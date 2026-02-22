Επιστροφή στις εγχώριες διοργανώσεις μετά το παιχνίδι με την Πλζεν στο ΟΑΚΑ, καθώς ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται σε λίγη ώρα από τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Superleague.

O Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τον Αλμπάν Λαφόν κάτω από τα δοκάρια με την τριάδα στην άμυνα να αποτελείται από τους Γέντβαϊ, Ίνγκασον και Ερνάντεθ, ενώ ως φουλ μπακ παίρνουν θέση δεξιά ο Καλάμπρια και αριστερά ο Κυριακόπουλος.

Στον άξονα είναι οι Σιώπης και Κοντούρης, με τους Αντίνο και Παντελίδη να έχουν έναν πιο επιθετικό ρόλο, υποστηρίζοντας τον Ανδρέα Τεττέη ο οποίος είναι ξανά η… αιχμή του δόρατος.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Κοντούρης, Αντίνο, Παντελίδης, Τεττέη

Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο