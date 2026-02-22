newspaper
21.02.2026 | 19:39
Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στη Μαλαισία
Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»
Πολιτική Γραμματεία 22 Φεβρουαρίου 2026, 19:32

Βασίλης Κικίλιας: «Εχθρός μας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι»

O υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, βάλλει ενάντια στους «σύγχρονους λαθρέμπορους που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες - κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες».

Σύνταξη
«Εχθρός μας στο μεταναστατευτικό είναι οι σύγχρονοι λαθρέμποροι, οι εγκληματίες αυτοί που βάζουν δυστυχείς ανθρώπους μέσα σε βάρκες – κουφάρια χωρίς σωσίβια, εγκαταλείποντάς τους στις πιο δύσκολες συνθήκες ή ακόμα και πετώντας τους μέσα στη θάλασσα» επισήμανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού κάνουν το καθήκον τους και αυτό γίνεται με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τους νόμους

Όπως τόνισε (Real News), «η Ελλάδα έχει χιλιάδες μίλια θαλάσσιων συνόρων, τα οποία φυλάσσονται από το Λιμενικό Σώμα. Είναι τα σύνορα της πατρίδας μας και παράλληλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού επιτελούν ύψιστο πατριωτικό έργο, κάνουν το καθήκον τους και αυτό γίνεται με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και τους νόμους. Φυσικά, δεχόμαστε ανά πάσα στιγμή την οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική έρευνα για την οποιαδήποτε επιχείρηση. Όμως, οι Λιμενικοί μας έχουν σώσει δεκάδες χιλιάδες ζωές στο Αιγαίο, θα συνεχίσουμε να τους στηρίζουμε, όπως είμαι σίγουρος ότι κάνει και η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας και των νησιωτών μας».

Το πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ 2

Αναφερόμενος στο εξοπλιστικό πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ 2, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι αποτελεί την πιο ουσιαστική παρέμβαση που υλοποιείται σήμερα για το Λιμενικό Σώμα, με στόχο όχι απλώς την ενίσχυσή του με επιχειρησιακά μέσα, αλλά τη συνολική αναβάθμιση του τρόπου που επιχειρούν οι λιμενικοί στη θάλασσα.

Όπως τόνισε, βασικότερο κομμάτι του προγράμματος αποτελεί η δημιουργία ενός νέου Κέντρου Επιχειρήσεων, το οποίο θα αντικαταστήσει τον σημερινό Θάλαμο, που δεν έχει αλλάξει εδώ και δεκαετίες και του οποίου οι δυνατότητες είναι πλέον πεπερασμένες.

Όπως εξήγησε, «θα φτιάξουμε ένα υπερσύγχρονο War Room – όπως το αντίστοιχο της Πολιτικής Προστασίας – το οποίο θα συγκεντρώνει τα δεδομένα από ραντάρ, αισθητήρες και όλα τα διαθέσιμα μέσα και θα έχει έγκαιρα ολοκληρωμένη και πραγματική εικόνα για το τι συμβαίνει ανά πάσα ώρα και στιγμή στις θάλασσες και στα λιμάνια μας. Η αναβάθμιση του συστήματος παρακολούθησης θαλάσσιας κυκλοφορίας είναι απαραίτητη και κρίσιμη για τη χώρα, καθώς ενισχύει σημαντικά την επιτήρηση και τον έλεγχο της δραστηριότητας στις ελληνικές θάλασσες, την ασφάλεια, την έρευνα και τη διάσωση, επιτρέποντας στο Λιμενικό Σώμα να ανταποκρίνεται με επάρκεια στην αποστολή του και στις νέες προκλήσεις της εποχής».

Σε ό,τι αφορά τους χρόνους υλοποίησης του ΑΙΓΙΣ 2, ο κ. Κικίλιας απάντησε πως «όπως κάναμε με το ΑΙΓΙΣ στην Πολιτική Προστασία – και βλέπετε τώρα αυτά τα έργα να παραδίδονται το ένα μετά το άλλο – έτσι και εδώ, οι διαδικασίες τρέχουν με αντίστοιχα γρήγορους ρυθμούς και σύντομα θα έχουμε τις πρώτες δημοπρατήσεις».

Πρόσθεσε, δε, ότι «προχωράμε στην απόκτηση νέων πλοίων 80 μ. ανοικτής θαλάσσης, πολλών παράκτιων περιπολικών και ταχέων καταδιωκτικών, ενώ για πρώτη φορά εντάσσονται με οργανωμένο σχέδιο τεχνολογίες επιτήρησης με μη επανδρωμένα μέσα, τόσο εναέρια όσο και επιφάνειας και υποβρύχια, προκειμένου το Λιμενικό να έχει συνεχή εικόνα του θαλάσσιου χώρου, ακόμη και σε δύσκολες ή απομακρυσμένες περιοχές».

Δημοσκοπήσεις, εξωτερική πολιτική

Σχετικά με τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, ο κ. Κικίλιας έκανε σαφές πως στις επερχόμενες εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα δώσει τη μάχη της αυτοδυναμίας. «Θα προσπαθήσουμε να πείσουμε με το έργο μας τη μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας ότι δουλέψαμε σκληρά, υπηρετώντας τα συμφέροντά τους και παράλληλα ότι οι πολιτικές μας είναι οραματικές και ελπιδοφόρες για το μέλλον. Ότι μπορούν να εξασφαλίσουν δηλαδή ασφάλεια, ανάπτυξη και προκοπή για το σήμερα και το αύριο» υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας, ενώ σε ερώτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση απάντησε ότι «απαιτεί σεβασμό στους θεσμούς και πολιτικές συγκλίσεις. Ελπίζω αυτή η συνταγματική αναθεώρηση να μην είναι μια χαμένη ακόμα ευκαιρία, όπως οι προηγούμενες».

Σχετικά με την εξωτερική πολιτική της χώρας είπε πως «σε ένα παγκόσμιο, ασταθές περιβάλλον και σε μια εξαιρετικά δύσκολη, γεωπολιτικά, γειτονιά πρέπει να έχουμε διαύλους επικοινωνίας και να συνομιλούμε εξαντλητικά με όλους. Ακόμα και με αυτούς με τους οποίους διαφωνούμε ριζικά σε καίρια θέματα κυριαρχίας. Συζητούμε, αλλά δεν υποχωρούμε. Μακάρι η Τουρκία να επιδείξει διάθεση συνεργασίας και καλής γειτονίας. Οφείλουμε, όμως, να εκσυγχρονίζουμε τους εξοπλισμούς μας για τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό Σώμα, να έχουμε υψηλό φρόνημα και άρα, να διασφαλίζουμε από θέση ισχύος την ειρήνη».

Ακρίβεια

Τέλος, αναφορικά με την ακρίβεια τόνισε ότι «το πρόβλημα είναι “εισαγόμενο”, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι «ο Έλληνας εδώ ζει, στην Ελλάδα και από την κυβέρνησή του περιμένει λύσεις. Έχουμε κάνει σημαντικές προσπάθειες μείωσης της φορολογίας και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος, ώστε να το αντιμετωπίσουμε. Απαιτείται πλέον άμεσα – στις αντοχές των δημοσιονομικών δυνατοτήτων – περαιτέρω στήριξη στις οικογένειες που έχουν ανάγκη και παράλληλα, να εφαρμοστούν πολιτικές αύξησης των επενδύσεων και δημιουργίας πλούτου στη χώρα, με στόχο να στηριχθούν οι πολλοί. Πρέπει να εργαστούμε για τη δικαιότερη κατανομή του πλούτου».

Και κατέληξε: «Αυτό προσπαθούμε και στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Γιατί, τι άλλο από αγώνας κατά της ακρίβειας ήταν αυτός που δώσαμε πέρυσι για να συγκρατηθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων; Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ναυτιλία μπορεί να παράγει πλούτο για όλους. Γι’ αυτό, άλλωστε, προσπαθώ να πείσω τους νέους μας να τη δουν και ως εξαιρετικά σοβαρή επαγγελματική διέξοδο. Όλα αυτά απαντούν με έργα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητά της η μέση ελληνική οικογένεια».

World
Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

Κομισιόν: Δεν δέχεται αύξηση στους δασμούς – Η ανακοίνωση

inWellness
inTown
Stream newspaper
Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»
Πολιτική 22.02.26

Νικόλας Φαραντούρης: «Έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα»

O ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης γνωστοποίησε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρομολογεί επίσημη έρευνα για το ζήτημα των δανείων σε ελβετικό φράγκο στην Ελλάδα.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο
Σφοδρά πυρά 22.02.26

ΚΚΕ: Εμπαιγμός να μιλά ο Μητσοτάκης για «ασφάλεια» όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο

Το ΚΚΕ ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη. «Ποια ασφάλεια εξασφαλίζει ο λαός μας όταν η χώρα μετατρέπεται σε πολεμικό ορμητήριο;» ρωτά, ενώ μεταξύ άλλων κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι «δεν τολμά να ξεστομίσει, ότι οι 200 εκτελεσμένοι πατριώτες από τους ναζί ήταν κομμουνιστές»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Πετάει χαρταετό για την ακρίβεια και για την περιφερόμενη ακροδεξιά τοξικότητα του Γεωργιάδη

Ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρεται μεταξύ άλλων στα τεκταινόμενα στο Κρατικό Νίκαιας, σημειώνοντας: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει να πει κάτι για όλες αυτές τις αθλιότητες του αντιπροέδρου του κόμματος του ή μήπως συναινεί σιωπηλά σε όλη αυτό τον ακροδεξιό οχετό;»

Σύνταξη
200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

200 της Καισαριανής: Γιατί είναι σημαντική η δημιουργία ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης

Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής ξαναφέρνουν το θέμα δημιουργίας ίδρυσης ενός Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην επικαιρότητα. Ο ιστορικός Πολυμέρης Βόγλης μιλάει στο in για το πως η Εθνική Αντίσταση «μιλά» στη συνείδηση της πλειονότητας της κοινωνίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε
Πολιτική Γραμματεία 22.02.26

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός πετά χαρταετό όλο τον χρόνο – Δεν περιμέναμε την Καθαρά Δευτέρα για να το καταλάβουμε

Την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγορώντας τον ότι «με ψέματα και ανακρίβειες προσπαθεί να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα»

Σύνταξη
Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή
Κυριακάτικη ανάρτηση 22.02.26

Ο Μητσοτάκης πετά χαρταετό για τα κρίσιμα, επιμένει στη «θετική ατζέντα» – Η πρώτη αναφορά στην Καισαριανή

Πιστός στην επιχείρηση «θετική ατζέντα» ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά σε κρίσιμα θέματα. Πανηγυρίζει για τις ενεργειακές συμφωνίες, μιλά για την επιστολική ψήφο, ξεχνά ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα σκάνδαλα, και επικεντρώνει στον ΟΠΕΚΑ. Η αναφορά στην Καισαριανή χωρίς τη λέξη κομμουνιστές

Σύνταξη
Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία
Πολιτική 22.02.26

Η εμπλοκή της Ελλάδας στην ένταση ΗΠΑ – Ιράν – Επισκέψεις αμερικανο – ΝΑΤΟικών σε στρατιωτικά νοσοκομεία

Ο ρόλος της Σούδας, η ελληνοαμερικανική συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) και οι επισκέψεις αμερικανο-ΝΑΤΟικών σε νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων στην επικράτεια, με φόντο το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 21.02.26

Γεροβασίλη: Μια ισχυρή κοινωνική αντιπολίτευση προϋπόθεση για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων

Η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι με πρωτοβουλία του Σωκράτη Φάμελλου ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε μια δέσμη 10+1 προγραμματικών θέσεων για προγραμματικό διάλογο. «Εισπράξαμε άρνηση, εμείς ωστόσο είμαστε πεπεισμένοι ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή χρειάζεται συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων», τόνισε

Σύνταξη
Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ
Όλο και χειρότερα 21.02.26

Μετωπική Γεωργιάδη-γιατρών με απειλές για απολύσεις – Σε νοσηρό κλίμα η κουβέντα για το ΕΣΥ

Οι ανεπίτρεπτες εικόνες στο Νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας δίνουν τη θέση τους σε μια ανοιχτή σύγκρουση του Γεωργιάδη με τους γιατρούς, που μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να έχει για το ΕΣΥ. Με τον υπουργό να μιλά για «τραμπούκους» και να απειλεί με απολύσεις, και τους γιατρούς να συνοδεύουν τις σοβαρές καταγγελίες τους για την πολιτική υγείας και τις ελλείψεις με προσωπική επίθεση κατά του Γεωργιάδη

Σύνταξη
ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος
Επικαιρότητα 21.02.26

ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος

«Οι λεγόμενες πολιτικές της 'αποτροπής' και της καταστολής, ούτε 'μειώνουν τις ροές' ούτε 'αντιμετωπίζουν τα κυκλώματα των διακινητών', όπως προπαγανδίζουν η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές
Μήνυμα ελπίδας 21.02.26

Τσίπρας: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να αντισταθούμε – Να φέρουμε ελπίδα ενάντια στον φόβο και αξιοπρέπεια ενάντια στις βάρβαρες νεοφιλελεύθερες πολιτικές

Στην εθνική διάσκεψη της ιταλικής αριστερής οργάνωσης Compagno e il Mondo μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως «οι προοδευτικές δυνάμεις έχουν αγωνιστεί στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και σε όλη την Ευρώπη ενάντια στις σύγχρονες ολιγαρχίες και τις κλεπτοκρατίες και θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, ανεξάρτητα από τις δυσκολίες»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές
ΚΚΕ 21.02.26

Σοφιανός: Η ταυτότητα των «200» της Καισαριανής δεν μπορεί να παραποιηθεί, ήταν ήρωες κομμουνιστές

«Αρνήθηκαν να υπογράψουν δηλώσεις μετανοίας, οι περισσότεροι από αυτούς δεν θα βρίσκονταν στη μάντρα της Καισαριανής αν είχαν υπογράψει δηλώσεις μετανοίας, αποκήρυξης του κομμουνισμού», είπε ο Νίκος Σοφιανός

Σύνταξη
«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων
Επικαιρότητα 21.02.26

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» – Το μήνυμα Τασούλα στην επετειακή εκδήλωση απελευθέρωσης των Ιωαννίνων

«Σύμπνοια, ομοφροσύνη και ενότητα» είναι το μήνυμα που έστειλε από τα Ιωάννινα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος τιμά με την παρουσία του τις επετειακές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη
Κρήτη 21.02.26

Νέα Αριστερά για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Η επανάληψη αναδεικνύει τα αδιέξοδα της πολιτικής Μητσοτάκη – Πλεύρη

Η Νέα Αριστερά ζητεί άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες σημειώθηκε τόσο το σημερινό ναυάγιο με μετανάστες στο Ηράκλειο, όσο και εκείνο της Χίου

Σύνταξη
Φάμελλος: H κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα
Περιοδεία στο Παγκράτι 21.02.26

Φάμελλος: H κυβέρνηση εξαπάτησε τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και τώρα την εκδικείται με λουκέτα

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, άσκησε κατά την περιοδεία του στο Παγκράτι δριμεία κριτική στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. «Οι πολίτες δεν έχουν εισόδημα για να ψωνίσουν», τόνισε

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος
Ποδόσφαιρο 22.02.26

Θέλτα-Μαγιόρκα 2-0: Νίκη μετά από τέσσερα ματς για την αντίπαλο του ΠΑΟΚ, με δυο γκολ του ‘Ασπας στο τέλος

Στο τέλος βρήκε δίχτυα η Θέλτα και αφού ο ‘Ασπας μπήκε στο ματς ως αλλαγή. Ο 38χρονος άσος σκόραρε με πέναλτι στο 86’, ενώ στο 90+5’ έκανε το 2-0. Ετσι η Θέλτα μπήκε σε τροχιά Ευρώπης, συγκεκριμένα ανέβηκε στην 6η θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Conference League.

Σύνταξη
Έβρος: Δραματική η κατάσταση στο Σουφλί – Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα – Συγκλονιστικές εικόνες
Ελλάδα 22.02.26

Έβρος: Δραματική η κατάσταση στο Σουφλί – Πλημμύρισαν δεκάδες χιλιάδες στρέμματα – Συγκλονιστικές εικόνες

Ο δήμαρχος Σουφλίου επισημαίνει ότι για την προστασία των ανθρώπινων ζωών δεν επιτρέπεται καμία κίνηση ή δραστηριότητα στην παρέβρια περιοχή - Σε απόγνωση οι αγρότες, μάχη να μην πλημμυρίσουν τα χωριά

Σύνταξη
«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ
Διεθνής Οικονομία 22.02.26

«Καμπανάκι» Λαγκάρντ για τις μεταβολές στους δασμούς – Ενδέχεται να διαταράξουν την ισορροπία με την ΕΕ

«Θέλεις να γνωρίζεις τους κανόνες του δρόμου πριν μπεις στο αυτοκίνητο» είπε χαρακτηριστικά η Λαγκάρντ – Η συνέντευξη στο CBS και η απάντηση για τα σενάρια πρόωρης αποχώρησης

Τζούλη Καλημέρη
Ηλεκτρονικό εμπόριο: «Κίτρινος πυρετός» για τα μικροδέματα – Ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες
Οικονομικές Ειδήσεις 22.02.26

Ο «κίτρινος πυρετός» για τα μικροδέματα και ο διάβολος που κρύβεται στις λεπτομέρειες

Το εύρος της διείσδυσης των ασιατικών «γιγάντων» του ηλεκτρονικού εμπορίου, η «κερδισμένη μάχη» για τα μικροδέματα και ένα «καυτό» ερωτήματα που πρέπει να απαντηθεί.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης
Ανθίζουν οι χοροί 22.02.26

Πώς το διάσημο καρναβάλι του Ρίο ντε Τζανέιρο έβαλε τον άνθρωπο στο κέντρο μιας άνισης και βίαιης πόλης

Κατά τη διάρκεια των μηνών των προβών, οι ορχήστρες του δρόμου στο Ρίο ντε Τζανέιρο και οι σχολές σάμπα κάνουν χώρο για τους χορευτές και τους θεατές, δημιουργώντας νησίδες κοινοτικού πνεύματος σε μια βίαιη, άνιση πόλη όπου το αυτοκίνητο εξακολουθεί να είναι βασιλιάς.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χιονοστιβάδες: Τι αλλάζει με την κλιματική κρίση
Περιβάλλον 22.02.26

Χιονοστιβάδες: Τι αλλάζει με την κλιματική κρίση

Μελέτες υποδηλώνουν ότι η κλιματική αλλαγή θα κάνει τις χιονοστιβάδες μικρότερες και λιγότερο συχνές, καθώς η άνοδος της θερμοκρασίας λιώνει το χιόνι και συντομεύει τη σεζόν.

Σύνταξη
Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του
Ελλάδα 22.02.26

Βελούχι: Άκαρπες οι έρευνες για τον 74χρονο ορειβάτη – Το πρωί νέα επιχείρηση για τον εντοπισμό του

Συνεχίζεται η αγωνία για τον έμπειρο ορειβάτη που χάθηκε στο Βελούχι χθες το απόγευμα - Υπό αντίξοες συνθήκες η επιχείρηση διάσωσης που σταμάτησε με το που έπεσε ο ήλιος και λόγω της πυκνής ομίχλης

Σύνταξη
ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ
Ποδόσφαιρο 22.02.26

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1: Ακυρώθηκε γκολ των γηπεδούχων στο 90+4’ σε ματς-θρίλερ

Τρίτη σερί ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ, προηγήθηκε με τυχερό γκολ και η ΑΕΛ μπορούσε να ισοφαρίσει νωρίτερα. Μεγάλη η ευκαιρία έχασε η ΑΕΛ με τον Κακουτά στο 90+1’, ενώ στο 90+4 ακυρώθηκε αυτογκόλ του Κένι για χέρι του Μούργου.

Σύνταξη
Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή
Ετοιμάζονται 22.02.26

Ένα ταξίδι στην καθημερινότητα του 2036 – Τα αυριανά τεχνολογικά «θαύματα» που θα μας αλλάξουν τη ζωή

Στη δεκαετία που ακολουθεί, θα κληθούμε να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε έναν κόσμο όπου οι μηχανές σκέφτονται και τα ρομπότ κινούνται ανάμεσά μας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 22.02.26

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός

LIVE: ΑΕΚ – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Λεβαδειακός για την 22η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
