροποίηση τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης για Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
- Σύρος: Επιχείρηση διάσωσης σκύλου που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων
Σοκαρισμένη είναι μικρή κοινωνία του χωριού Μέδουσα στον Δήμο Μύκης στην Ξάνθη μετά το αιματηρό επεισόδιο δύο ανδρών με τραγική κατάληξη τον θάνατο 69χρονου. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 61χρονου για ανθρωποκτονία.
Σύμφωνα με την «Φωνή της Ξάνθης» όλα έγιναν το απόγευμα της Κυριακής.
Οικονομικές διαφορές
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού ήταν ιδιαίτερα τεταμένες το τελευταίο διάστημα, με τις διαφορές τους – που φέρεται να είχαν και οικονομικό υπόβαθρο – να δημιουργούν κλίμα έντονης αντιπαράθεσης τις προηγούμενες ημέρες.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 61χρονος δράστης μετέβη στο σπίτι του 69χρονου συγχωριανού του κρατώντας γκασμά και, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ τους, τον χτύπησε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.
Άμεσα ενημερώθηκε η Αστυνομία, με περιπολικό να φτάνει στο χωριό και να προχωρά στη σύλληψη του δράστη, ο οποίος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.
Η είδηση έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στη μικρή κοινωνία της περιοχής, όπου θύτης και θύμα ήταν επί χρόνια συγχωριανοί.
- Ξάνθη: Νεκρός 69χρονος μετά από άγριο καυγά με συγχωριανό του – Τον χτύπησε με γκασμά στο κεφάλι
- Το σημαιάκι… τίτλου της Άρσεναλ – Ισοφάρισαν μεγάλο ρεκόρ οι «κανονιέρηδες»
- Παναθηναϊκός-Άρης 3-1: Ταμπόρδα και Τεττέη «καθάρισαν» για τετράδα
- Ιράκ: Πλήγμα στην πολυεθνική βάση στο Ερμπίλ – Στις φλόγες μέρος του αεροδρομίου
- Παναθηναϊκός-‘Αρης: Ο Κοντούρης έκανε το θέατρο της χρονιάς
- Μπέτις – Σεβίλλη 2-2: Χωρίς νικητή το ντέρμπι της Ανδαλουσίας
- Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου
- Η Κάρα Ντελεβίν πιστεύει ότι «ο αλγόριθμος των social media δεν έχει καλές προθέσεις»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις