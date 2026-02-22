Κρήτη: Έδειραν κατηγορούμενο μέσα στα δικαστήρια
Ομάδα 7 συγγενών της πρώην συζύγου του επιτέθηκαν μετά τη δίκη σε βάρος του
- Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα
- Κατέρρευσε πάτωμα ταβέρνας στη Ροδόπη – Στο νοσοκομείο οχτώ άτομα
- Live η νυχτερινή ποδαράτη παρέλαση στην Πάτρα - Πάνω από 50.000 καρναβαλιστές στους δρόμους
- Συρία: Το Ισλαμικό Κράτος καλεί τους υποστηρικτές του να πολεμήσουν το νέο καθεστώς
Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες στα δικαστήρια Ρεθύμνου καθώς επιτέθηκαν σε κατηγορούμενο κατά την έξοδό του από την δίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η πρώην σύζυγος του συγκεκριμένου άνδρα είχε καταθέσει ασφαλιστικά μέτρα σε βάρος του και μετά από μήνυση οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.
Η υπόθεση εκδικάστηκε χθες το μεσημέρι ενώ αμέσως μετά την ολοκλήρωση επτά συγγενείς της γυναίκας είδαν τον κατηγορούμενο να φεύγει και του έστησαν… καρτέρι λίγο πριν την έξοδο των δικαστηρίων.
Εκεί τον πλησίασαν και άρχισαν να τον χτυπούν σε διάφορα μέρη του σώματός του ενώ μετά έφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αρχές αναζητούν τους συγγενείς της γυναίκας που «πρωταγωνίστησαν» σε αυτό το περιστατικό ενώ όπως αναφέρουν οι πληροφορίες πρόκειται για επτά άτομα μεταξύ αυτών και οι γονείς της γυναίκας.
- Κρήτη: Έδειραν κατηγορούμενο μέσα στα δικαστήρια
- Ερνανγκόμεθ: «Ο πρώτος τίτλος σημαίνει πολλά – Εχουμε την πίεση να τους κερδίζουμε όλους» (vid)
- Ισπανία: Επενδύει στις σχέσεις με την Κίνα για την ασιατική στρατηγική της
- Hasbro: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά το μοντέλο λειτουργίας της
- Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 2-1: Σε «απόσταση βολής» από την κορυφή οι «Πολίτες»
- Πόσα εκατοστά βροχής μπορούν να παρασύρουν το αυτοκίνητό σου
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Εσπανιόλ 4-2: Επιστροφή στις νίκες για τους «ροχιμπλάνκος»
- Κάλιαρι – Λάτσιο 0-0: Έμειναν πολύ πίσω οι Ρωμαίοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις