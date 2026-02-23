Γαλάτσι: Άνδρας έπεσε από γκρεμό επτά μέτρων στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/2), καθώς άνδρας έπεσε από ύψος επτά μέτρων στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι, στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για το περιστατικό περίπου στις 14.30 της Καθαράς Δευτέρας.

Επιχείρηση απεγκλωβισμού

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Ο τραυματίας άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός τραυματισμένου άνδρα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ύστερα από πτώση του σε απόκρημνη περιοχή στο Γαλάτσι Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. pic.twitter.com/USW6ppR56Q — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 23, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για νεαρό ηλικίας 25 ετών.