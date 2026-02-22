Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα των πράσινων για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ (pic)
Δείτε τους παίκτες που επέλεξε ο Ράφα Μπενίτεθ για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού.
- Αγωνία για τους 27 αγνοούμενους μετανάστες μετά το ναυάγιο στους Καλούς Λιμένες
- «Επαναπροσδιορίζοντας την ύλη»: Νομπελίστας έφτιαξε μηχανή που συλλέγει νερό από τον ξηρό αέρα
- Ο Χαμενεΐ προετοιμάζει το κράτος για τη διάδοχη κατάσταση σε περίπτωση δολοφονίας του
- Καθαρά Δευτέρα: Πώς θα λειτουργήσουν τα σούπερ μάρκετ, τι ισχύει για τις λαϊκές αγορές
Επιστροφή στις εγχώριες διοργανώσεις μετά το παιχνίδι με την Πλζεν στο ΟΑΚΑ, καθώς ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται σε λίγη ώρα από τον ΟΦΗ, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της Superleague.
O Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε τον Αλμπάν Λαφόν κάτω από τα δοκάρια με την τριάδα στην άμυνα να αποτελείται από τους Γέντβαϊ, Ίνγκασον και Ερνάντεθ, ενώ ως φουλ μπακ παίρνουν θέση δεξιά ο Καλάμπρια και αριστερά ο Κυριακόπουλος.
Στον άξονα είναι οι Σιώπης και Κοντούρης, με τους Αντίνο και Παντελίδη να έχουν έναν πιο επιθετικό ρόλο, υποστηρίζοντας τον Ανδρέα Τεττέη ο οποίος είναι ξανά η… αιχμή του δόρατος.
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
Today’s XI vs OFI #Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/GVc8Ry2URF
— Panathinaikos F.C. (@paofc_) February 22, 2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Ερνάντεθ, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Κοντούρης, Αντίνο, Παντελίδης, Τεττέη
Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τσέριν, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς
Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Ανδρούτσος, Αθανασίου, Αποστολάκης, Κανελλόπουλος, Νους, Φούντας, Σαλσίδο
- ΠΑΟΚ: Η 11άδα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet (pic)
- Τα ζόρια του Αλεξάντερ – Άρνολντ και τα «σενάρια» για το μέλλον του Άγγλου στην Μαδρίτη
- ΟΦΗ – Παναθηναϊκός: Προβάδισμα στο Παγκρήτιο με σκόρερ τον Τεττέη (vid)
- Έξαλλος ο Λιονέλ Μέσι: Προσπάθησε να κάνει «ντου» στα αποδυτήρια των διαιτητών (vid)
- LIVE: Πανσερραϊκός – Βόλος
- LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Λίβερπουλ
- LIVE: ΟΦΗ – Παναθηναϊκός
- Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα των πράσινων για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ (pic)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις