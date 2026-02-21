Η βαθμολογία της Super League
Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τους δύο αγώνες του Σαββάτου (21/2)
Με τη διεξαγωγή δύο αναμετρήσεων σήμερα Σάββατο (21/2) άνοιξε η αυλαία της 22ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο Φάληρο με σκορ 2-0 του Παναιτωλικού χάρη σε γκολ των Πιρόλα και Γιαζιτζί. Με αυτό το αποτέλεσμα οι Πειραιώτες ανέβηκαν προσωρινά στην κορυφή με 50 βαθμούς και βρίσκονται στο +1 από την ΑΕΚ (ένα ματς λιγότερο) και στο +4 από τον ΠΑΟΚ (δύο παιχνίδια λιγότερα).
Ο Ατρόμητος πήρε μεγάλο «διπλό» με 2-1 επί του Αστέρα και πλέον είναι 9ος με 24 πόντους, ενώ οι ηττημένοι παραμένουν 13οι και προτελευταίοι με 16 βαθμούς.
Η 22η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή (22/2) με τη διεξαγωγή πέντε αναμετρήσεων.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής:
Σάββατο 21 Φεβρουαρίου
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 1-2
Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0
Κυριακή 22 Φεβρουαρίου
16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος
18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ
19:00 Άρης – Κηφισιά
20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (23η) αγωνιστική:
Σάββατο 28/02/26
17:00 ΟΦΗ – ΑΕΛ
19:30 Ατρόμητος – Παναιτωλικός
20:00 Κηφισιά – Λεβαδειακός
Κυριακή 01/03/26
16:00 Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός
17:30 Βόλος – ΑΕΚ
19:00 ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης
20:00 Παναθηναϊκός – Άρης
