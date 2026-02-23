Γαλάτσι: Άνδρας έπεσε από γκρεμό επτά μέτρων στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό
Το ατύχημα σημειώθηκε στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι,
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας (23/2), καθώς άνδρας έπεσε από ύψος επτά μέτρων στο Άλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι, στην προσπάθειά του να πετάξει χαρταετό.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για το περιστατικό περίπου στις 14.30 της Καθαράς Δευτέρας.
Επιχείρηση απεγκλωβισμού
Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα. Ο τραυματίας άνδρας διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός τραυματισμένου άνδρα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ύστερα από πτώση του σε απόκρημνη περιοχή στο Γαλάτσι Αττικής. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. pic.twitter.com/USW6ppR56Q
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για νεαρό ηλικίας 25 ετών.
