Οι αθλητικές μεταδόσεις (22/2): Πού θα δείτε τα ματς της Super League και παιχνίδια από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/2).
- Μείωσαν τον κίνδυνο λειψυδρίας οι πολλές βροχοπτώσεις; - Η εικόνα στην Αττική και την υπόλοιπη Ελλάδα
- Πώς πήρε το όνομά της η Καθαρά Δευτέρα και γιατί πετάμε χαρταετό
- Νεκρή 45χρονη έπειτα από σφοδρή σύγκρουση οχημάτων τα ξημερώματα στην Πάτρα
- Ελιά: Πώς ο «πράσινος χρυσός» της Ελλάδας φέρνει επενδύσεις
Γεμάτο είναι και σήμερα το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με τη Super League στο προσκήνιο και τις αναμετρήσεις ΟΦΗ – Παναθηναϊκός, Πανσερραϊκός – Βόλος, ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ, Άρης – Κηφισιά και ΑΕΚ – Λεβαδειακός.
Παράλληλα, από το MEGA NEWS θα μεταδοθούν οι αναμετρήσεις Ολυμπιακός-Αθηναϊκός (13:00), για την Α1 Μπάσκετ Γυναικών, αλλά και το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (18:30) για τη Volley League γυναικών.
Επίσης, δράση υπάρχει και στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (22/2)
14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Σέφιλντ Γουένσντεϊ EFLChampionship
14:30 Novasports 3HD Πάντερμπορν – Χέρτα Βερολίνου Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Σεβίλλη La Liga
15:00 Action 24 Νίκη Βόλου – Ηρακλής Super League 2
16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ Premier League
16:00 Novasports 4HD Σάντερλαντ – Φούλαμ Premier League
16:00 Novasports 2HD Κρίσταλ Πάλας – Γουλβς Premier League
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μαγδεμβούργο – Μίντεν DAIKIN Bundesliga
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αταλάντα – Νάπολι Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΟΦΗ – Παναθηναϊκός Super League
16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Βόλος ΝΠΣ Super League
16:30 Novasports Start Φράιμπουργκ – Γκλάντμπαχ Bundesliga
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΑΠΟΕΛ – Ομόνοια Cyprus League
17:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λίβινγκστον – Ρέιντζερς Scottish Premiership
17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Λεβάντε La Liga
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Lega Basket Coppa Italia 2026 Τελικός
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Τόρουν
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μίλων – Ολυμπιακός Volley League Ανδρών
18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ Super League
18:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Άρσεναλ Premier League
18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
19:00 Novasports Prime Άρης – Κηφισιά Super League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλαν – Πάρμα Serie A
19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Μαγιόρκα La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD ACB Copa del Rey 2026 Τελικός
20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Κλίβελαντ Καβαλίερς NBA
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Λεβαδειακός Super League
20:30 Novasports 2HD Χάιντενχαϊμ – Στουτγκάρδη Bundesliga
21:00 Novasports Start Φέγενορντ – Τέλσταρ Eredivisie
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Κρεμονέζε Serie A
22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Βαλένθια La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μιλγουόκι Μπακς – Τορόντο Ράπτορς NBA
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτο – Ρίο Άβε Liga Portugal
- «Διαλύει» τα κοντέρ ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Ξεπέρασε τα 500 γκολ μετά την ηλικία των 30!
- Έρευνα της La Liga για συνθήματα θανάτου των οπαδών της Οσασούνα προς τον Βινίσιους
- Επιστρέφει η περιφερειακή λίγκα στα Βαλκάνια
- Η αφιέρωση του Κώστα Σλούκα στον Αταμάν για τον χαμό της μητέρας του (vid)
- Ο Ολυμπιακός, το 23% στο τρίποντο και η απόφαση για τον Πίτερς (vids)
- Οι αθλητικές μεταδόσεις (22/2): Πού θα δείτε τα ματς της Super League και παιχνίδια από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
- Το μήνυμα του Χέιζ-Ντέιβις: «Δεν ακούω πολύ καλά πάνω στις επευφημίες για τον MVP» (pic)
- Παναθηναϊκός: Το πάρτι μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις