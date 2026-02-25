Μια νύχτα μόνο: Όλα στον αέρα

Το 44ο επεισόδιο της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», απόψε, στις 21:40.

Όλοι βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, μετά την καταγγελία της Ευθυμίου σε βάρος του Οδυσσέα. Η Αρετή τον αμφισβητεί, καθώς συνδυάζει τις συκοφαντίες με τη νύχτα που πέρασε μαζί του στο ξενοδοχείο…

Ο γάμος του Οδυσσέα με την Αρετή τινάζεται στον αέρα, κι όλοι προσπαθούν να συνέλθουν από το σοκ. Ο Οδυσσέας αμφισβητείται από την μητέρα του και τον Σταύρο, αλλά κυρίως από την Αρετή που συνδυάζει τις συκοφαντίες με την νύχτα μαζί του στο ξενοδοχείο. Η Ελένη σοκαρισμένη που ο Σταύρος φεύγει με την Αρετή ξανακυλά στο αλκοόλ και ο Χάρης προσπαθεί να την συνεφέρει.

Το ατύχημα της Μίνας κάνει τον Σάββα να χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του, ενώ στη Μίνα γεννιούνται υποψίες ότι κάποιος θέλει το κακό σε εκείνη και στο αγέννητο παιδί της.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάνα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός – Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ALTER EGO MEDIA – MEGA

