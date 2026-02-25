Ο Μπαντέ έκανε δώρο στον Μεντιλίμπαρ (pic)
Λίγο μετά το τέλος του Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός ο Λόικ Μπαντέ έκανε ένα ξεχωριστό δώρο στον παλιό του προπονητή, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.
Ο Ολυμπιακός έδωσε ό,τι είχε στο Λεβερκούζεν και «έπεσε» με το κεφάλι ψηλά. Το 0-0 της BayArena το βράδυ της Τρίτης σήμανε τον αποκλεισμό των «ερυθρόλευκων» από τη συνέχεια του Champions League, τη χρονιά που πήραν μέρος για πρώτη φορά στη νέα League Phase και παράλληλα κατάφεραν να επιστρέψουν στις νοκ-άουτ φάσεις της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ο ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αντιμετώπισε και δύο παλιούς του παίκτες που τώρα αγωνίζονται στη Λεβερκούζεν, τον Αλέις Γκαρσία που ο Βάσκος είχε παίκτη στην Εϊμπάρ και τον Λόικ Μπαντέ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη Σεβίλλη.
Ο δεύτερος μάλιστα, φρόντισε να δώσει στον «Μέντι» και ένα ξεχωριστό δώρο – μια υπογεγραμμένη φανέλα του. Παρότι ο Γάλλος στόπερ είχε αγωνιστεί μόλις για 24 ματς υπό τις οδηγίες του Βάσκου τεχνικού, έχει τις καλύτερες αναμνήσεις με την κατάκτηση του Europa League το 2023.
Το δώρο του Μπαντέ στον «Μέντι»
Lo que Sevilla unió… 😉
Loïc Badé 🤝 José Luis Mendilibar
🔙 #B04OLY | #SomosBayer04 🖤❤️ https://t.co/Kxka0uKFuQ pic.twitter.com/InxDAHqC0s
— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_es) February 24, 2026
Υπενθυμίζεται ότι πριν το Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός, με τα καλύτερα λόγια για τον Μεντιλίμπαρ είχε μιλήσει και ο Αλέις Γκαρσία, επιβεβαιώνοντας ότι όλοι οι παίκτες του, στάζουν μέλι για τον 64χρονο τεχνικό.
